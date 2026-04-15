الشارقة: تسجّل دولة الإمارات العربية المتحدة حضوراً مميزاً على خارطة صناعة النشر العالمية عبر مشاركة جديدة لجمعية الناشرين الإماراتيين في فعاليات معرض بولونيا لكتاب الطفل 2026، وذلك في خطوة تعكس التزامها بتوسيع آفاق التعاون الدولي للناشرين الإماراتيين واستكشاف فرص نوعية لهم في مجال أدب الطفل.

ويُعد معرض بولونيا لكتاب الطفل، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل في مدينة بولونيا الإيطالية، الحدث الأبرز عالمياً في قطاع نشر كتب الأطفال واليافعين، حيث يجمع نخبة من الناشرين والمؤلفين والرسّامين ووكلاء الحقوق والمترجمين وخبراء المحتوى من مختلف أنحاء العالم، ما يجعله منصة رئيسية لتبادل حقوق النشر واستكشاف أحدث الاتجاهات في هذا المجال الحيوي.

وتأتي مشاركة الجمعية امتداداً لجهودها الرامية إلى تمكين الناشرين الإماراتيين من الوصول إلى الأسواق الدولية، وبناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم حول العالم، إلى جانب الاطلاع على أبرز التجارب العالمية في صناعة كتاب الطفل، بما يسهم في تطوير المحتوى الإبداعي الموجّه للأجيال الناشئة.

وتسلّط الجمعية الضوء خلال مشاركتها على مجموعة من دور النشر الإماراتية المتخصصة، من بينها "عالمكم للنشر والتوزيع" التي تقدّم تجارب تعليمية مبتكرة للأطفال تجمع بين السرد القصصي واللعب، و"ميمو كويركس" التي تبرز في مجال القصص البصرية والتصميم الفني، إضافة إلى "دار غاف للنشر" التي تسعى إلى تعزيز حضور الكتاب وترسيخ ثقافة القراءة من خلال إصدارات نوعية مستلهمة من الهوية المحلية.

وحول هذه المشاركة قال سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: "تأتي مشاركتنا في معرض بولونيا لكتاب الطفل ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى دفع صناعة النشر الإماراتية والتعريف بجودة المحتوى المحلي وتنوّعه، علاوةً على دعم حضور الناشر الإماراتي على الساحة العالمية عبر تعزيز فرص التبادل الثقافي والمعرفي وبناء الشراكات بين أعضائنا وأبرز دور النشر والمؤسسات المعنية بأدب الطفل حول العالم، بما يسهم في تطوير المحتوى العربي وتعزيز تنافسيته".

وأضاف: "يمثّل المعرض منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل صناعة كتاب الطفل، والتفاعل مع التحوّلات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي، بما يمكّن ناشري الإمارات من تطوير نماذج أكثر ابتكاراً وتنافسية واستدامة تسهم في بناء أجيال قارئة ومتصلة بالمعرفة، وهو ما يأتي في صميم أولوياتنا الاستراتيجية".

وتجسّد المشاركة الفاعلة والمتواصلة لجمعية الناشرين الإماراتيين في مثل هذه الفعاليات الثقافية الدولية المرموقة نهجاً راسخاً في دعم صناعة النشر الإماراتية وتعزيز حضورها العالمي عبر بناء الشراكات، وتبادل الخبرات، وتمكين الناشرين من توسيع انتشار المحتوى العربي في الأسواق الدولية. كما تؤكد هذه الجهود دور الجمعية في الارتقاء بمنظومة النشر وتمكينها من مواكبة التحوّلات العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي رائد في قطاع النشر وصناعة الكتاب.