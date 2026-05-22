المنامة، مملكة البحرين : حصدت شركة عقارات السيف جائزة أفضل مركز ترفيه عائلي عن مركز "يبيله" ضمن جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك) لعام 2026، والتي تم الإعلان عنها خلال الحفل الذي أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 20 مايو الجاري، بحضور نخبة من قادة وخبراء صناعة الترفيه والجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُترجم هذا التتويج التميز الذي حققته شركة عقارات السيف في تطوير وإدارة الوجهات والمرافق الترفيهية، ويُجسد ما يقدمه مركز "يبيله" الترفيهي من تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين الابتكار والتصميم العصري والألعاب التفاعلية المستوحاة من التراث البحريني. كما ويعكس هذا النجاح المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها شركة عقارات السيف في قطاع الترفيه، من خلال رؤيتها الهادفة إلى تطوير مشاريع نوعية مبتكرة تتميز بجودة التجربة والتصاميم العصرية، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة الترفيه والجذب السياحي، ويعزز من جاذبية الوجهات التي تديرها الشركة.

ويُعتبر مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي "مينالاك" من أبرز الجهات الإقليمية المعنية بقطاع الترفيه والجذب السياحي في المنطقة، حيث يضطلع بدور محوري في دعم نمو الصناعة عبر تعزيز التعاون بين المشغلين والمطورين والخبراء، إلى جانب ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في مجالات التشغيل والسلامة والابتكار.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، قائلاً: "نفخر بهذه الجائزة من مجلس "مينالاك"، ونعتبرها انعكاساً لجهود فريق العمل وحرصنا المستمر على تقديم تجارب ترفيهية استثنائية ومبتكرة لزوار مشاريعنا. كما يمثل هذا الإنجاز دافعاً لمواصلة تطوير مرافقنا وتعزيز جودة الخدمات والتجارب التي نقدمها بما يواكب تطلعات الزوار والمعايير العالمية المتقدمة في هذا القطاع".

وأضاف: "يشهد قطاع الترفيه في المنطقة نمواً متسارعاً وتحولات كبيرة، ونحن في عقارات السيف نحرص على أن نكون جزءاً فاعلاً من هذا التطور من خلال الاستثمار في المشاريع النوعية وتبني الأفكار الإبداعية التي تسهم في إثراء تجربة الزوار وتعزيز مكانة البحرين كوجهة ترفيهية متميزة على مستوى المنطقة".

الجدير بالذكر إن جوائز "مينالاك" تعتبر من أبرز الجوائز المتخصصة في قطاع الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتفي سنوياً بالمشاريع والشركات والجهات التي تقدم إسهامات متميزة في تطوير هذه الصناعة ودفعها نحو مزيد من النمو والابتكار.

