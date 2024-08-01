المؤتمر يقدم أكثر من 175 ساعة من المحتوى المتخصص الذي يقدمه نخبة من الخبراء من المؤسسات المالية السعودية والعالمية الرائدة، بما في ذلك برنامج تطوير القطاع المالي ممثلاً في البنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين وفنتك السعودية

المؤتمر يتناول مواضيع الحوكمة والمخاطر والسياسات والأمن الإلكتروني وتكامل التقنيات المالية عالمياً والابتكار في المدفوعات

الرياض، المملكة العربية السعودية؛ 1 أغسطس، 2024: تنطلق النسخة الأولى من المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية "فنتك 24" خلال الفترة من 3-5 سبتمبر 2024م، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. وتوفر النسخة الافتتاحية من المؤتمر منصةً لكبار المسؤولين الحكوميين والقادة العالميين والشركات العالمية في القطاع المالي، للتركيز على أبرز المواضيع التي تؤثر على رحلة تحول قطاع التقنية المالية في المملكة.

ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة المملكة الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية، حيث يقام باستضافة برنامج تطوير القطاع المالي والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" و"تحالف". ويستضيف "فنتك 24" نخبة من المتحدثين في القطاع لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في التقنيات المالية، بمن فيهم معالي رئيس برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

كما يستضيف المؤتمر على مدار ثلاثة أيام مجموعة من الرواد والخبراء في القطاع المالي من الجهات الحكومية، بما في ذلك معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز؛ ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الأستاذ عبد العزيز البوق؛ وسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي؛ وسعادة وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للابتكار المالي الأستاذ يزيد النفجان؛ وسعادة وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والعلاقات الدولية والأبحاث الأستاذ يزيد الدميجي؛ والرئيس التنفيذي لفنتك السعودية الأستاذ نزار الحيدر.

ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 26 ألف زائر و300 جهة عارضة و200 مستثمر، حيث يقدم أكثر من 175 ساعة من المحتوى المتخصص الذي يجعله منافساً بارزاً لأفضل مؤتمرات التقنية المالية في العالم. وتشمل المواضيع المطروحة الحوكمة والمخاطر والسياسات والأمن الإلكتروني والتوافق العالمي والابتكار في المدفوعات.

وتشتمل النسخة الافتتاحية من مؤتمر فنتك 24 على أربع منصات تستضيف الجلسات الرئيسة والنقاشات التفاعلية، بالإضافة إلى الإعلان عن أبرز الإطلاقات في القطاع التي تستكشف فرص الاستثمار وتسلط الضوء على الشركات الناشئة والتقنيات والأوساط الأكاديمية.

إلى جانب ذلك، يحتضن منتدى مسار المستقبل مركزاً للمناقشات الأكاديمية والتفاعلية وتنمية المواهب، في حين يلتقي الاستثمار مع الابتكار في منصة مخصصة تتيح للمؤسسين والمستثمرين فرصة تبادل الخبرات والتجارب. كما تكشف منصة تقنية 24° عن أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تساهم في إعادة تشكيل مستقبل القطاع المالي.

كما يحتوي المؤتمر على منطقة فنتك للشركات الناشئة التي تعتبر بيئة تفاعلية للتواصل، وساحة حوارية للنقاش، ومجال تنافسي للعروض، حيث تُقام بالتزامن مع برنامج المستثمرين، وهو الوجهة الأمثل لاكتشاف الفرص الواعدة والالتقاء برواد الأعمال البارزين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الأستاذ نزار الحيدر، الرئيس التنفيذي لفنتك السعودية: "يسرنا في فنتك السعودية المشاركة في تنظيم فنتك 24، حدث محوري يهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعوديه في أن تكون في طليعة المناقشات العالمية في الخدمات المالية، يُعد فنتك 24 خطوة مهمة في تطوير قطاع التقنية المالية ويتماشى مع رؤيتنا في جعل المملكة العربية السعوديه مركزاً عالمياً للتقنيات المالية".

ويأتي إطلاق مؤتمر فنتك 24 بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تؤكد الدور المحوري للقطاع في تحقيق التحول الاقتصادي، حيث يستقطب المؤتمر أبرز الجهات الداعمة لأهداف الرؤية على مستوى القطاع.

نبذة عن مؤتمر فنتك 24:

يعد فنتك 24 مؤتمر سنوي بتقديم وإشراف من برنامج تطوير القطاع المالي ممثلاً في البنك المركزي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" وشركة "تحالف". ومن المقرر أن يصبح الحدث الرئيسي للمملكة، في إطار جهودها للارتقاء بمكانتها كمركز عالمي للتقنية المالية ودورها في رسم ملامح مستقبل المنظومة المالية.

لمزيد من المعلومات حول فنتك 24، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://24fintech.com

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