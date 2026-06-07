• يعود “صيف أبوظبي الرياضي” هذا العام بحلته الأكبر على الإطلاق، حيث تمتد الفعاليات على مساحة 48,000 متر مربع تقريباً، بزيادة قدرها 26% مقارنة بالنسخة السابقة.

• تنظيم 365 فعالية ونشاطاً على مدار أيام الحدث، تستهدف مختلف فئات المجتمع والعائلات.

• الفعاليات تعزز مكانة أبوظبي والعين باعتبارهما وجهتين رائدتين للرياضة والصحة والسياحة الرياضية على مدار العام.

أبوظبي: انطلقت اليوم (السبت) النسخة الخامسة والأكبر في تاريخ فعالية "صيف أبوظبي الرياضي 2026" في مركز أدنيك أبوظبي، والتي تُقام خلال الفترة من 6 يونيو إلى 23 أغسطس 2026، لتواصل ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة للرياضات الصيفية التي تحتضنها الصالات المغطاة، بهدف نشر ثقافة نمط الحياة الصحي من خلال ممارسة الرياضة والتفاعل المجتمعي خلال أشهر الصيف.

وتُنظم الفعالية من قبل مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي و برعاية مجموعة "أدنوك"، حيث تعود هذا العام بمساحات أكبر ومرافق مطورة وبرنامج رياضي شامل لعدد كبير من الألعاب الرياضية، بحيث تزيد مساحتها بنسبة 26% لتصل إلى 48,000 متر مربع تقريباً، ما يجعلها أكبر الفعاليات الرياضية التي تقام في الصالات المغطاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تضم النسخة الحالية 29 نشاطاً رياضياً، من بينها 10 ألعاب رياضية جديدة تُقدم للمرة الأولى، موزعة على أكثر من 70 ملعباً وساحة ومضماراً رياضياً، بزيادة 27% مقارنة بالنسخة السابقة.

وأكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن "صيف أبوظبي الرياضي يجسد رؤية إمارة أبوظبي في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع، ويعكس الاهتمام المتواصل بتطوير القطاع الرياضي وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في مختلف الأنشطة الرياضية، انطلاقاً من أهمية الرياضة في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة وإنتاجية".

وأضاف العواني: "يواصل صيف أبوظبي الرياضي تعزيز مكانته كأبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في المنطقة، مستفيداً مما تتمتع به أبوظبي من بنية تحتية رياضية متطورة ومنشآت عالمية المستوى، الأمر الذي أسهم في استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين سنوياً، وتوفير تجربة رياضية متكاملة تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع وتشجعهم على ممارسة الرياضة على مدار العام".

بدوره، قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك": "إن استمرار نمو فعالية "صيف أبوظبي الرياضي" يعكس التزامنا بتنظيم فعاليات تجمع أفراد المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية والمجتمعية. وتواصل الفعالية توسعها عاماً بعد عام من حيث عدد الزوار وتنوع الألعاب الرياضية والمرافق المتاحة. ونفخر بدورنا في دعم أنماط الحياة الصحية المرتبطة بممارسة الرياضة وتعزيز التلاحم المجتمعي في أبوظبي، فيما تعكس كل دورة قدرة إمارة أبوظبي على استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية عالمية المستوى بهدف تلبية تطلعات مختلف الفئات والأعمار."

من جانبه، قال سيف عتيق الفلاحي، رئيس دائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي بالإنابة في "أدنوك": "تشارك ’ أدنوك‘ في تنظيم فعاليات ’صيف أبوظبي الرياضي‘ في إطار التزامها المستمر بدعم الأنشطة الرياضية وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وترسيخ الترابط المجتمعي. كما تتيح هذه الفعالية فرصة مميزة للأفراد من كافة الأعمار للمشاركة في مختلف الألعاب الرياضة، ونتطلع إلى الاحتفاء بإنجازات المشاركين والاستمرار في دعم الفعاليات التي تحقق أثراً إيجابياً مستداماً وتساهم في تعزيز نمو وتقدم الأفراد والمجتمعات".

