دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن معرض "بيغ باد وولف" (BBW Books) اليوم افتتاح أبوابه رسمياً في "ساوند ستيج" بمدينة دبي للاستوديوهات، إيذاناً بانطلاق نسخة دبي لعام 2026 من أكبر معرض لبيع الكتب في العالم، حيث يستقبل الزوار في تجربة ثقافية استثنائية تمتد على مدار 11 يوماً حتى 8 مارس. ويعود الحدث هذا العام بالشراكة مع "هيئة الشارقة للكتاب" و"هيئة الثقافة والفنون في دبي".

ويجمع معرض "بيغ باد وولف" أكثر من مليون كتاب تحت سقف واحد، مع خصومات تصل إلى 95%، وأسعار تبدأ من درهمين فقط، إضافة إلى دخول مجاني للجميع، ليجدد بذلك التزامه بمبدئه الراسخ منذ التأسيس: جعل القراءة في متناول الجميع وبأسعار مناسبة. ويمتد المعرض ضمن مساحة واسعة بتصميم على هيئة مستودع، بما يتيح للزوار حرية التصفح والاستكشاف، حيث يضم مجموعة ضخمة ومتنوعة من الكتب تشمل الروايات والكتب غير الروائية، وأدب الأطفال، وكتب الطهي، والمراجع التعليمية، وكتب تطوير الذات، وغيرها من مختلف التصنيفات الرئيسية، بما يلبي اهتمامات القرّاء على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم.

وتُقام نسخة هذا العام تحت شعار "ما وراء الضجيج"، في انعكاسٍ واضحٍ لرغبة متنامية في استعادة متعة القراءة المركّزة والهادفة، بعيداً عن التشتت الرقمي المستمر وضوضاء الأجهزة الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي. ولا يقتصر الحدث على كونه تجربة بيع كتب واسعة النطاق، بل يتجاوز ذلك ليقدّم مساحة حيوية تفاعلية تمكّن العائلات والطلبة والأفراد من التواصل المباشر مع الكتب ضمن بيئة ملموسة وغامرة، تعيد للقراءة حضورها كفعلٍ ثقافي عميق يعزز التركيز والتأمل وبناء المعرفة.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، قال أندرو ياب، الشريك المؤسس لمعرض «بيغ باد وولف»: "يسعدنا أن نعود مجدداً إلى دبي. يعبّر شعار هذا العام "ما وراء الضجيج" عن إحساسٍ متزايد نلمسه جميعاً اليوم؛ حاجة حقيقية إلى التمهّل، وإعادة التواصل مع ما يمنح حياتنا عمقاً ومعنى. داخل أروقة المعرض، تتراجع وتيرة التمرير السريع على الشاشات، ليحلّ مكانها تفاعلٌ أعمق مع الكلمة المكتوبة، حيث تبدأ رحلة الفهم والاكتشاف. وعندما تصبح الكتب متاحة بسهولة وبأسعار في متناول الجميع، تتحول القراءة من عملية شراء عابرة إلى عادة راسخة في كل بيت، وإلى تجربة عائلية مستدامة".

ويُقام المعرض تزامناً مع شهر رمضان المبارك، ليمنح العائلات فرصة مميزة لقضاء أوقات نوعية معاً في أجواء تعبّر عن روح الشهر الفضيل، حيث يجتمع التأمل والمعرفة ومتعة الاكتشاف المشترك ضمن بيئة مجتمعية مفتوحة ومتاحة للجميع. ولا يقتصر معرض "بيغ باد وولف" دبي 2026 على الكتب فحسب، بل يقدّم تجربة عائلية متكاملة، تضم مناطق مخصصة لتصفح الأطفال، ومساحات للأنشطة الإبداعية، وورش عمل تفاعلية صُممت لتنمية حب الاستكشاف وصقل مهارات السرد القصصي لدى الصغار. كما يضم المعرض منطقة مخصّصة لشاحنات الطعام، تم اختيارها بعناية لتوفر للزوار فرصة الإفطار خلال شهر رمضان أو الاستمتاع بوجبات خفيفة، ما يتيح للعائلات قضاء وقت أطول في أجواء مريحة تجمع بين الثقافة والترفيه وروح المشاركة المجتمعية.

ويظل دعم التعليم وإتاحة المعرفة في صميم هذه المبادرة. إذ يحصل الطلبة والمعلمون على خصم إضافي بنسبة 5% على جميع الكتب الإنجليزية المباعة من قبل "بيغ باد وولف"، دون حد أدنى للشراء، وذلك عند إبراز بطاقة هوية سارية المفعول عند الدفع. وتعكس هذه الخطوة التزام المعرض المستمر بدعم المؤسسات التعليمية، وتشجيع الطلبة والأسر على بناء مكتبات شخصية وصفّية تُسهم في ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز مسيرة التعلم داخل المدارس وخارجها في الدولة.

