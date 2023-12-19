تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

تنافس 66 طالباً من 11 جامعة للفوز باللقب في نسخة منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والتأهل للمشاركة في المنافسات على مستوى العالم في الصين

مبادرة هواوي الرائدة لتنمية المواهب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات أصبحت البرنامج الأكبر والأكثر تأثيراً من نوعه في المنطقة، حيث حققت في نسختها السابعة أعلى مستوى مشاركة في تاريخ المسابقة

الشرق الأوسط– تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في البحرين، وبالتعاون مع جامعة البحرين وجامعة بوليتكنك البحرين، افتتحت هواوي اليوم جولة المنافسات النهائية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات الإقليمية 2023-2024 في جامعة بوليتكنك البحرين.

واستقطبت المسابقة ما يزيد على 27,500 طالب من أكثر من 600 جامعة في 21 دولة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، محققةً بذلك أعلى مستوى مشاركة في تاريخها. ومنذ إطلاقها في المنطقة عام 2017، أصبحت مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات المبادرة الأكبر والأكثر تأثيراً في المنطقة، وهي برنامج رائد في مجال تطوير مواهب تقنية المعلومات والاتصالات، ودفع عجلة تطوير القدرات التنافسية الوطنية لدول المنطقة من خلال إعداد الموارد البشرية المتخصصة وقادة المستقبل التقنيين. وحظيت المسابقة بدعم وتأييد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" وأكثر من 20 وزارة ومشغلاً وشريكاً في القطاع.

وقال سعادة السيد ني روتشي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين: "تعتبر مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات مبادرة ناجحة للشركة، سيما وأنها تركز على التنمية المستقبلية ودعم الأفراد في جميع أنحاء العالم. فهي تخلق فرصاً للشباب لتعلم التقنيات المتطورة وجمع الخبرات القيّمة. كما أنها توفر لهم نافذة للحصول على فهم أعمق لشركة هواوي والسوق الصينية".

وصرح الأستاذ أسامة السيد، نائب الرئيس التنفيذّي للشؤون المؤسسية في جامعة بوليتكنك البحرين: "اغتنمت جامعة بوليتكنك البحرين الفرصة لتكون شريكاً أكاديمياً لهذه المسابقة، وهو ما يعد دليلاً على التزام مؤسستنا بخلق بيئة داعمة لنمو وازدهار العقول الشابة. وإنه لشرف كبير لنا أن نتعاون مع شركة هواوي الرائدة عالمياً بمجال التكنولوجيا والابتكار، لاستضافة مثل هذه المنافسة الدولية المرموقة في حرمنا الجامعي. وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لتطوير المواهب وتعزيز الابتكار وتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات".

قال عزيز تانغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في البحرين: "بينما نقف على عتبة مستقبل جريء وحافل بالمفاجآت، تتشرف شركة هواوي بأن تسهم في دفع عجلة تطور مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة. وقد أصبحت مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2023-2024 منارة لتشجيع المواهب في هذا المجال وبناء قادة مستقبل الاقتصاد الرقمي. وبما أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف دون مساعدة منظومة داعمة للمواهب، دعونا نحتضن معاً روح التعاون والابتكار فيما نشهد ولادة قادة المستقبل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ومهندسي المستقبل الرقمي. دعونا كذلك نساهم معاً في دعم مسيرة البحرين والمنطقة عموماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتمكيناً".

وسيشارك 22 فريقاً يضمون 66 فائزاً من 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الاختبارات والنشاطات الميدانية وورش العمل في مملكة البحرين خلال الفترة 19 - 21 ديسمبر 2023، وتشمل هذه الدول البحرين وباكستان والعراق والسعودية ولبنان والأردن وكازاخستان وقطر والكويت والإمارات وعمان. ويضم كل فريق ثلاثة طلاب ومدرس جامعي واحد يشرف عليهم. وتشارك العراق وباكستان ولبنان والسعودية بثلاث فرق لكل منها، وفريقان من كل من الأردن وكازاخستان والبحرين، وفريق واحد من كل من الإمارات وقطر وعمان والكويت.

وتشمل منافسات المسابقة محاور خاصة بشبكات الاتصالات والسحابة الإلكترونية والحوسبة السحابية. وستختبر هذه المسابقة المعرفة النظرية والمهارات العملية للطلاب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى قدرتهم على العمل ضمن فريق. وسيتم تصنيف المشاركين وفقاً لنتائجهم في الاختبارات المخبرية. كما ستعقد هواوي في يوم الافتتاح ندوة خاصة تجمع أساتذة جامعيين من عدة جامعات إقليمية، حيث ستشهد مناقشات غنية تتمحور حول الدور الحيوي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في سد فجوة المواهب الرقمية وإعداد الطلاب لدخول سوق العمل بنجاح. كما سيتبادل الأساتذة المشاركون أفضل ممارساتهم واستراتيجياتهم للاستفادة من التكنولوجيا في قطاع التعليم.

وسيتأهل الفائزون في النهائيات الإقليمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2023 – 2024 للتنافس في نهائيات المسابقة على مستوى العالم في مايو 2024 في الصين. وسيقام حفل الختام وتوزيع الجوائز في 21 ديسمبر 2023 في جامعة البحرين، والذي سيتضمن كلمات لضيوف رفيعي المستوى وحلقة نقاش تجمع كوكبة من الأكاديميين وقادة تقنية المعلومات والاتصالات الإقليميين للحوار تحت عنوان "بناء منظومة مواهب تقنية المعلومات والاتصالات: آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

تتعاون مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات مع منظمة "اليونسكو" والسلطات الحكومية والكليات والجامعات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لتحديد ودعم وتنمية قادة المستقبل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. ويسعى برنامج المسابقة إلى سد الفجوة بين الفصول الدراسية وسوق العمل، وبالتالي تعزيز فرص عمل الطلاب مستقبلاً في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، من خلال تبادل المعرفة حول أحدث التطورات والتوجهات الدولية في هذا المجال، مع تدريب عملي لتنمية المهارات في المختبرات ومراكز ومرافق البحث والتطوير الحديثة التابعة للشركة. وتعمل هواوي على تحفيز وتنمية ملكات الابتكار والإبداع لدى طلاب تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال تنافسهم للفوز بالنهائيات الوطنية ومن ثم النهائيات الدولية المرتقبة في مدينة شنزن الصينية.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.