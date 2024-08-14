منطقة فنتك للشركات الناشئة تحتضن 80 شركة تقنية جديدة وتتيح لها الاستفادة من إرشادات الخبراء لدعم جهود المملكة في بناء مجتمع مزدهر لرواد أعمال التقنية المالية

المؤتمر يمنح الشركات الناشئة فرصة المنافسة في مسابقة فنتك لاستعراض نماذج العمل في التقنية المالية، التي توفر لهم مجموعة من المزايا مثل الربط مع المستثمرين

الرياض، المملكة العربية السعودية: تشهد العاصمة الرياض في شهر سبتمبر القادم انطلاق مؤتمر فنتك 24، وهو النسخة الأولى من المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية، في إطار مساعي المملكة العربية السعودية الطموحة بأن تصبح أحد مراكز التقنية المالية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يُعقد المؤتمر في الفترة (3 - 5 سبتمبر 2024) في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، حيث يولي تركيزاً خاصاً على دعم مجتمع التقنية المالية المزدهر، ويتناول مجموعة من المواضيع المتخصصة بهدف المساهمة في تنمية قطاع الخدمات المصرفية والمالية العالمي، التي تتضمن الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة في العمليات المالية، والتمويل المدمج، وتطور الخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل الأخضر.

يقام المؤتمر للمرة الأولى في المملكة، بتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" و"تحالف" المشروع المشترك بين شركة "إنفورما العالمية" والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري، وباستضافة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين.

ويقدّم المؤتمر مساحة خاصة لدعم الشركات الناشئة والمستثمرين تحت اسم "مركز الابتكار للتقنية المالية" تضم أفضل 80 شركة ناشئة حديثة ومبتكرة، إلى جانب أكثر من 200 مستثمر. كما تتيح مسابقة "فنتك للشركات الناشئة" المجال لأفضل 24 شركة ناشئة للفوز بجوائز تتجاوز قيمتها 938 ألف ريال سعودي (250 ألف دولار أمريكي)، وستحظى مجموعة مختارة من الشركات الناشئة والمستثمرين ببرنامج حافل بالنقاشات الملهمة في منصة "الاستثمار مع الابتكار"، مع ربط المستثمرين مع الشركات الناشئة باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ للاستفادة من توجيهات ونصائح أبرز الخبراء في القطاع، إضافة إلى توفير مساحة تفاعلية للتواصل وجلسات النقاش، والمسابقات، والعروض التوضيحية.

وسيختتم فنتك 24 بمعسكر "من نقطة البداية إلى الريادة" الذي يتيح لرواد الأعمال الناشئين الفرصة للتقدم بطلب الانضمام، والحصول على تدريب حصري لبناء حلول تقنية مالية، وقد تمّ تصميم المعسكر خصيصاً لدعم رواد الأعمال الطموحين لإنشاء شركات ناشئة في قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية.

ويهدف مؤتمر 24 فنتك إلى ترك بصمة مؤثرة في قطاع التقنية المالية، حيث يقدم في دورته الأولى أكثر من 175 ساعة من المحتوى المتخصص المقدم من مجموعة من الخبراء، الأمر الذي يجعله منافساً بارزاً لأفضل مؤتمرات التقنية المالية في العالم. كما يسعى المؤتمر إلى جذب أكثر من 26 ألف مشارك ويستضيف 200 متحدث و300 جهة عارضة و200 مستثمر، ليكون منصةً رائدة للهيئات التنظيمية وصناع السياسات والمستثمرين وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين للارتقاء بسبل التعاون في قطاع التقنية المالية.

ويجذب مؤتمر فنتك 24 عدداً من العلامات الشهيرة والعالمية في قطاع التقنية المالية، بمن فيها شركة فيزا، حيث أكّد علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة فيزا في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان، والشريك المؤسِس لمؤتمر فنتك 24؛ أن شركته الرائدة عالمياً في خدمات الدفع الرقمي، ملتزمة بتعزيز الابتكار في قطاع التقنية المالية والمدفوعات الرقمية في المملكة، وقال "إن توقيع مذكرة التفاهم المشتركة مع فنتك السعودية يؤكد ثقتنا بإمكانات قطاع التقنية المالية السعودي"، وأضاف "إن هذا التعاون يسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال لخبراء الدفع والتقنية المالية". موضحاً أن مساعي فيزا لا تقتصر على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتسريع اعتماد القدرات الرقمية في جميع أنحاء المملكة فحسب، بل تتضمن أيضاً دعم التعاون والابتكار والنمو في منظومة المدفوعات الرقمية. مختتماً حديثه بأنه يرى هذا التعاون بمثابة فرصة هائلة، لتعزيز مكانة فيزا كقوة دافعة للابتكار في السوق السعودية.

ويستقطب مؤتمر "فنتك 24" أبرز قادة القطاع المالي عالمياً إلى السعودية، بمشاركة أبرز الأسماء في مجال الخدمات المصرفية والمالية إلى جانب قادة الهيئات التنظيمية وصناع السياسات في أنحاء العالم، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من سلطة النقد في هونج كونج ومؤسسة النقد السنغافورية، وغيرها من الجهات الفاعلة في قطاع التقنية المالية. كما يستكشف المشاركون في المؤتمر آفاق الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية والأمن السيبراني، مع تسليط الضوء على مجالات تطبيقها وأثرها.

وفي إطار تعليقه على التطور الملحوظ للقطاع في المنطقة، قال السيد عبد العزيز سجا المدير العام لشركة تابي في المملكة العربية السعودية: "يُعدّ التعاون مع شركة جي بي مورجان دليلاً على مكانة تابي وإمكانات النمو القوية والوتيرة المتزايدة للابتكار في المنظومة المالية. فمنذ انضمام تابي إلى البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي وحتى اليوم، شهدنا نمواً قوياً للمملكة كوجهة استثمارية من خلال التطورات في بنيتها التحتية الرقمية وقوانين تأسيس الشركات وحتى الدعم المالي في توظيف المواهب المحلية".

وستركز منصة "توجهات التقنية المالية" على أبرز الاتجاهات والتقنيات التي تسهم في إعادة رسم ملامح القطاع المالي، بينما يستضيف منتدى "آفاق المستقبل" جلسات حوارية أكاديمية واجتماعات لتنمية المواهب، في حين تهدف منصة "الاستثمار مع الابتكار" إلى استكشاف الفرص وتبادل الخبرات بين المؤسسين والمستثمرين.

ومن جانبها، قالت أنابيل ماندر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تحالف" المنظمة للمؤتمر بالشراكة مع فنتك السعودية: "تعكس أهداف التقنية المالية الطموحة للمملكة مسار النمو القوي، ونحن متأكدون من أن مؤتمر فنتك 24 سيساهم في تحقيق هذه الأهداف، من خلال تسليط الضوء على الابتكارات من مختلف أنحاء العالم".

نبذة عن مؤتمر فنتك 24:

يعد فنتك 24 مؤتمر سنوي بتقديم وإشراف من برنامج تطوير القطاع المالي ممثلاً في البنك المركزي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" وشركة "تحالف". ومن المقرر أن يصبح الحدث الرئيسي للمملكة، في إطار جهودها للارتقاء بمكانتها كمركز عالمي للتقنية المالية ودورها في رسم ملامح مستقبل المنظومة المالية.

لمزيد من المعلومات حول فنتك 24، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://24fintech.com

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