أحمد بن سعيد: "قطاع الطيران في دبي سيواصل النمو وتعزيز مكانتنا العالمية"

مطارات المنطقة تتعامل مع 1.1 مليار مسافر بحلول عام 2040

مشاركة أكثر من 6,000 مختص من 30 دولة في أكبر منصة إقليمية لصناعة المطارات

المعرض مصمم لخدمة سوق تطوير المطارات بقيمة تريليون دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)

تدشين جناح تقنيات المطارات، ومنطقة المعدات الأرضية الكهربائية، وجناح تصميم المطارات

عرض أحدث تقنيات تقليل الانبعاثات، والرقمنة، والتحكم التنبؤي بالعمليات

مشاركة أماديوس كشريك استراتيجي، وشنايدر إلكتريك كشريك تقني، وWAISL كراعٍ ذهبي

مشاركون من أكثر من ٣٠ دولة تمثل قارات متعددة وأسواقاً ناشئة

إطلاق منصة AEROWISE لإدارة تنبؤية شاملة للمطارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة : افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، صباح اليوم ، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض المطارات، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة دولية واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وخبراء صناعة الطيران ومشغلي المطارات ومزودي الحلول التقنية والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من النجاحات التي عززت مكانة المعرض إقليميًا ودوليًا، وتستمر حتى 8 مايو الجاري، كأكبر منصة أعمال متخصصة في قطاع المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث تستقطب أكثر من 6,000 مشارك من أكثر من 30 دولة، وأكثر من 140 جهة عارضة من 22 دولة، إلى جانب 150 مشترياً مؤهلاً من 70 هيئة دولية، تشمل مطارات وشركات طيران من دول مثل: السعودية، وأوزبكستان، والهند، وإيطاليا، والمغرب، ومصر، وباكستان، وكينيا، وقطر، وسريلانكا، وغيرها.

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بجولة في أجنحة المعرض، يرافقه عدد من كبار المسؤولين وقادة قطاع الطيران، حيث اطّلع سموه على أبرز التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة التي تُعرض ضمن فعاليات المعرض، وتشمل أنظمة رقمية متطورة ومعدات أرضية كهربائية، تعكس التوجه العالمي نحو تعزيز كفاءة المطارات وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

وأعرب سموه، عن اعتزازه بما يشهده قطاع الطيران في دولة الإمارات من تطورات نوعية، قائلاً: "يشهد قطاع الطيران في دبي مساراً متصاعداً بفضل التوسعات الاستراتيجية في البنية التحتية وتبني أحدث التقنيات. ويواصل كل من مطار دبي الدولي (DXB) ومطار آل مكتوم الدولي في دبي الجنوب (DWC) الاضطلاع بدور محوري في رسم ملامح مستقبل السفر الجوي خلال العقود المقبلة، من خلال تقديم أداء عالمي المستوى وتعزيز التميز التشغيلي. ونحن ماضون بثبات في مسيرتنا التنموية، مدفوعين بطموحاتنا لترسيخ مكانة دبي العالمية."

وأضاف سموه: "منذ انطلاقه عام 2001، رسّخ معرض المطارات مكانته كمنصة دولية مرموقة تُعنى بصناعة الطيران، وإنني على ثقة بأن هذه النسخة الرابعة والعشرين ستُسهم في دعم نمو قطاع الطيران في المنطقة. وأتطلع إلى رؤية المزيد من النجاحات في نسخة اليوبيل الفضي للمعرض عام 2026."

مشاركات واسعة من أسواق عالمية

ويتوقع أن يزور معرض المطارات 2025 أكثر من 6,000 زائر من 30 دولة، حيث يُعد أكبر منصة متخصصة في قطاع المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)، ويستعرض الابتكارات والتقنيات التي تُشكّل مطارات المستقبل، بما في ذلك تحسين تجربة المسافر، إدارة الحركة في المطارات، تقليل الانبعاثات الكربونية، الاستدامة، التحول الرقمي، والتنقل الجوي الحضري (UAM).

ابتكار واستدامة

يُشارك في المنصة المتخصصة بصناعة المطارات على مدى ثلاثة أيام، أكثر من 140 جهة عارضة من أكثر من 22 دولة، إلى جانب 150 مشترياً مؤهلاً من 70 منظمة دولية، تشمل مطارات وشركات طيران من دول مثل: السعودية، وأوزبكستان، والهند، وإيطاليا، والمغرب، ومصر، وباكستان، وكينيا، وقطر، وسريلانكا، وغيرها.

وتأتي نسخة هذا العام من المعرض في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة طفرة كبيرة في مشاريع توسعة المطارات، مدفوعة بالتعافي القوي لصناعة الطيران العالمية والتوقعات المتفائلة لنمو عدد المسافرين.

وبحسب التوقعات، من المنتظر أن تتعامل مطارات الشرق الأوسط مع حوالي 1.1 مليار مسافر سنويًا بحلول عام 2040، ارتفاعًا من 405 ملايين في عام 2019، ما يدفع إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتلبية هذا الطلب.

فعاليات مصاحبة

سيُقام على هامش المعرض مؤتمران: منتدى قادة المطارات العالمي ومؤتمر المرأة في قطاع الطيران – الشرق الأوسط، ويضمّان أكثر من 30 جلسة و70 متحدثًا من القادة والخبراء في قطاع الطيران.

أما منتدى قادة المطارات العالمي بنسخته الثانية عشرة، فصُمم للمساهمة في تعزيز المعرفة بقطاع الطيران، ويشمل كلمات رئيسية من كل من الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، وعبدالله الشامسي، مدير المشاريع الهندسية في مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية (DAEP).

كما يُقام بالتزامن مؤتمر وتكريم المرأة في قطاع الطيران – الشرق الأوسط في اليوم الثالث من المعرض. وتشمل الفعاليات الجديدة لهذا العام منطقة المعدات الأرضية الكهربائية (GSE Zone)، وجناح تقنيات المطارات، وركن تصميم المطارات.

ويُقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وينظّمه RX، الشركة العالمية التي تنظم نحو 350 فعالية حول العالم، بهدف تقديم رؤى متقدمة للمشاركين حول القضايا والتقنيات التي تشكّل مستقبل المطارات ضمن مشهد تنافسي عالمي سريع التغير.

صُمم "معرض المطارات" ليكون منصة تخدم سوق تطوير المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)، والتي تُقدّر قيمته بأكثر من تريليون دولار أمريكي.

منصة ديناميكية

من جانبها، قالت مي إسماعيل، مديرة الفعاليات في شركة RX Global، التي تنظم أكثر من 350 فعالية دولية في 25 دولة، بما في ذلك معرض المطارات:"يشهد معرض المطارات نموًا متزايدًا عامًا بعد عام، كونه مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات ومتطلبات قطاع المطارات والمجالات المرتبطة به. ومن خلال توفير أحدث المنتجات والخدمات المستقبلية، يواصل المعرض أداء دوره كمنصة B2B رائدة تخدم هذا القطاع الديناميكي."

وتستعرض شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى أحدث ابتكاراتها من المنتجات والحلول التقنية التي تهدف إلى رفع كفاءة وأداء قطاع الطيران.

وقالت أمل الشاذلي، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج:"نفخر بأن نكون الشريك التكنولوجي لمعرض المطارات، حيث نعرض أحدث حلولنا المتكاملة لصناعة الطيران، بدءًا من إدارة المنشآت، مرورًا بتحسين تجربة المسافر، وانتهاءً بتقنيات الحد من الأثر البيئي للمطارات حول العالم."

وأضافت:"وجودنا في المعرض يعكس التزام شركة شنايدر إلكتريك العميق بصياغة مستقبل الطيران من خلال الرقمنة والتحول الكهربائي. ومع النمو غير المسبوق الذي يشهده قطاع الطيران في الشرق الأوسط، نركز استراتيجيًا على تمكين المطارات من التوسع بكفاءة عبر أنظمة ذكية وآمنة ومرنة تعزز تجربة المسافر."

وتُشارك شركة WAISL، المتخصصة في التحول الرقمي في قطاع الطيران، كراعية ذهبية لمعرض المطارات 2025 في دبي.

وقال بريثام كاميش، المستشار الاستراتيجي والرئيس التنفيذي بالإنابة للأعمال العالمية في WAISL:"نقدّم في المعرض منصة AEROWISE، وهي مركز تشغيلي تنبؤي للمطارات (APOC) مدعوم بتقنية التوأم الرقمي، يتيح اتخاذ قرارات آنية وتنبؤية على مستوى العمليات بالكامل، بهدف رئيسي يتمثل في تحويل كفاءة إدارة المطارات."

ويُعد معرض المطارات 2025 بوابة رئيسية لدخول سوق الطيران النشط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث يوفر فرصًا لا تُضاهى للتواصل والتعلم واستكشاف الابتكارات، باعتباره الملتقى الأبرز في قطاع الطيران الإقليمي.

ويستفيد المشاركون من المعرض عبر التواصل المباشر مع مزودي الخدمات الدوليين، والتعرّف على أحدث الابتكارات، واكتساب رؤى معمّقة من خبراء القطاع.

