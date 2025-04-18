الإمارات العربية المتحدة – دبي : اختتمت، يوم أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض آي بي إس (IPS 2025)، الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك في دبي على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وشهد حضوراً كثيفاً من الزوار والمستثمرين وصنّاع القرار والمهنيين المهتمين بقطاع العقارات في الدولة وخارجها.

وقد حقق المعرض صدى واسعًا ونجاحًا نوعيًا، حيث استقطب 30,720 زائرًا من 174 دولة، ما يعكس مكانته المرموقة كمنصة دولية تجمع تحت مظلتها أبرز اللاعبين في قطاع العقارات.

وشارك في المعرض أكثر من 300 عارض عقاري محلي وعالمي من دول أبرزها الولايات المتحدة، إندونيسيا، المكسيك، بولندا، اليونان، الصين، إسبانيا، جورجيا، البحرين، السعودية، وسلطنة عمان، ما يعزز سبل العمل المشترك والتعاون الدولي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الحضور. كما شارك 261 متحدث وخبير في أكثر من 100 جلسة حوارية وورشة عمل.

وعبّر ممثلو الشركات العقارية المشاركة عن رضاهم الكبير عن المشاركة، حيث أبدى العديد منهم اهتمامه بحجز مساحات أكبر في النسخة القادمة من المعرض، في ظل التفاعل الواسع والفرص الواعدة التي أتاحها الحدث.



كما أشاد العارضون بالتنوّع الملحوظ في شرائح الزوّار، بين مشترين محتملين ومستثمرين جادين، ما ساهم في إبرام صفقات مباشرة خلال الحدث، إلى جانب توقعات بإغلاق صفقات إضافية لاحقًا.

وشهد المعرض حضورًا مميزًا لممثلين عن جهات حكومية، ومؤسسات دولية، وخبراء متخصصين في القطاع، ما وفّر منصة مثالية لتبادل المعرفة ومناقشة أبرز التوجهات المستقبلية في سوق العقارات العالمي.

وقد ساهمت الفعاليات المتخصصة التي احتضنها المعرض، من جلسات حوارية ومؤتمرات رئيسية، في تعزيز هذا التفاعل، وعلى رأسها مؤتمر المستثمرين المؤسسيين الذي سلط الضوء على فرص الاستثمار الاستراتيجي، ومؤتمر آي بي إس للمرأة الذي ناقش دور المرأة وتمكينها في القطاع، ما أضفى عمقًا فكريًا ومهنيًا على الحدث، وعزز من فرص التعاون والشراكات المستقبلية.

وفي تعليقه على ختام المعرض الناجح قال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، و رئيس اللجنة المنظمة لمعرض :IPS "جاء تنظيم معرض IPS 2025 في إطار حرصنا على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في الابتكار والاستثمار العقاري، وبما ينسجم مع جهود الدائرة في توفير بيئة تنظيمية متكاملة وآمنة تعزز الثقة وتدعم استدامة النمو. لقد شكّل المعرض منصة فعّالة لاستعراض أحدث الحلول والخدمات العقارية، ومشاركة أفضل الممارسات العالمية في تسجيل وتوثيق المعاملات العقارية، وهو ما يسهم في ترسيخ الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال. كما يواكب الحدث توجهات الإمارة نحو تحقيق أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، من خلال دعم المبادرات الرقمية وتحفيز جذب الاستثمارات، وخلق فرص جديدة لتبادل المعرفة والتعاون بين مختلف الأسواق العقارية العالمية."

من جهته، قال داوود الشيزاوي، رئيس معرض IPS: "نحن فخورون بما حققناه في هذه الدورة، ليس فقط على مستوى الأرقام والمشاركة، بل من حيث نوعية الحوارات، وعمق النقاشات، والفرص الحقيقية التي وُلدت خلال أيام المعرض. نهدف في IPS إلى تقديم منصة عالمية تجمع بين مطوري المشاريع والمستثمرين وصناع السياسات، ونسعى دومًا لتوسيع آفاق التعاون بين الأسواق النامية والمتقدمة. نعمل على أن تكون كل دورة من المعرض خطوة جديدة نحو الربط الفعّال بين العارضين العالميين والمستثمرين الإقليميين، مع التركيز على الابتكار والاستدامة كعنصرين أساسيين لمستقبل القطاع العقاري."

