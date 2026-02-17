الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – تم تكريم حسن حيدر، المؤسس والشريك الإداري فيPlus VC، بجائزة مرموقة في مجال رأس المال الجريء من فوربس الشرق الأوسط خلال قمة أفضل المستشارين والمستثمرين 2026، التي قدمتها شركة بلتون في أبوظبي الأسبوع الماضي.

وتُكرّم هذه الجائزة قيادته وسجله الحافل في الاستثمار في رواد الأعمال الطموحين الذين يعملون على حل تحديات واقعية وبناء شركات رائدة في فئاتها، إضافة إلى دوره المحوري في تشكيل وتطوير منظومة رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. وقدمت الجائزة له خلود العميان، الرئيس التنفيذي ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، بحضور نخبة من قادة القطاع على المسرح، في لحظة بارزة ضمن برنامج القمة.

وعلّق حسن حيدر، المؤسس والشريك الإداري في Plus VC، على التكريم قائلاً:

«يشرفني للغاية الحصول على هذه الجائزة من فوربس الشرق الأوسط. إن الاعتراف من إحدى أبرز العلامات الإعلامية العالمية في مجال الأعمال يمثل محطة مهمة بالنسبة لي. يعكس هذا التكريم جهود رواد الأعمال الاستثنائيين الذين ندعمهم، والزخم المتنامي لمنظومة رأس المال الجريء في المنطقة. في Plus VC، تتمثل مهمتنا في دعم رواد الأعمال الطموحين والمبتكرين الذين يبنون شركات تقنية تحويلية من المنطقة إلى العالم. لقد استثمرنا في أكثر من 100 شركة ناشئة عبر قطاعات متنوعة، وبرز العديد منها كقادة ومبتكرين في مجالاتهم».

تُعد Plus VC شركة رأس مال جريء في المراحل المبكرة تركّز على الاستثمار في الشركات التقنية والشركات المدعومة بالتقنية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجالياتها في الخارج. وتعمل الشركة بالشراكة مع المؤسسين الطموحين لبناء شركات قابلة للتوسع، مقدّمةً رأس المال إلى جانب الدعم العملي، والإرشاد الاستراتيجي، وإتاحة الوصول إلى شبكة إقليمية وعالمية قوية. وتلتزم +VC بدعم المؤسسين الذين يشكّلون مستقبل الابتكار في الشرق الأوسط وخارجه.

وتُكرّم جوائز أفضل المستشارين والمستثمرين التميز والتأثير عبر مشهد الاستثمار الإقليمي. وجمعت قمة 2026 كبار المستثمرين في رأس المال الجريء والأسهم الخاصة، والمكاتب العائلية، والمستثمرين المؤسسيين، إضافة إلى كبار قادة القطاع المصرفي والاقتصادي من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

