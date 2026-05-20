أبوظبي: أعلنت ميرال عن فوز «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس بجائزة ليزبرغ (Liseberg Applause Award) لعام 2026، إحدى أعرق الجوائز العالمية في قطاع الوجهات الترفيهية، لتصبح بذلك أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط تحصد هذا التكريم المرموق.

وتمنح لجنة تضم نخبة من كبار قادة قطاع الترفيه الجائزةَ خلال حفل التكريم IAAPA Honors الذي تستضيفه المنظمة الدولية للمدن والوجهات الترفيهية (IAAPA)، وتسلّمها نيابةً عن فريق العمل هند كلداري، المدير العام لـ"عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، ودانيال ويلز، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع في ميرال.

وأشار الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، إلى أن حصول عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي على جائزة ليزبرغ لعام 2026 كأول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط تنال هذا التكريم العالمي، يمثل لحظة فخر استثنائية لميرال، وأضاف: "الأهم من ذلك، تحتفي الجائزة بالشغف والإبداع والتفاني الاستثنائي الذي تبديه فرقنا وشركاؤنا في وارنر براذرز في تصميم وتقديم تجارب غامرة عالمية المستوى، تمنح ضيوفنا لحظات مليئة بالمتعة والذكريات التي لا تُنسى. وبالنسبة إلى ميرال، يجسد هذا الإنجاز جهودنا المتواصلة لترسيخ مكانة جزيرة ياس كإحدى أبرز الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام، إلى جانب مساهمتنا في تحقيق رؤية أبوظبي السياحية 2030."

وتُكرِّم جائزة ليزبرغ التميز في إدارة المدن الترفيهية وتشغيلها وتجاربها الإبداعية. ومنذ إطلاقها عام 1980، حصلت 22 مدينة ترفيهية فقط على الجائزة، إذ تُكرم مدينة ترفيهية واحدة في كل دورة.

وتتضمن قائمة المدن الترفيهية الفائزة سابقاً: يونيفرسال ستوديوز – اليابان (2025)، وسيام بارك في تينيريفي – إسبانيا (2024)، وطوكيو ديزني سي – اليابان (2022)، وإكسكاريت بارك – المكسيك (2018).

ويجسد هذا التكريم التزام ميرال المستمر بتقديم تجارب لا تُنسى في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مكانة جزيرة ياس وجهةً عالميةً رائدة للترفيه والاستجمام، والإسهام في تنويع اقتصاد أبوظبي، وترسيخ مكانتها مركزاً سياحياً عالمياً رائداً.

وتُعد «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس والتي تم تطويرها بالتعاون مع وارنر براذرز ديسكفوري، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في المنطقة، حيث تُقدّم للزوار تجارب غامرة، وألعاباً متطورة، وعروضاً ترفيهية حية في ست مناطق ترفيهية غامرة. وتستعد المدينة الترفيهية لبدء فصل جديد من التجارب القائمة على السرد القصصي، من خلال توسعة بارزة تتضمن إطلاق مناطق مستوحاة من عالم هاري بوتر، ولعبتين جديدتين مستوحيتين من عالم «دي سي».

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة. وتقوم ميرال بتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب فريدة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لتقديم ذكريات لا تُنسى، وتسريع تحقيق رؤية أبوظبي السياحية وتعزيز نموها.

كما تتولى ميرال مسؤولية تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. تشمل محفظة ميرال مجموعة من الأصول العالمية المستوى في قطاعات الترفيه والثقافة والرياضة والفنادق والمطاعم والتجزئة والاستجمام، لتقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للمقيمين والزوار ، وتشمل هذه الوجهات؛ عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي (التي تضم أكثر من 70 لعبة وتجربة بعد توسعتها الأخيرة)، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها الكثير. وتعمل ميرال حالياً على تطوير العديد من المشاريع المستقبلية في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، ومن ضمنها منطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تُروّج للعديد من الوجهات السياحية المميزة، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على جوائز مرموقة، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي، والمراسي والفنادق.

