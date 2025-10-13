حدث تعليمي رائد جمع نخبة الجامعات العالمية والمحلية تحت سقف واحد

سعادة سيف المدفع: المعرض استثمار مباشر في خيارات التعليم التي تكفل استدامة الاقتصاد

اختتمت مساء أمس السبت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الـ21 من معرض التعليم الدولي، الذي نظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسجل الحدث، الذي استمر على مدار أربعة أيام نجاحًا استثنائيًا باستقطابه لأكثر من 30 ألف زائر من الطلبة وأولياء أمورهم، وبمشاركة واسعة ضمت أكثر من 100 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية مرموقة من أكثر من 16 دولة.

وقدم الحدث الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص ووزارة التعليم في الهند، فرصة فريدة للزوار للتعرف على أحدث البرامج الأكاديمية والخيارات التعليمية التي طرحتها جامعات عريقة من مختلف أنحاء العالم، شملت دولاً بارزة مثل المملكة المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، والمجر، والولايات المتحدة الأمريكية، وجورجيا، وماليزيا، والهند، وغيرها، حيث تنوعت التخصصات المعروضة لتلبي احتياجات الشباب وتؤهلهم لسوق العمل، وشملت الطب والهندسة والإدارة وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من التخصصات التي تواكب متطلبات العصر.

واستقطبت منصات الجامعات الإماراتية اهتمامًا لافتًا من الباحثين عن برامج تعليمية مبتكرة، حيث عرضت مؤسسات أكاديمية رائدة مثل كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات، وجامعة خليفة، وجامعة زايد، والمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي فرع أبوظبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة الشارقة، أحدث مساراتها التعليمية التي تتوافق مع التوجهات المستقبلية للاقتصاد القائم على المعرفة.

توفير فرص التعليم النوعي

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض التعليم الدولي يجسد رؤية إمارة الشارقة في دعم القطاعات القائمة على الابتكار، من خلال التركيز على توفير فرص التعليم النوعي، والاستثمار المباشر في خيارات التعليم التي تكفل استدامة وتنافسية الاقتصاد، بما يعزز فرص امتلاك كوادر المستقبل المعرفة التي تمكنهم من سد الفجوة بين مخرجات المؤسسات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية، مشيرًا إلى أن نجاح المعرض يمثل رافعة اقتصادية ويقاس بدوره الذي يرسم مستقبل أبنائنا الطلبة.

وأضاف سعادة سيف محمد المدفع أن المعرض يسهم في دفع الشباب إلى اختيار الفرص التعليمية التي يمثلون من خلالها رأس المال البشري الحقيقي، والتي تصب في خدمة ما يحتاجه الاقتصاد المحلي من عوامل تضمن له المزيد من النمو والريادة، موضحًا أن المعرض يُعد خدمة مجتمعية أساسية، وينجح سنويًا في توجيه الشباب نحو التخصصات المطلوبة ويزودهم بالمعلومات التي تعينهم على اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بمستقبلهم الأكاديمي والمهني، مما يساهم في تنمية المجتمع ودعم مسيرة الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام.

ابتكارات التعليم الذكي

وأتاح المعرض للطلبة وأولياء الأمور منصة شاملة ومتكاملة، حيث تميزت نسخة هذا العام بعرض أحدث الابتكارات التقنية في مجال التعليم الذكي، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات تفاعلية قدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين، وساعدت الفعاليات المصاحبة في تمكين الطلاب من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتزويدهم بمعلومات دقيقة حول متطلبات القبول والمنح الدراسية، وتسليط الضوء على المهارات المستقبلية التي يتطلبها سوق العمل.

وأشاد عدد من المشاركين وممثلي الجامعات الدولية والمحلية بجهود مركز إكسبو الشارقة في تنظيم المعرض، مؤكدين أنه يمثل منصة مثالية للتعريف ببرامجهم التعليمية والتدريبية أمام شريحة واسعة ومستهدفة من الزوار، وأشاروا إلى أن الحدث أتاح لهم فرصة ثمينة للتواصل المباشر مع الطلبة، وفهم تطلعاتهم، وتبادل الخبرات مع نظرائهم، مما يعزز من مكانة المعرض كأحد أهم الفعاليات التعليمية على مستوى المنطقة.

