دبي: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن انطلاق الدورة الخامسة من "برنامج دبي لخبراء المستقبل" بمشاركة 21 منتسباً من مستوى القيادات المتوسطة والعليا من 16 جهة حكومية بدبي لتمكين خبراتهم في استشراف وتصميم المستقبل في مختلف القطاعات الحكومية والاستراتيجية الرئيسية.

ويهدف البرنامج الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في عام 2019 إلى إعداد نخبة من المتخصصين في تصميم مشاريع استباقية ريادية وتنفيذ أبحاث مستقبلية مبتكرة في دبي.

عبد العزيز الجزيري: البرنامج يواصل تعزيز إمكانات رأس المال البشري ورفد منظومة الابتكار الحكومي في دبي بكفاءات متمكنة

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن "برنامج دبي لخبراء المستقبل" يواصل تعزيز إمكانات رأس المال البشري ورفد منظومة الابتكار الحكومي في دبي بكفاءات متمكنة قادرة على قيادة جهود التخطيط المستقبلي بما يضمن الحفاظ على المكانة المتقدمة لدبي في مختلف المجالات، ويرسخ ريادة المنظومة المتكاملة فيها لتصميم وصناعة المستقبل، ويدعم تحقيق رؤية دبي للمستقبل ويجعلها من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل والأكثر تمكيناً لمواهبه وطاقاته البشرية.

برنامج شامل

ويقدم ورش ومواد البرنامج نخبة من الخبراء والمختصين في مجال استشراف المستقبل من مختلف أنحاء العالم، يضعون خبراتهم ومعارفهم وتجاربهم المتنوعة أمام منتسبي البرنامج الذين يحصلون بنهايته على اعتماد في التخصص من مؤسسة دبي للمستقبل والمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

مستويين للبرنامج

ويمتد المستوى الأول من برنامج دبي لخبراء المستقبل، وهو مستوى محلل المستقبل المعتمد، حتى يونيو 2025. ويمثل مسيرة تعليمية وعملية مكثفة عبر تطبيقات عملية تشمل جميع مراحل استشراف المستقبل، تتوج بمشروع بحثي عن سيناريوهات مستقبلية لمدينة دبي.

فيما يستمر المستوى الثاني من البرنامج من سبتمبر حتى أكتوبر 2025 لإعداد تنفيذيي المستقبل المعتمدين، ويعمل المنتسبون خلاله على مشروع استشراف ذات صلة بمؤسستهم أو قطاعهم مع تقديم توصيات واضحة وخطة تنفيذ محددة.

فرص متنوعة

ويحظى خريجو البرنامج تلقائياً بفرص الانضمام إلى مجتمع نشط من خبراء المستقبل الذين يسهمون بشكل فاعل في تصميم مستقبل واعد لمؤسساتهم ومجتمعاتهم، إضافة إلى آفاق زمالات حصرية مع برامجه ومنظوماته في مختلف أنحاء العالم.

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