ويوفر "صيف أبوظبي الرياضي 2026" بيئة رياضية متكاملة في قاعات مكيفة تتيح لسكان أبوظبي وزوارها ممارسة الأنشطة الرياضية طوال أشهر الصيف، حيث تستقبل الزوار يومياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وتضم قائمة الألعاب الرياضية الرئيسية التي تعود هذا العام كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، والجري، والريشة الطائرة، والكرة الطائرة، والتنس، وتنس الطاولة، والكريكيت، والشطرنج، واللياقة البدنية، ومضمار التحديات. كما تشهد النسخة الحالية إضافة أنشطة جديدة متنوعة تشمل التسلق الحر للجدران، وتحدي النينجا، و أجهزة محاكاة رياضية من " MyWhoosh" لرياضات ركوب الدراجات الهوائية، والجولف، والمواي تاي، والجوجيتسو، والفنون القتالية المختلطة، وكرة اليد، والبيكلبول، وكرة الطائرة الشاطئية.



وفي نسخة هذا العام، يحتضن "صيف أبوظبي الرياضي" أكثر من 365 فعالية ونشاطاً رئيسياً على مدار فترة إقامتها، من أبرزها تحدي "كور إكس للياقة البدنية Core X"، و"الألعاب التكتيكية" و"الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص الإماراتي"، إلى جانب مجموعة واسعة من المنافسات والأنشطة الرياضية والمجتمعية.

وتتضمن أجندة الفعالية أيضاً أياماً مخصصة لمناسبات مجتمعية متنوعة، تشمل يوم المرأة الإماراتية، واليوم العالمي للشطرنج، ويوم كبار المواطنين الإماراتيين، بما في توسيع نطاق برامج المشاركة المجتمعية.

وعلى مدار فعاليات "صيف أبوظبي الرياضي 2026”، ستقدم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مجموعة من البرامج والمبادرات المتخصصة التي تتماشى مع الأولويات المجتمعية وتعزز مفاهيم الشمولية والرفاه المجتمعي. وتشمل مشاركة الدائرة تنظيم ورش عمل توعوية وتثقيفية حول حماية الأطفال في المجال الرياضي وتعزيز الشمولية في الأنشطة الرياضية، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المجتمعية التي تُنفذ بالتعاون مع شركاء منصة "نبض المجتمع"، ومهرجانات "دقائق" للصحة والرفاه، ومبادرات "اركض معنا"، بهدف تعزيز مشاركة أفراد المجتمع وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية ونشطة في إمارة أبوظبي.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم دائرة الثقافة والسياحة "منطقة المجتمع" الجديدة، وهي مساحة مخصصة للعائلات الإماراتية تحتفي فيها بالتراث الثقافي، وتستهدف طلاب المدارس والأسر. وتتضمن المنطقة مجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل بطولات الألعاب الشعبية للأطفال التي تبدأ أعمارهم من أربع سنوات فما فوق، وورش الحرف التقليدية، وورش بيت القهوة، وعروض الصقارة، إلى جانب ورش تعليمية وتثقيفية مخصصة للأطفال والعائلات.

وتتضمن الفعالية إطلاق برنامج "حوارات صيف أبوظبي الرياضي" الجديد هذا العام، الذي يقدم سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة يقودها خبراء في مجالات الصحة والتغذية الرياضية والطب الرياضي وجودة الحياة والصحة المجتمعية، بما يوفر للمشاركين معلومات علمية ورؤى متخصصة.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للفعالية أو التطبيق الذكي الخاص بها. ولمزيد من المعلومات حول الأنشطة والبرامج المتاحة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.adsummersports.ae.

نبذة عن "مدن القابضة":

انضمت مجموعة أدنيك إلى محفظة مدن القابضة في العام 2024، بعد عملية استحواذ استراتيجية، مما عزز من تنوع واستدامة أعمال الشركة. وتتخذ مدن القابضة من أبوظبي مقرًا لها، وهي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتُعد من أبرز الجهات الاستثمارية في الدولة، إذ تمتلك كلٌ من مجموعة القابضة والشركة العالمية القابضة الحصة الأكبر فيها. ومن خلال محفظة أعمال متنوعة تغطي القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، تواصل مدن القابضة الاستثمار في مشاريع استراتيجية ومؤثرة، وتُسهم في تشكيل مستقبل الحياة الذكية>وتهدف الشركة إلى تحقيق قيمة طويلة الامد ، عبر ترسيخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وبناء منظومة متكاملة للحياة الذكية.

نبذة عن مجموعة "أدنيك":

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد "كابيتال للفعاليات"، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لعملائها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهي شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

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