24 عاماً من النمو

ومنذ انطلاقته عام 2001، سعى المعرض إلى تقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع الطيران مباشرة إلى عتبات المطارات، ليصبح المنصة التجارية الرائدة في المنطقة، والمقصد الأول لاكتشاف واقتناء أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة التي تُمكّن المطارات من مواكبة النمو في أعداد المسافرين، وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الشحن، وتحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز السلامة، وزيادة الإيرادات.

ويشهد قطاع الطيران العالمي نموًا مطّردًا؛ فبحسب مجلس المطارات العالمي (ACI World)، يُتوقع أن يصل عدد المسافرين عالميًا في عام 2025 إلى 9.9 مليار مسافر، فيما تتوقع المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) أن يصل عدد الكيلومترات التي يقطعها المسافرون (RPK) إلى 9.4 تريليون كيلومتر. وبحلول عام 2030، تشير التقارير إلى أن عدد المسافرين حول العالم سيتجاوز 12 مليار مسافر.

شراكات استراتيجية

ويواصل الحدث هذا العام تلقّي دعم واسع من أبرز الجهات والهيئات الرسمية في قطاع الطيران، بما في ذلك:

هيئة دبي للطيران المدني، ومطارات دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وطيران الإمارات والمجموعة، وخدمات الملاحة الجوية (dans)، وشركة dnata.

كما انضمت مجموعة من أبرز الجهات الرائدة في القطاع إلى قائمة شركاء ورعاة الحدث. تتصدر شركة أماديوس الشراكات بصفتها الشريك الاستراتيجي للمعرض، بينما تشارك شنايدر إلكتريك كشريك تقني. وتشمل قائمة الرعاة الذهبيين شركة WAISL إلى جانب كل من خدمات دبي للملاحة الجوية (dans)، وسميثز ديتيكشن، وADB SAFEGATE.

ويحظى منتدى مراقبة الحركة الجوية (ATC Forum) بدعم كل من خدمات دبي للملاحة الجوية (dans) والخدمات العالمية للملاحة الجوية (GANS)، بينما يحظى منتدى أمن الطيران برعاية كل من القيادة العامة لشرطة دبي والحرس الوطني.

علاوة على ذلك، يتعاون معرض المطارات 2025 مع عدد من الجمعيات المهنية الرائدة، من بينها:

جمعية المرأة في قطاع الطيران – فرع الشرق الأوسط، وجمعية المقاولين، ومجموعة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية (SCLG)، ولجنة مشغلي شركات الطيران في دبي (DAOC).

ومن المتوقع أن تمثّل منطقتا الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ نحو 58% من إجمالي الطلب العالمي على النقل الجوي بحلول عام 2040. كما سيبلغ عدد المسافرين جواً من جيل "الطفرة السكانية" في الشرق الأوسط نحو 66.7 مليون مسافر بحلول عام 2050.

وتتطلب مطارات الشرق الأوسط استثمارات بقيمة 151 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2040، لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين.

وسجلت شركات الطيران الشرقية في عام 2024 ارتفاعاً بنسبة 9.4% في حركة النقل الجوي مقارنة بعام 2023، مع زيادة في السعة التشغيلية بنسبة 8.4%، وارتفاع في معامل الحمولة ليصل إلى 80.8%.

نبذة عن شركة RX:

تُعد RX شركة رائدة عالميًا في تنظيم المعارض والفعاليات، حيث توظّف خبراتها المتخصصة في القطاعات المختلفة، إلى جانب البيانات والتقنيات، لبناء شبكات أعمال مستدامة للأفراد والمؤسسات والمجتمعات. تتواجد RX في 25 دولة وتغطي أكثر من 42 قطاعًا صناعيًا، وتُنظم ما يقارب 350 فعالية سنويًا.

تلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفيها، كما تُعزز من قدرات الشركات عبر حلول رقمية ورؤى تستند إلى البيانات. RX هي جزء من RELX، المزود العالمي لتحليلات المعلومات والأدوات المساعدة لاتخاذ القرار.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.rxglobal.com

نبذة عن RELX:

تُعد RELX مزودًا عالميًا لتحليلات المعلومات والأدوات المعتمدة على البيانات، وتخدم العملاء في أكثر من 180 دولة، وتدير عملياتها في حوالي 40 دولة، ويعمل لديها أكثر من 36,000 موظف، أكثر من 40% منهم في أمريكا الشمالية.

تُتداول أسهم الشركة الأم RELX PLC في بورصات لندن، وأمستردام، ونيويورك تحت الرموز التالية:

لندن: REL

أمستردام: REN

نيويورك: RELX

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