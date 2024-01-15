الإمارات العربية المتحدة: عقد المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعه الـ22 برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وحضور كل من معالي زكي أنور نسيبة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة؛ وسعادة الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وسعادة يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية؛ وسعادة الدكتور فيصل العليان مدير مجمع كليات التقنيات العليا، والدكتور محمد يوسف بني ياس مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، والأستاذ الدكتور أندرو مارنغتون مستشار نائب مدير جامعة زايد ورئيس الشؤون الأكاديمية للبرامج والمناهج؛ والأستاذ الدكتور مايكل آلان نائب مدير جامعة زايد بالإنابة ورئيس الشؤون الأكاديمية في الجامعة، والسيدة سمية الحوسني نائب رئيس المجمع للاستراتيجية والتميز في كليات التقنية العليا، والأستاذ خلفان صالح الظاهري الأمين العام بالإنابة في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وتم خلال الاجتماع مراجعة سير العمل في مؤسسات التعليم العالي في الدولة مع عودة الطلبة لمقاعد الدراسة بعد انتهاء إجازة العام الجديد، وبحث خلاله الحاضرون آليات تطبيق الأولويات التي حددها صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" ضمن التوجهات العام لعام 2024 وخاصة لجهة تحقيق خطوات تاريخية في تطوير التعليم باعتباره حجز الأساس في مواصلة مسيرة التنمية والتطوير وتعزيز مكانة الدولة العالمية.

وتعليقاً على ذلك، أشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالتركيز على قطاع التعليم خلال عام 2024 تمثل بوصلة لعمل المجلس خلال الفترة القادمة، حيث يتم العمل على إطلاق مشروعات ترتقي بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، وتمكن الطلبة من اكتساب المهارات والمعارف التي تؤهلهم للتميز في سوق العمل. وقال معاليه: "نحن مؤمنون بضرورة تكامل الجهود بين وزارة التربية والتعليم وكافة مؤسسات التعليم العالي للنهوض بالقطاع التعليمي وتعزيز تنافسيته وقدرته على تخريج أجيال من القادة والمبدعين والمبتكرين."

وشهد جدول أعمال الاجتماع مناقشة برامج ومبادرات جديدة خاصة بكليات التقنية العليا تستهدف تعزيز موائمة مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات سوق العمل، وبرامج تعليمية صحية خاصة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بهدف تعزيز القطاع الصحي في الدولة. كما تم خلال الاجتماع استعراض الوثيقة الإرشادية لمؤسسات التعليم العالي الاتحادية حول آلية قبول وتعليم وتأهيل الطلبة أصحاب الهمم في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، وآليات التطبيق التجريبي لهذه الإرشادات في مؤسسات التعليم العالي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي بقرار لمجلس الوزراء عام 2014. ويشرف المجلس على التنسيق بين الخطط الاستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، ويختص بمناقشة الأمور المتعلقة بالتعليم العالي في الدولة، ومناقشة أسس وسياسات القبول الموحد الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الرسمية في الدولة، والاطلاع على تنفيذ سياسات التعليم العالي والتأكد من تنفيذها.

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