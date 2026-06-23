استضافت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، جلسة رفيعة المستوى بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين (BAB)، وذلك لمناقشة خطة تطوير سوق رأس المال 2026–2028 "إرتقاء" التي أطلقتها بورصة البحرين مؤخراً. جمعت الجلسة ممثلين عن القطاع المالي في مملكة البحرين لمناقشة مستقبل منظومة أسواق رأس المال في المملكة، وسبل تعزيز التعاون لدعم خارطة الطريق الوطنية لتطوير سوق رأس المال. وقد حضر الجلسة السيد يوسف اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، إلى جانب عدد من كبار ممثلي الجهات الأعضاء في جمعية مصارف البحرين.

ويعكس هذا اللقاء الاستراتيجي الشراكة الراسخة بين بورصة البحرين وجمعية مصارف البحرين، ويجسد التزامهما المشترك بتطوير وتعزيز منظومة أسواق رأس المال في المملكة. كما سلطت الجلسة الضوء على المكانة المتقدمة التي تتمتع بها البحرين كمركز إقليمي رائد في قطاع الخدمات المالية، ومنصة ديناميكية للابتكار في أسواق رأس المال. ومن خلال ترسيخ رؤية موحّدة ترتكز على الابتكار، وكفاءة السوق، وتعزيز تفاعل المستثمرين، أكدت الجلسة على مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في الخدمات المالية وابتكار أسواق رأس المال.

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