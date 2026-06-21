كيب تاون – جنوب أفريقيا: شاركت شركة تكنولوجيات الصحراء "Desert Technologies " الشركة السعودية الرائدة عالمياً في توفير الحلول الذكية للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، وأول شركة سعودية تُصنّع وتُصدّر الألواح الشمسية الكهروضوئية، في أعمال منتدى الطاقة الأفريقي 2026 (AEF)، الذي يُعد أهم تجمع للمستثمرين الاستراتيجيين في القارة الأفريقية، واستضافه مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري.

وتحت شعار المنتدى "بناء مستقبل أفريقيا الصناعي" استعرضت الشركة في جناحها بالمعرض منظومة متكاملة من أحدث حلولها وتقنياتها التي تجمع بين وحدات الطاقة الشمسية عالية الأداء وأنظمة تخزين الطاقة، وأحدث الحلول المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة أنظمة الطاقة الشمسية ورفع موثوقيتها من خلال التنبؤ الدقيق بإنتاج الطاقة، وتحليل أداء المحطات بشكل آني، وتطبيق الصيانة التنبؤية للكشف المبكر عن الأعطال المحتملة، وتوقع حجم الاستهلاك والتكاليف المستقبلية، وتحسين إدارة الطاقة والشبكات الذكية بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة، ويعزز القيمة الاقتصادية لمشروعات الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية.

ولم تقتصر مشاركة تكنولوجيات الصحراء على قاعة المعرض، بل امتدت إلى المشاركة في جلسات الحوار الاستراتيجية للمنتدى، حيث انضم الأستاذ خالد الشويعر الرئيس التنفيذي لقطاع مشاريع الطاقة إلى جلسة حوار القيادة المغلقة في اليوم الأول، والتي جمعت نخبة من قادة القطاعين العام والخاص في أفريقيا لمناقشة الدور الاستراتيجي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة في تسريع أجندة التصنيع بالقارة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما شارك المهندس هيثم عبده المدير العام للتطوير في تكنولوجيات الصحراء في جلسة حوارية رفيعة المستوى بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة المتجددة، تناولت مستقبل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة ودورهما في دعم التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وفي تصريح بهذه المناسبة أكد الأستاذ خالد الشويعر الرئيس التنفيذي لقطاع مشاريع الطاقة: أن رعاية «تكنولوجيات الصحراء» ومشاركتها في منتدى الطاقة الأفريقي 2026 تأتي امتداداً لسجل الشركة الحافل بالإنجازات في مختلف أنحاء القارة، وقال: «نفخر برعاية منتدى الطاقة الأفريقي 2026 في كيب تاون، باعتباره أحد أبرز التجمعات للمستثمرين وصنّاع القرار في قطاع الطاقة بالقارة الأفريقية، ونثمّن الجهود المتميزة التي يبذلها القائمون على المنتدى في جمع نخبة من القيادات والخبرات العالمية تحت مظلة واحدة. وتعكس مشاركتنا التزامنا بالمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للطاقة في أفريقيا، وتعزيز حضورنا كشريك استراتيجي في مشاريع الطاقة والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم نمو الصادرات السعودية غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030».

وأوضح الشويعر: "استعرضت تكنولوجيات الصحراء خلال المنتدى أحدث حلولها المتكاملة في مجال الطاقة المتجددة، والتي شملت نظام SAHARA Solar Container لحلول الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة داخل حاويات مخصصة للتطبيقات النائية وخارج الشبكة والتطبيقات الهجينة، وأنظمة Solar Kit متكاملة وجاهزة للتشغيل والتركيب بسهولة مصممة لتوفير طاقة نظيفة وموثوقة ، وحلول Solar Pump Inverter الذكية لضخ المياه بالطاقة الشمسية بكفاءة عالية وموثوقية كبيرة، إضافة إلى الألواح الشمسية عالية الكفاءة Solar Panel المصممة لتحقيق أقصى درجات الأداء والاعتمادية، إلى جانب خبراتها في تنفيذ مشاريع الشبكات الصغيرة، بهدف توفير الطاقة النظيفة والموثوقة للمجتمعات النائية خارج نطاق شبكات الكهرباء، بما يلبي احتياجات أكثر من 600 مليون شخص في أفريقيا لا يزالون يفتقرون إلى خدمات الكهرباء، بما يعكس قدرة الشركة على تقديم حلول متطورة وموثوقة تلبي احتياجات الأسواق الأفريقية وتسهم في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة".

ومن جانبه أكد المهندس هيثم عبده المدير العام للتطوير في تكنولوجيات الصحراء: "أن منتدى الطاقة الأفريقي 2026 يمثل منصة استراتيجية تجمع بين الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتمويل والتكنولوجيا بما يسهم في تحويل الطموحات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة، وأوضح: أن مستقبل الطاقة في القارة يرتكز على بناء بنية تحتية ذكية ومرنة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء حيث لم يعد الهدف مجرد توليد «الميغاواط»، بل بناء شبكات مرنة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء؛ لتلبية الطلب المتزايد ودعم التصنيع والتحول الرقمي.

وأضاف أن تكنولوجيات الصحراء عقدت خلال المنتدى عدداً من الاجتماعات مع مطوري مشاريع الطاقة المتجددة والمؤسسات المالية والبنوك العاملة في أفريقيا، لبحث فرص التعاون والمشاريع المستقبلية مؤكداً أن هذه اللقاءات تعكس التزام الشركة بتقديم حلول طاقة مبتكرة وقابلة للتوسع، وتعزيز دورها كشريك استراتيجي في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقلال الطاقي في القارة الأفريقية.

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