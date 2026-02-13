مسقط، سلطنة عُمان: برعاية معالي مقبول بن علي سلطان اللواتيا، وبمشاركة أكثر من 250 مختصاً في إدارة المرافق إلى جانب 12 خبيراً ومتحدثاً، اختُتمت أعمال مؤتمر ميفما في عُمان في مسقط، حيث أكد قادة القطاع أن إدارة المرافق تجاوزت دورها التشغيلي التقليدي لتصبح ركيزة استراتيجية محورية تسهم في تعزيز كفاءة الأصول، دعم الاستدامة، وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وانعقد المؤتمر في مرحلة تشهد تسارعاً في تطوير البنية التحتية، وتنويعاً اقتصادياً متنامياً، وارتفاعاً في متطلبات الاستدامة، حيث سلّط الضوء على الدور المتوسع لإدارة المرافق في تحسين تكاليف دورة حياة الأصول، وحماية قيمتها، وتعزيز الحوكمة، ورفع الأداء البيئي عبر محافظ الأصول في القطاعين العام والخاص.

واجتمع قادة القطاع ومُلّاك الأصول ومتخصصو إدارة المرافق لبحث سبل توظيف العمليات القائمة على البيانات، والتحول الرقمي، واستراتيجيات الإدارة المتكاملة لضمان استمرار أداء الاستثمارات الوطنية وفق الأهداف المخطط لها، حتى بعد تسليم المشاريع. وأكدت النقاشات أن القيمة الحقيقية للبنية التحتية لا تتحقق عند اكتمال المشروع، بل من خلال كيفية تشغيل الأصول وصيانتها وتحسينها على امتداد دورة حياتها.

شهد المؤتمر تفاعلاً لافتاً من الحضور، حيث ساهم المشاركون بفاعلية في جلسات النقاش وحلقات الأسئلة والأجوبة، ما يعكس نضج قطاع إدارة المرافق في عُمان، في ظل تبادل الخبرات العملية والدروس المستفادة في مجالات الصيانة التنبؤية، واحتساب تكاليف دورة الحياة، والامتثال التنظيمي، وإعداد تقارير الاستدامة.

وقال الشيخ عبدالعزيز الحوسني، عضو مجلس إدارة ميفما:

“تولي رؤية عُمان 2040 اهتماماً كبيراً بالنمو المستدام، وتطوير البنية التحتية الحديثة، وتنويع الاقتصاد. وتُعد إدارة المرافق عاملاً أساسياً في ضمان تحقيق هذه الاستثمارات لقيمة طويلة الأمد من خلال عمليات تشغيلية كفؤة، وتعزيز المرونة، وإدارة أصول قائمة على الأداء. ويعكس مؤتمر ميفما في عُمان جاهزية القطاع للاضطلاع بدور أكثر استراتيجية في دعم الأولويات الوطنية”.

وبرزت الاستدامة كأحد المحاور الرئيسية في برنامج المؤتمر، حيث شدد المتحدثون على دور إدارة المرافق في دعم كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتعزيز أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) عبر محافظ الأصول الكبرى. كما تم تسليط الضوء على تطوير الكفاءات الوطنية والتوطين كأولويات طويلة الأمد، مع الدعوة إلى اعتماد برامج تدريب منظمة، ومسارات اعتماد مهني، وتطوير مهارات مستمر لبناء قدرات وطنية في إدارة المرافق، بما يتماشى مع أهداف الاقتصاد القائم على المعرفة في سلطنة عُمان.

وأكدت ميفما استمرار حضورها وتفاعلها في سلطنة عُمان خلال عام 2026، من خلال التركيز على برامج التدريب، ومسارات الشهادات المهنية، ومبادرات القياس المرجعي، والمشاورات القطاعية، بما يساهم في ترجمة مستهدفات رؤية 2040 إلى نتائج تشغيلية قابلة للقياس.

وأعربت ميفما عن تقديرها لشركائها على دعمهم في إنجاح المؤتمر، حيث أقيم الحدث بدعم من الرعاة الذهبيين “أومداد” ومجموعة القُرم التجارية “QBG” ، لإدارة المنشآت إلى جانب الشريك الداعم الكلية الدولية للهندسة والإدارة “ICEM”.

