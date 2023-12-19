خالد عبد الرحمن يحيي أولى حفلات «ليالي الوثبة» بالمسرح الرئيسي في المهرجان

أجواء من الثقافة والفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق

أبوظبي: ينظم مهرجان الشيخ زايد، المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، لأول مرة ضمن فعالياته وأنشطته المتجددة لهذا الموسم، «حفلات ليالي الوثبة» يحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، وتتنوع الحفلات التي ستنطلق ابتداءً من يوم السبت الموافق 23 ديسمبر2023، بين التراثية والوطنية والفلكلورية وحفلات الأغاني الحديثة بما يناسب مختلف الأذواق والثقافات.

ويحيي الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، أولى «حفلات ليالي الوثبة» بالمسرح الرئيسي في مهرجان الشيخ زايد، من تنظيم «مومنتس ايفنتس» Moments Events ورعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عند الساعة التاسعة مساءً، وسيطرب الزوار بمجموعة مميزة من الأغاني المفضلة لديهم، ليحظى الجمهور بقضاء أمسية فنية رائعة، وستفتح الأبواب لاستقبال الجمهور في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويستطيع الزوار حجز التذاكر لحضور الحفل عبر موقع بلاتينيوم ليست - ‎ Platinumlist المخصص لحجز التذاكر.

وستقام «حفلات ليالي الوثبة» يوم السبت من كل أسبوع، تزامناً مع الفعاليات والأنشطة الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعروض الألعاب النارية، لتمنح الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم عيش أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية بصحبة الأهل والأصدقاء.

وتمنح حفلات «ليالي الوثبة» فرصة للجمهور من زوار المهرجان للالتقاء مع عدد كبير من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات وعيش أجواء من الثقافة والفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق، وسط العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الثقافية والحضارية والترفيهية التي تجمع شعوب العالم في ساحات وأجنحة وأقسام المهرجان المختلفة.

وتقدم ساحات وأقسام وأجنحة المهرجان للزوار العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والتعليمية والترفيهية، والتي تناسب كافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى فرصة للحصول على جوائز نقدية قيمة من خلال العديد من المسابقات، والتسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات، بالإضافة إلى تجارب الطعام الجديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي تلبي تطلعات جميع الأذواق في أجواء عائلية حضارية ثقافية ترفيهية.

يذكر أن مهرجان الشيخ زايد، يستقبل زواره يومياً وحتى تاريخ 9 مارس 2024، ابتداء من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع وحتى 1 صباحا خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات قيمة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب كافة الفئات العمرية.

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