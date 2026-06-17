دبي، الإمارات العربية المتحدة – مع اقتراب انطلاق معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2026 خلال خمسة أيام، يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة واحد من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الأخشاب، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 يونيو 2026، في دورة تشهد مشاركة واسعة تعكس المكانة المتنامية للمعرض على خريطة صناعة الأخشاب العالمية.

تشهد دورة هذا العام حضوراً دولياً يضم أكثر من 400 عارض، وما يزيد على 600 علامة تجارية عالمية، إلى جانب 5 أجنحة دولية، ومشاركة من أكثر من 45 دولة، بما يعزز مكانة المعرض كمنصة دولية رائدة تجمع المصنعين، والموردين، والمشترين، والمتخصصين، وصناع القرار من مختلف اسواق وصناعات قطاع الأخشاب.

يأتي انعقاد معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب في وقت يشهد فيه قطاع الأخشاب العالمي تحولاً واسع النطاق، في ظل متغيرات متسارعة تُعد من بين الأكثر تأثيراً خلال العقود الأخيرة، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، وتبدل أنماط سلاسل الإمداد، والطلب المتنامي على الكفاءة التشغيلية، والشفافية، وإمكانية التتبع عبر مختلف مراحل الإنتاج والتوريد.

وفي هذا الإطار، يتجه المصنعون، والموردون، والشركات العاملة في قطاع الأخشاب إلى تبني منظومات أكثر تطوراً ترتكز على الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الإنتاج الذكية، والحلول اللوجستية المتقدمة. بما يسهم في تطوير منظومة تصنيع المنتجات الخشبية ومعالجتها، وتوريدها، وتداولها عبر الأسواق العالمية.

من هذا المنطلق، يواصل معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب أداء دور محوري في قيادة الحوار حول مستقبل القطاع، من خلال توفير منصة متخصصة تستعرض أحدث الابتكارات، والتقنيات، والحلول التجارية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من نمو الصناعة. فمن الأخشاب ومنتجاتها، إلى ماكينات النجارة، وتقنيات التصنيع، والمواد المتقدمة، يقدم المعرض مشهداً متكاملاً للفرص التي تعزز تنافسية القطاع وتوسع آفاقه التجارية والاستثمارية.

تستقطب الدورة الحالية نخبة من المتخصصين والجهات الفاعلة في قطاع الأخشاب، تشمل المصنعين، والموردين، والتجار، والمشترين، والمهندسين المعماريين، ومتخصصي التصميم الداخلي، وأصحاب المشاريع، ممن يبحثون عن حلول متقدمة وجاهزة للتطبيق عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة. كما تبرز المكانة الدولية للمعرض من خلال ربط الموردين العالميين والمشترين على المستويين الإقليمي والدولي، بما يفتح آفاقاً للتوسع التجاري، ويعزز فرص بناء شراكات استراتيجية تسهم في دفع نمو القطاع وتوسيع حضوره في الأسواق.

وبالتوازي مع المعرض، تستضيف الفعالية أجندة تضم نخبة من الخبراء، والمتحدثين الدوليين في مجالات التصميم، والعمارة وابتكار الخشب، لمناقشة الدور المتنامي الذي تؤديه الأخشاب، والاستدامة، والتقنيات الحديثة في رسم ملامح مستقبل البناء والتصميم. وتتناول جلسات المؤتمر عدداً من المحاور، من بينها تقنيات المعالجة المتقدمة للأخشاب، واتجاهات الأسواق العالمية، ودور التصميم في تطوير بيئات عمرانية أكثر جاهزية للمستقبل.

يشارك في البرنامج عدداً من الأسماء البارزة في القطاع، من بينهم أندريه فان هيردن، المدير الإداري لشركة Cape Reed International في أوروبا والشرق الأوسط، وفادي عبلة، الرئيس التنفيذي لشركة AHK Worldwide Interiors LLC، الدكتور عبدالمجيد كرانوه، المدير والرئيس العالمي للتصميم متعدد التخصصات في شركة Drees & Sommer، ويانيك ليفيك، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط في شركة ACCIONA Living & Culture إلى جانب مجموعة من الخبراء الدوليين الذين يسهمون في رسم مستقبل الأخشاب والتصميم والبيئات العمرانية.

ويشكل الحضور المميز لعارضي ماكينات وتقنيات النجارة أحد أبرز عناصر التميز في دورة هذا العام، إذ يمنح الزوار فرصة مباشرة للاطلاع على أحدث التقنيات التكنولوجيا في هذا المجال. وتشارك شركات وعلامات دولية بارزة، من بينها SCM ، و CEFLA ، و IMAC ، و Holz Raft، إلى جانب عدد من الشركات العالمية الأخرى، لاستعراض حلول ومعدات متقدمة تسهم في تعزيز الكفاءة، والإنتاجية، والدقة، وتدعم تنافسية عمليات التصنيع والنجارة في الأسواق المحلية والدولية.

يقدم المعرض للعارضين منصة استراتيجية للتواصل المباشر مع صناع القرار، بما في ذلك المشترون، ومطورو المشاريع، والمصنعون، وقادة القطاع الباحثون عن تقنيات جديدة وبناء شراكات نوعية. وفي المقابل، يوفر للزوار بيئة أعمال متخصصة تمكنهم من الاطلاع على أحدث الحلول، واستكشاف علامات تجارية عالمية، ومتابعة المتغيرات المتسارعة في القطاع يشهد وتيرة متسارعة من التغيير وتصاعداً في مستويات التنافسية.

وفي ظل التطور المتواصل الذي يشهده قطاع الأخشاب وماكينات النجارة عالمياً، يرسخ معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب حضوره كمنصة دولية رائدة تجمع أحدث الابتكارات، والتقنيات، والخبرات العالمية، بما يسهم في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من تطور الصناعة. ومن خلال الربط بين الابتكار العالمي ومتطلبات الأسواق الإقليمية، يواصل المعرض تعزيز موقع دبي كمركز استراتيجي للتجارة، والتكنولوجيا، والتقدم الصناعي في قطاع الأخشاب عالمياً.

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