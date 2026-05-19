(عمّان، الأردن ): التزاماً بالتواصل الفاعل مع الشباب الأردني ودعم المبادرات الهادفة لتعزيز المواهب وتنمية مهاراتها وقدراتها في أنحاء المملكة، أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن مشاركتها كداعم في منتدى "تواصُل 2026"، الذي عقد مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وبتنظيم من مؤسسة ولي العهد.

وجاءت هذه المشاركة لأهمية المنتدى باعتباره منصة وطنية رئيسية للحوار المفتوح بين الشباب وصناع القرار، ومساندة له في تحقيق أهدافه بتوفير بيئة تشاركية تسمح للشباب الأردني باستكشاف الفرص الواعدة التي تفتح أمامهم الآفاق، وتمكنهم من التعبير عن تطلعاتهم وطموحاتهم، بما ينعكس على تعزيز مشاركتهم في رسم مستقبل أفضل للمملكة.

وكانت الشركة قد أقامت ضمن المنتدى جناحاً خاصاً بها، تواصلت عبره مع الشباب، وقدمت لهم لمحة شاملة حول عملياتها، كما أتاحت لهم فرصة التعرف على قطاع صيانة الطائرات الذي يشهد نمواً متسارعاً، وعلى المسارات المهنية المتنوعة والمجزية التي يوفرها هذا المجال. ومن خلال الجناح، سلطت جورامكو الضوء على أكاديمية جورامكو، التي تعد الذراع التعليمية التابعة لها، حيث استعرضت أهم مزايا برنامجها الأساسي المتخصص في هندسة صيانة الطائرات، كما عرفت الحضور بفرص التدريب والمسارات المهنية المؤدية إلى الانخراط في العمل ضمن قطاع صيانة الطيران.

وفي تعليق له على هذه المشاركة والدعم، قال الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو، آدم فوس: "نؤمن إيماناً راسخاً بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الشباب الأردني. ومع التطور المتسارع والمتواصل الذي يشهده قطاع الطيران وصيانة الطائرات، فإنه يوفر فرصاً كبيرة أمام الشباب الطموح لبناء مسارات مهنية مؤثرة. من هذا المنطلق، فإننا نحرص على دعم منصات هامة كمنتدى تواصُل، بما يتيح لنا التواصل المباشر مع الجيل القادم وإلهامه ليكون جزءاً من قطاع حيوي ورافد هام للاقتصاد الوطني."

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 25 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