ويُضفي برنامج هذا العام بُعداً إبداعياً إضافياً من خلال مسابقة STAGE WRITE 2026 لكتابة النصوص المسرحية، والتي تمتد على مدار 48 ساعة، وتنطلق في 28 فبراير من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً. وسيتمكّن المشاركون من التسجيل في موقع الحدث، ثم سحب بطاقات تتضمن شخصيات ومواقف درامية عشوائية، على أن يقوموا بكتابة نص مسرحي أصلي مدته 10 دقائق خلال 48 ساعة فقط. وسيحصل النص الفائز على قسيمة نقدية بقيمة 500 درهم إماراتي، إضافة إلى تقديم العمل الفائز في عرض مسرحي حي ضمن فعاليات X Fest 2026 بالتعاون مع The Junction، في خطوة تُجسّد انتقال أثر القراءة من الصفحات إلى خشبة المسرح، وتعزز التعبير الإبداعي وتحويل الكلمة المكتوبة إلى تجربة فنية نابضة بالحياة.

كما يتيح المعرض للزوار فرصة المشاركة في سحوبات وجوائز قيّمة على مدار أيام الحدث. فكل متسوق ينفق 200 درهم إماراتي في فاتورة واحدة يحصل على فرصة واحدة لدخول السحب، مع إمكانية زيادة عدد الفرص كلما ارتفعت قيمة المشتريات. وتشمل الجوائز جهاز MacBook Air، إلى جانب قسائم شرائية بقيمة 1,000 درهم إماراتي، فيما يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة وآلية المشاركة عبر القنوات الرسمية لمعرض "بيغ باد وولف" على منصات التواصل الاجتماعي.

ويستقبل معرض "بيغ باد وولف" دبي 2026 زواره يومياً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 2:00 بعد منتصف الليل، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً واسعاً طوال فترة انعقاده، لا سيما خلال الساعات المسائية. ومن خلال الجمع بين الحجم الضخم للمعروضات، والأسعار الميسّرة، والبرامج المجتمعية الهادفة، يواصل الحدث رسالته في توسيع نطاق الوصول إلى الكتب، وترسيخ ثقافة القراءة في دبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُقام فعاليات "بيغ باد وولف" دبي 2026 خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 8 مارس في "ساوند ستيج" بمدينة دبي للاستوديوهات، مع دخول مجاني لجميع الزوار.

حول معرض "بيغ باد وولف":

تأسّس معرض بيغ باد وولف للكتاب في ماليزيا عام 2009 بمبادرة من "أندرو ياب" و"جاكلين نغ"، المؤسسين المشاركين لمنصة BookXcess . وقد انطلق كفكرة طموحة تهدف إلى جعل الكتب في متناول الجميع بأسعار ميسّرة، ليتحوّل لاحقاً إلى أكبر معرض لبيع الكتب في العالم، وحركة عالمية رائدة في نشر ثقافة القراءة.

لا يقتصر دور معرض بيغ باد وولف على بيع الكتب فحسب، بل يشكّل منصة عالمية لنشر ثقافة القراءة وتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة بأسعار في متناول الجميع. فمنذ انطلاقه، جال المعرض أكثر من 55 مدينة في 17 دولة حول العالم، شملت: ماليزيا، كمبوديا، هونغ كونغ، إندونيسيا، ميانمار، باكستان، الفلبين، سريلانكا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، تايلاند، تايوان، دولة الإمارات العربية المتحدة، تنزانيا، كينيا، وأخيراً مصر والمملكة العربية السعودية — مع استمرار التوسّع دون أي مؤشرات على التباطؤ.

يقدّم معرض بيغ باد وولف للكتب خصومات استثنائية تصل إلى 95 % في بعض الأسواق، في إطار رسالة واضحة وبالغة التأثير: نشر ثقافة القراءة على مستوى العالم، وبناء جيل جديد من القرّاء من خلال توفير الكتب بأسعار ميسّرة وفي متناول الجميع.

تنطلق رؤية معرض بيغ باد وولف من إيمان راسخ بقدرة الكتب على إحداث تغيير حقيقي من خلال إلهام الفضول، وتوسيع آفاق التفكير، وتمكين العقول، وتشجيع الأفراد على الحلم بما يتجاوز واقعهم. ومن خلال إزالة العوائق المادية، يواصل المعرض فتح آفاق حقيقية للقراءة أمام جميع الفئات العمرية، عابراً للثقافات والحدود.

تفاصيل الفعالية – معرض بيغ باد وولف – دبي 2026: