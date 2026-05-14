نموذج خالٍ من الديون يقود «ريبورتاج العقارية» نحو توسع دولي متسارع ونمو قياسي في المبيعات



أعلنت مجموعة «ريبورتاج العقارية» مشاركتها كشريك استراتيجي في «قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026» (ADIS 2026)، في خطوة تعكس تنامي حضورها كواحدة من أسرع شركات التطوير العقاري الخاصة نمواً على مستوى المنطقة والأسواق الدولية.

وتؤكد هذه المشاركة المكانة المتنامية التي وصلت إليها المجموعة انطلاقاً من دولة الإمارات، بعدما نجحت خلال سنوات قليلة في بناء نموذج تطوير عقاري عالمي قائم على التوسع المدروس، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة المالية، مع التركيز على تطوير مجتمعات حضرية حديثة توفر فرصاً أفضل للحياة والاستثمار.

وسجلت المجموعة خلال عام 2025 مبيعات بلغت 9.6 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً استثنائياً بنسبة 90%، في مؤشر يعكس تصاعد الطلب على المشاريع السكنية التي تجمع بين جودة التصميم، وأسلوب الحياة العصري، والقيمة الاستثمارية المستدامة.

وضمن فعاليات «قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026»، شارك المهندس ملهم غازي خريبة، الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة «ريبورتاج العقارية»، في جلسة نقاشية تناولت مستقبل الإسكان الميسر في أبوظبي، والعوامل التي تسهم في تشكيل الجيل الجديد من المجتمعات السكنية المتكاملة في الإمارة.

وقال خريبة إن المشهد السكني في أبوظبي شهد تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بتطور البنية التحتية، وارتفاع توقعات السكان والمستثمرين، إلى جانب الرؤية الحضرية طويلة الأجل التي تتبناها الإمارة، مشيراً إلى أن التركيز بات أكبر على جودة التصميم، والمواقع الاستراتيجية، والخدمات المتكاملة، وجودة الحياة داخل المجتمعات السكنية الحديثة.

وأضاف أن فلسفة «ريبورتاج العقارية» ترتكز على جعل السكن الفاخر أكثر إتاحة من خلال رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين منظومة التطوير، دون المساس بمعايير الجودة أو التجربة السكنية.

وأكد أن النموذج الخالي من الديون يمنح الشركة مرونة مالية أعلى، ونمواً أكثر توازناً، وسرعة أكبر في اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز قدراتها التنفيذية في مختلف الأسواق التي تعمل بها.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على منظومة تشغيلية متكاملة رأسياً، تتيح للمجموعة التحكم بنحو 80% من سلسلة القيمة الخاصة بها، بدءاً من التطوير والإنشاءات والمشتريات وحتى التسليم النهائي للمشاريع.

وأوضح أن هذا النموذج التشغيلي يسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إدارة التكاليف، والحفاظ على جودة التنفيذ، وتقديم أسعار أكثر تنافسية، مع مواصلة الاستثمار في عناصر التصميم المعماري، والمساحات الخضراء، والمرافق الحديثة، والتخطيط المجتمعي، دون تحميل المشترين زيادات سعرية كبيرة.

وتأتي مشاركة «ريبورتاج العقارية» في «قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026» في وقت تواصل فيه أبوظبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والتطوير العمراني المستدام، مدعومة برؤية تنموية طويلة الأجل، وبنية تحتية متطورة، وبيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو القطاع العقاري واستقطاب رؤوس الأموال العالمية.

وخلافاً للعديد من شركات التطوير العقاري العالمية التي تعتمد على مستويات مرتفعة من التمويل والديون، نجحت «ريبورتاج العقارية» في ترسيخ نموذجها التشغيلي الخالي من الديون كأحد أبرز عناصر التميز، ما منحها مرونة مالية أعلى وقدرة أكبر على التوسع بثبات واستقرار، مع الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشاريع في مختلف الأسواق.

وتتواجد المجموعة اليوم في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية تشمل الإمارات، ومصر، والسعودية، وتركيا، وأفريقيا، وأذربيجان، وألبانيا، والمملكة المتحدة، إلى جانب خطط توسع مستمرة تستهدف أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات