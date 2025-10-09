يتضمن مجموعة واسعة من أحدث الخيارات التعليمية والتخصصات الجامعية

انطلقت اليوم (الأربعاء) في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة 21 من معرض التعليم الدولي، أحد أهم الأحداث المتخصصة بقطاع التعليم على مستوى الدولة والمنطقة والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 8 حتى 11 أكتوبر الجاري بمشاركة واسعة تضم أكثر من 100 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من أكثر من 16 دولة.

افتتح فعاليات المعرض سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وشخصيات من القطاع التعليمي والأكاديمي.

وتجول الحضور في أرجاء المعرض الذي يُنظم بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووزارة التعليم في الهند، وتفقدوا عدداً من أجنحة ومنصات العرض، واستمعوا إلى شرح حول أحدث البرامج الأكاديمية والتعليمية التخصصية التي تستعرضها الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس والمعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب الإداري المشاركة في الحدث من مختلف دول العالم.

أحدث التخصصات الجامعية

ويتيح المعرض منصة مهمة للطلبة وأولياء الأمور للتعرف على مجموعة واسعة من أحدث الخيارات التعليمية والتخصصات الجامعية التي تطرحها الجامعات العريقة المشاركة في الحدث والتي تمثل عدة بلدان أبرزها المملكة المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، والمجر، والولايات المتحدة الأمريكية، وجورجيا، وماليزيا، والهند والعديد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الجامعات الإماراتية التي تشهد استقطاب المزيد من الباحثين عن أحدث برامج التعليم الجامعي.

استثمار في استدامة المعرفة والابتكار

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن انطلاق النسخة الجديدة من معرض التعليم الدولي تجسيد حي لرؤية إمارة الشارقة الطموحة في دعم كافة القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن دعم الغرفة للحدث استثمار مباشر في استدامة وتنافسية اقتصاد الإمارة، فمن خلال التعليم النوعي يمكن الإسهام في بناء جيل مؤهل ومسلّح بالمعرفة لقيادة القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي تراهن عليها الدولة، مضيفًا أن المعرض يؤدي دوره المتميز كجسر استراتيجي يربط بين مخرجات المؤسسات الأكاديمية العالمية والمحلية وبين متطلبات سوق العمل المتغيرة من جهة أخرى، معربًا عن أمله في أن يسهم استقطاب الحدث لأكثر من 100 جامعة ومؤسسة تعليمية مرموقة في توفير العديد من الخيارات الاكاديمية وتزويد شباب الإمارات بالمهارات المتقدمة والتخصصات الحديثة التي تحتاجها القطاعات الصناعية والتجارية لتعزيز نموها وريادتها، مما يضمن توافق رأس المال البشري مع الاحتياجات الفعلية للاقتصاد.

جزء أساسي من أجندة إكسبو الشارقة

من جانبه، أشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أن المعرض يمثل منصة سنوية متكاملة وشاملة، يفخر مركز إكسبو الشارقة باستضافته كوجهة أولى للطلاب وأولياء الأمور الساعين لاتخاذ قرارات تتعلق برسم ملامح مستقبلهم الأكاديمي والمهني، موضحاً ان المركز حرص بالتعاون مع الشركاء على أن يوفر المعرض وصولاً مباشرًا لممثلي أكبر عدد ممكن من الجامعات والمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية المرموقة تحت سقف واحد، وهو ما يختصر عليهم الوقت والجهد في رحلة البحث عن المعلومات الدقيقة حول متطلبات القبول والمنح الدراسية والتخصصات المتاحة، لافتًا إلى أن الحدث جزء أساسي ومستمر من أجندة المركز السنوية بعد أن رسّخ مكانته كأحد أهم المعارض التعليمية في الدولة والمنطقة، لما يقدمه من خدمة مجتمعية أساسية تساعد على توجيه الشباب نحو التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، وذلك عبر ورش العمل والندوات التفاعلية التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين، مما يعزز التزام الإمارة بدعم مسيرة أبنائنا الطلاب وتنمية المجتمع المحلي.

تخصصات متنوعة

ويقدم المعرض مجموعة واسعة من البرامج الدراسية التي تلبي احتياجات الشباب وتؤهلهم لسوق العمل، حيث يتيح للزوار فرصة التعرف على تخصصات متنوعة كالطب والهندسة والإدارة، وغيرها من التخصصات التي تواكب متطلبات العصر، كما يعّرف الطلبة على متطلبات القبول في أهم الجامعات العالمية والمحلية، ومن أبرزها كليات التقنية العليا، جامعة الإمارات، جامعة خليفة، جامعة زايد، المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي فرع أبوظبي، الجامعة الأمريكية في الشارقة، الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، جامعة الشارقة.

أحدث الابتكارات

ويتميز المعرض في نسخته لهذا العام بعرض أحدث ما توصلت إليه الجامعات والمعاهد والكليات من برامج وخدمات للطلاب في مختلف المجالات والمراحل التعليمية، بالإضافة إلى عرض آخر الابتكارات التقنية في مجال التعليم، بمشاركة نخبة من الدول والشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا التعليم وتقنياته، والتي ستقدم أحدث الابتكارات في قطاع تكنولوجيا التعليم الذكي، علاوة على تمكين الزوار من التعرف على نماذج من المقررات الجامعية والدراسات العليا والمهنية، والحصول على معلومات حول منح الدراسات العليا ومتطلبات القبول في أرقى الجامعات.

ورش وندوات تعليمية

ويشهد معرض التعليم الدولي الذي يجتذب سنوياً عشرات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، تنظيم ورش عمل وندوات تعليمية متخصصة تُعقد على مدار أيام المعرض، يقدّمها نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات التعليم العالي والتطوير المهني، وتهدف إلى رفع الوعي بأهمية اختيار التخصصات المناسبة لمتطلبات سوق العمل، إلى جانب تسليط الضوء على المهارات المستقبلية المطلوبة، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للتفاعل المباشر مع ممثلي الجامعات والمراكز التعليمية، ما يساهم في دعم مسيرتهم الأكاديمية وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم التعليمي والمهني.

وخصّص مركز إكسبو الشارقة اليوم الأول للمعرض للإناث فقط، ويوم الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً للطلاب الذكور، ويومي الجمعة والسبت للطلبة وأولياء أمورهم من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة 9 مساءً.