وتخلل الحدث أيضًا مشاركة مسؤولين من دائرة الأراضي والأملاك في دبي كمتحدثين في المؤتمر الصيني الذي عُقد في اليوم الأخير من المعرض، بهدف تعريف المستثمرين الصينيين بالفرص الواعدة في سوق عقارات دبي، وتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي أطلقتها الدائرة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارة. وشارك في المؤتمر كل من الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري، الذي استعرض استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ومبادرة "ريّس"، ومبادرة الترميز العقاري، إلى جانب مريم كرمستجي، مدير قسم تنظيم العقارات المشتركة، التي تحدثت عن لجان الملاك ودورها في تعزيز الحوكمة والشفافية، فيما استعرض يحيى بدوي، رئيس قسم ضمان التسجيل الإيجاري، مؤشر الإيجارات الذكي كأداة مبتكرة لدعم السوق وتنظيمه.

وشهد اليوم الأخير من المعرض مشاركة فاعلة من NAR-INDIA، الهيئة الرائدة لمتخصصي العقارات في الهند، التي سلطت الضوء على ديناميكية القطاع العقاري الهندي والنمو السريع الذي يشهده. وأكد وفدها أن الهند تُعد من بين أبرز الأسواق العالمية الواعدة للاستثمار العقاري، مدفوعة بالإصلاحات الحكومية وارتفاع اهتمام المستثمرين الدوليين.

عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة بيوند للتطوير العقاري: "أكد معرض IPS 2025 من جديد مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاستثمار العقاري، مع استقطابه لمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وقد شكّل الحدث منصة استراتيجية لتسليط الضوء على مشروعنا الأحدث في مدينة دبي الملاحية "ذا ميورال"، التحفة المعمارية التي تعيد رسم ملامح أسلوب الحياة على الواجهات البحرية.. أتاح المعرض لنا فرصة نوعية للتواصل مع نخبة من المستثمرين الدوليين، واستعراض رؤية ’بيوند‘ في تطوير مجتمعات سكنية مبتكرة تتميّز بالتصميم والرفاهية، وتواكب النمو الديناميكي لدبي ومكانتها كمحور رئيسي للاستثمار العقاري العالمي."

كما شهد جناح الاتحاد العقارية تفاعلاً واسعًا، حيث استعرضت المجموعة مشروعها البارز "تكايا"، وهو مجمع سكني عصري في قلب موتور سيتي. وقال أحمد مشعل، مدير التسويق الرقمي للمجموعة: "يُعد معرض IPS منصة مرموقة وفرصة مثالية لإعادة التواصل مع السوق وتعزيز العلاقات مع الوسطاء العقاريين".

أما شركة وجهة العقارية، فقد قدمت مشروعها الرائد "سنترال 7"، كأول وجهة أعمال من نوعها في واحة المعرفة - مسقط. ويتميز المشروع بتصميم مستدام يستهدف الحصول على شهادة LEED الذهبية، ويضم مساحات مكتبية مرنة وذكية، ومرافق للعمل المشترك، وخدمات للعافية وتناول الطعام، بالإضافة إلى اعتماد حلول بيئية مثل الألواح الشمسية وأنظمة كفاءة الطاقة.

وفي سياق آخر، استعرضت مدينة دي إتش إيه كراتشي من باكستان مشاريعها السكنية المستدامة التي تجمع بين الحداثة والوعي البيئي. وقدّمت المدينة مشروعها الجديد "إندوس هيلز"، الذي يمثل امتدادًا لنجاح مشاركتها السابقة في المعرض، ويعكس رؤيتها لبناء مجتمعات اقتصادية ومستدامة. كما روجت لمشروعها الحصري "هامستيد فيلاز"، وهو مجمع مسوّر بالكامل يتميز بتصميم أنيق وخطط سداد مرنة، ويوفر بيئة سكنية راقية متكاملة.

اختتم معرض IPS 2025 فعالياته محتفيًا بالإنجازات البارزة في القطاع العقاري، ومسلطًا الضوء على دور الابتكار والتميز في تشكيل مستقبل القطاع بالمنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات