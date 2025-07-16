أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن اكتمال كافة الاستعدادات لإطلاق الدورة التاسعة من "مهرجان الذيد للرطب"، الذي تقام فعالياته في مركز إكسبو الذيد خلال الفترة من 23 إلى 27 يوليو الجاري، بمشاركة واسعة من مزارعي النخيل ومنتجي الرطب من مختلف إمارات الدولة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة المتخصصة بالقطاع الزراعي.

ويعد مهرجان "الذيد للرطب" أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والتراثية والزراعية التي تحرص غرفة الشارقة على تنظيمه سنوياً، بهدف تعزيز الاهتمام بزراعة النخيل وتحسينها، وتشجيع أصحاب المزارع على تبني أفضل الممارسات في حماية النخيل ورفع جودة المنتج، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

مسابقات متنوعة

وسيتضمن المهرجان هذا العام عدداً من المسابقات التي خصص لها جوائز قيّمة، ستوزع على الفائزين بها والمصنفة ضمن فئات رئيسية وهي مسابقات مزاينة الرطب، ومسابقة الليمون، والتين، ومسابقة الخرايف للأطفال، ومسابقة مزاينة رطب المنازل للنساء فقط، كما سيشهد المهرجان عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل حول أساليب الزراعة الحديثة وكيفية العناية بشجرة النخيل، وذلك بهدف تشجيع الابتكار في الممارسات الزراعية وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.

تعزيز الأمن الغذائي المستدام

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المهرجان يجسد رؤية الإمارة في تعزيز الأمن الغذائي المستدام والاهتمام بالزراعة والاستفادة من التقاليد والخبرات المتوارثة والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن المهرجان يمثل منصة حيوية لتعزيز النهضة الزراعية الشاملة في الشارقة ودعم المزارعين عبر تحفيزهم على تبني أفضل الممارسات وتشجيع الابتكار وتوفير نافذة لتبادل الخبرات بين المزارعين والمستثمرين والشباب، بما يسهم في تمكينهم اقتصادياً ونقل الاهتمام بزراعة النخيل وفوائده إلى الأجيال القادمة، وترسيخ مكانة الذيد كوجهة سياحية وزراعية رائدة.

وأشار سعادة العوضي إلى أن غرفة الشارقة تُسخر كافة إمكاناتها لتعزيز أهمية هذا الحدث، الذي يعكس التزام الإمارة بتنمية القطاع الزراعي ودعم المزارعين المحليين، لافتًا إلى أن المهرجان، إلى جانب دوره في إبراز جودة إنتاج الشارقة من الرطب، يسهم في الحفاظ على التراث الإماراتي ويدعم استدامة زراعة النخيل، مضيفاً أن الحدث يتيح للمزارعين فرصة التعرف على أحدث التقنيات والابتكارات التي تقدمها الشركات الزراعية المشاركة، مما يساعدهم على توفير الوقت والجهد في تحسين جودة ثمارهم.

شروط المشاركة في المسابقات

وتبدأ فعاليات المسابقات يوم الأربعاء 23 يوليو بمسابقات رطب المنازل، والليمون، والتين، ورطب الخرايف. ويُخصص يوم الخميس 24 يوليو لمزاينة رطب الخنيزي، يليه يوم الجمعة 25 يوليو لمزاينة رطب الخلاص، فيما تقام مزاينة رطب الشيشي يوم السبت 26 يوليو، ويختتم المهرجان فعالياته يوم الأحد 27 يوليو بإعلان الفائزين في مسابقتي "نخبة الذيد العامة" و"نخبة الذيد الخاصة بالإمارات الشمالية.

واشترطت اللجنة المنظمة على الراغبين في الاشتراك في مسابقات المهرجان أن يكون الإنتاج محلياً من دولة الإمارات لعام 2025 ومن مزرعة المشارك الخاصة، وأن يكون الرطب في مرحلة النضج المناسبة وخالياً من العيوب، كما حددت أوزان المشاركات بـ 4 كيلوجرامات في "مخرافة" لمعظم الفئات، مع شروط خاصة لفئات النخبة ومسابقات الليمون والتين، وتقتصر مسابقة رطب المنازل على نساء الإمارات الشمالية، ورطب الخرايف على أطفال المنطقة الوسطى بالشارقة، لضمان تشجيع المشاركة المجتمعية الواسعة.

مشاركة واسعة بمسابقة "بشارة القيظ"

يشار إلى أن مهرجان الذيد للرطب، الذي سيستقبل زواره يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساء، شهد تنظيم مسابقة "بشارة القيظ" التي أطلقتها غرفة الشارقة لأول مرة هذا العام كمبادرة بالتزامن مع التحضيرات لانطلاق المهرجان، وجاءت المسابقة بهدف تكريم المزارعين السبّاقين في العناية بأشجارهم لتقديم أجود أنواع الرطب المبكر، والاحتفاء بقدوم "القيظ" الذي يحمل معه بداية موسم جديد لثمار الرطب، وشهدت إقبالاً واسعاً عكس وعي المزارعين بأهمية التنافس لتحقيق الجودة في زراعة النخيل.

-انتهى-

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