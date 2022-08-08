بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي

كشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل بطولة "دبي برو" لبناء الأجسام المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين التي تقام برعاية نادي أكسجين وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يومي 22 و23 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله خالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي، وعادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والمدرب أحمد عسكر والمحترف الكويتي أحمد أشكناني.

ورحب خالد العور بالحضور وقال: "يسعدنا أن يشاركنا المدرب الكويتي أحمد عسكر مدرب المحترفين وصانع الأبطال الذي يعد أحد أفضل مدربين بناء الأجسام في العالم، والذي صنع أبطال عرب نافسوا في الألقاب في كبرى البطولات العالمية، كما يحفل سجل إنجازاته الشخصية بالعديد من البطولات العالمية، والبطل أحمد أشكناني وصيف مستر أولمبيا للمحترفين لعامي 2016 و2017 الفائز بألقاب العديد من البطولات الدولية أشهرها بطولة أرنولد كلاسيك وبطولة نيويورك برو".

وأضاف العور: "ستكون بطولة دبي برو إضافة مميزة على أجندة فعالياتنا السنوية المتنوعة وتكتسب أهمية كبرى لأنها تؤهل الرياضيين العرب لينافسوا في بطولة العالم لبناء الأجسام (مستر أولمبيا) التي تعد أكبر بطولة لمحترفي بناء الأجسام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسيكون لهذه البطولة تأثير كبير نظرًا لاتساع شعبية رياضة بناء الأجسام بين جميع فئات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، خاصة أن عدد أندية ومراكز اللياقة البدنية في دبي وصلت إلى 400 ناد، كما أن تنظيم هذه البطولة يساهم في تعزيز التنوع في الرياضات الذي يحرص مجلس دبي الرياضي على تحقيقه من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة والجمهور من أكثر من 200 جنسية يعيشون في دبي لمتابعة بطولات رياضية مختلفة".

من جانبه قال عادل العلي: "يسرنا أن نعلن اليوم عن إقامة بطولة دبي برو لمحترفي وهواة بناء الأجسام، التي تقام برعاية مجلس دبي الرياضي، وهنا لابد لنا أن نثمن دور مجلس دبي الرياضي ورعايته للأنشطة الرياضة والأحداث، وبما يعزز من مدينة دبي كمنصة دولية مهمة لاستضافة الأحداث الرياضية المحلية والدولية، والذي يتماشى مع عالمية دولة الإمارات عامة، ودبي على وجه خاص كمدينة جاذبة لكل الفعاليات بمختلف القطاعات، كيف لا يكون ذلك ودبي دانة الدنيا، ونتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، لتوجيهاته الدائمة للمجلس بضرورة دعم القطاع الرياضي والشبابي في الإمارة، كما نشكر معالي مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي وسعادة سعيد حارب أمين عام المجلس، والشكر موصول إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على الجهود المبذولة في دعمها لبطولة بطولة دبي برو لمحترفي هواة بناء الأجسام بما يضمن أعلى معايير النجاح".

وأضاف عادل العلي: "ستقام منافسات بطولة دبي برو لمحترفي وهواة بناء الأجسام في مركز دبي التجاري، يومي 22 و23 أكتوبر المقبل، بمشاركة واسعة من أبطال اللعبة الذين اعتلوا منصة بناء الأجسام في مختلف المحافل الدولية والقارية والعربية، كما ستتاح الفرصة للاعبين الهواة من الامارات للمشاركة في البطولة، إيمانا منا نحن وشركاءنا في مجلس دبي الرياضي بدعم شبابنا وحثهم على مواصلة مسيرتهم ودفعهم نحو تعزيز نجاحاتهم بما يضيف لرياضة الامارات في بناء الأجسام، نثمن غاليا دور اعلامنا الرياضي الاماراتي، والذي أسهم ومازال يسهم في مسيرة الارتقاء برياضة الامارات، ولأكيد أن دوركم الذي نؤمن بأهميته الكبيرة، في تغطية البطولة يعد بمثابة سلم النجاح نحو الوصول إلى الشباب المحب لرياضة بناء الاجسام، ويعكس بصورة إيجابية لمثالية التنظيم الذي وصلت اليه دبي في استضافتها للأحداث والبطولات الرياضية بما تمتلكه من بنية تحتية تجعلها في مصاف المدن العالمية، ونتمنى ان تتواصل في سياق غايتنا المشتركة نحو تعزز دور دبي الريادي رياضيا وسياحيا في استضافة أهم وأبرز الفعاليات بما فيها الاحداث الرياضية".

وستكون البطولة بمثابة تصفيات للمحترفين المشاركين لكي يتأهلوا للعب في نهائي بطولة مستر أولمبيا للمحترفين 2022 التي ستقام في شهر ديسمبر في ولاية لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد أعلى لقب لجميع محترفي بناء الأجسام في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسينال الفائز في بطولة دبي برو من فئة الهواة لقب "بطل الابطال" ويحصل على بطاقة لاعب محترف للمشاركة في مستر أولمبيا.

وتتاح المشاركة لجميع الجنسيات من كافة أنحاء العالم للمشاركة في البطولة التي تنظم لأول مرة في الامارات، كما أنها المرة الأولى الشرق الأوسط التي يحصل الفائزين فيها على 9 بطاقات احتراف لفئة الهواة حيث تؤهلهم هذه بطاقات ليصبحوا لاعبين محترفين، فيما يحصل المحترفين الفائزين على جوائز مالية، وتعد البطولة مهرجانًا سياحيًا لبناء الأجسام، ويتوقع أن يصل عدد المشاركين في البطولة من الهواة أكثر من 1000 مشارك ومن المحترفين أكثر من 50 مشارك من مختلف دول العالم، وسيدير العملية التحكيمية للبطولة مجموعة من الحكام العالميين من أبرزهم رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية

وتتضمن البطولة 6 فئات للمحترفين والهواة هي: فئة الفيزيك - رجال هواة، فئة كلاسيك فيزيك - رجال هواة، فئة كمال الاجسام هواة، وفئة الفيزيك - رجال محترفين، فئة كلاسيك فيزيك - رجال محترفين، وفئة كمال الاجسام محترفين.

وقال أحمد عسكر: "تم اختيار دبي لتنظيم البطولة لأنها تعد مدينة عالمية تستقطب جميع الجنسيات ومفتوحة للجميع، وتتوفر فيها كافة التسهيلات بداية من تأشيرات الدخول والسفر وسهولة الطيران إليها وبها العديد من المميزات وسبل الراحة التي يحتاجها اللاعب من المواصلات والمطاعم الصحية وأكبر الفنادق ووسائل الترفيه، كما تتميز بالمستوى العالمي في تنظيم الفعاليات، وأوجه رسالة إلى المشاركين أن يلتزموا بالتدريب الجيد وأسلوب الحياة الصحي من الغذاء ومواعيد النوم حتى يتمكنوا من تحقيق مركز في البطولة".

ويعد أحمد عسكر مدرب المحترفين وصانع الابطال من أفضل المدربين في العالم حيث انه يقوم بتدريب وتحضير العديد من الابطال والمحترفين من شتى أنحاء العالم، حقق الكابتن العديد من الإنجازات وحصل لاعبوه العديد من الميداليات الذهبية في العديد من المحافل الدولية كبطولة مستر اولمبيا وبطولة ارنولد كلاسيك، من أهم إنجازاته كلاعب بناء أجسام حصوله على بطولة العرب ٢٠٠٦- مركز سادس، بطولة الكويت ٢٠٠٩- مركز سادس، بطولة اوكسجين المؤهلة للمنتخب ٢٠١٠- مركز ثاني، بطولة آسيا ٢٠١٠- مركز ثاني، بطولة ارنولد ٢٠١١- مركز ثاني، بطولة العالم ٢٠١١- مركز سادس.

فيما قال أحمد اشكناني: "بناء الأجسام هي الرياضة الأكثر شعبية لأن الجميع يمارسها حتى من يحترفون في ألعاب أخرى لابد أن يمارسوا هذه الرياضة لكي تساعدهم في مجالهم، وحتى الغير الرياضيين يحتاجونها لتساعدهم في حياتهم اليومية، بطاقة الاحتراف هي شهادة تحول اللاعب من فئة الهواة إلى المحترفين، ولم يكن لدينا في الخليج أي بطولة تعطي بطاقة احتراف لبناء الأجسام، ووجود هذه البطولة فرصة كبيرة للإماراتيين والخليجيين والمشاركين من كل الفئات فهي تعطي 3 بطاقات احتراف في كل فئة وهو ما لا يتوفر في أي بطولة أخرى، اللاعبين العرب اجتهدوا في الآونة الأخيرة وأصبحوا يشاركون في هذه البطولات بشكل كبير وأصبحنا نتواجد بشكل أكبر على منصة بطولة مستر أولمبيا".

حصل أشكناني على المركز الثاني وفضية مستر أولمبيا للمحترفين فئة 212 في أول ظهور له بعالم الاحتراف 2017، وكان قد حصل على ذهبية بطولة أرنولد كلاسيك للمحترفين في نفس الفئة، كما فاز بالمركز الاول أرنولد للهواة أوروبا – 2013، والمركز الاول هواة أولمبيا البحرين – 2013، والمركز الثاني البطولات الآسيوية للهواة – 2014، والمركز الثاني أرنولد الهواة – 2015، والمركز الثاني أولمبيا اسبانيا للهواة – 2015، والمركز الاول تامبا برو للوزن 212 – 2016، والمركز الثاني أولمبيا للوزن 212 – 2016، والمركز الاول أرنولد كلاسيك للوزن 212 – 2017، والمركز الثاني أولمبيا للوزن 212 – 2017، والمركز الاول نيويورك برو للوزن 212 – 2019.

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