استضافت جامعة الخليج الطبية (GMU) واحداً من أبرز وأكبر منصات التوظيف للمهن الصحية في المنطقة، والتي جمعت أكثر من 130 شركة رائدة، وما يزيد عن 5000 طالب وخريج. لم يكن "معرض جامعة الخليج الطبية للتوظيف ولقاء شركاء الصناعة" مجرد فعالية للتوظيف، بل كان تجسيداً قوياً لالتزام الجامعة الراسخ بربط التميز الأكاديمي بالقيادة الواقعية والفعلية في قطاع الرعاية الصحية.

فمنذ الصباح الباكر، عمت الحيوية أرجاء الحرم الجامعي مع توافد مسؤولي أقسام التوظيف، ومديري أقسام الموارد البشرية، والإداريين من مختلف المستشفيات، وكذلك ممثلي شركات الأدوية، ومؤسسات تكنولوجيا الرعاية الصحية، ومراكز الأبحاث ، كل في منصته. كما تدفق الطلاب والخريجون بأعداد كبيرة، حاملين سيرهم الذاتية وملفاتهم المهنية، ومستعدين للاستفسار عن برامج التدريب، وبرامج الإقامة الطبية و المهنية، وفرص التعاون البحثي، وفرص التوظيف. فقد شهد هذا اليوم تبادلاً معرفياً قيماً بين المهنيين الطموحين والمؤسسات التي ترسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

افتتح فعاليات المعرض البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية، الذي أكد في كلمته أن مسؤولية جامعة الخليج الطبية لا تقف عند مجرد منح الدرجات العلمية لطلابها فحسب ،بل إن الجامعة تتعد طلبتها للمساهمة الفعالة في صناعة الرعاية الصحية. كما أوضح أن مشاركة أكثر من 130 شركة في هذا الحدث تعكس ثقة قادة القطاع الصحي والطبي في المنهج الأكاديمي الجاد ، والتدريب الإكلينيكي، والمناهج المتطورة الذي تقدمه الجامعة. ووفقاً لقوله، يُقاس التعليم الحقيقي بالأثرالذي يتركه، وهذه المنصة أتاحدت الفرصة للطلبة للتفاعل والتحاور المباشر مع الخبراء لمساعدتهم في تحديد المرحلة التالية من مسيرتهم المهنية.

تضمن الحدث سلسلة من الجلسات النقاشية التي جمعت خبراء الموارد البشرية، وعمداء كليات الجامعة، والرؤساء التنفيذيين والمديرين الطبيين من مؤسسات صحية رائدة. وركزت هذه النقاشات على متطلبات الجهات والهيئات وما يبحثون عنه في المتقدمين للعمل ، وعن جاهزية القوى العاملة، والمهارات الناشئة، والتحول الرقمي، ودمج الذكاء الاصطناعي، والحاجة المتزايدة للكفاءات في مختلف التخصصات. وأكدت المناقشات على أهمية مواءمة البرامج الأكاديمية مع تطلعات ومتطلبات القطاع الصحي الفعلي، وحثت الخريجين على التحلي بالكفاءة والمرونة والأسس الأخلاقية المطلوبة في المهن الصحية.

كما ضم الحدث فعالية لتكريم شركاء الرعاية الصحية المتميزين الذين دعموا جامعة الخليج الطبية باستمرار عبر توفير فرص الإقامة والتدريب، وقنوات التوظيف، والأبحاث المشتركة، والإرشاد المهني. فقد كان هذا التكريم تجسيداً للشراكات طويلة الأمد التي تعزز منظومة الرعاية الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر المعرض الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، كضيف شرف الفعالية، حيث ألقى كلمة على الحضور، صرح فيها بأن رؤية الجامعة لطالما كانت تهدف إلى بناء نظام صحي أكاديمي متكامل يعمل فيه التعليم والرعاية الإكلينيكية والأبحاث كمنظومة واحدة متكاملة. كما أكد أن هذا الحدث ليس مجرد معرض للتوظيف بل يتجاوز ذلك ليصبح منصة استراتيجية تتماشى مع طموح دولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة التميز والابتكار في مجال الرعاية الصحية العالمي.

وقد شكل حجم المشاركة هذا العام علامة مميزة في مسيرة جامعة الخليج الطبية؛ حيث عكس الإقبال الكبير من الطلبة والخريجين ثقتهم الكبيرة في مكانة جامعة الخليج الطبية وروابطها القوية مع مختلف مؤسسات القطاع الصحي، كما أظهر الحضور القوي للشركات الطلب المتنامي على المهنيين الطبيين المؤهلين تأهيلاً عالياً.

علاوة على ذلك، فإن جلسات التواصل التفاعلية، وورش العمل المخصصة لبناء السيرة الذاتية قد ساهمت في تعزيز الجاهزية المهنية للطلبة، مما يضمن استعدادهم بشكل أفضل ومستنير للمستقبل.

معرض جامعة الخليج الطبية للتوظيف 2026 ماهو إلا دليل على دور الجامعة المحوري في إعداد الكوادر الصحية المستقبلية. فمن خلال توفير بيئة تجمع بين التعليم والفرص، والطموح والإرشاد، رسّخت الجامعة مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة ملتزمة بتحقيق تأثيرها الملموس على أرض الواقع. ومع استمرار الجامعة في التوسع الأكاديمي والإكلينيكي، تضمن مثل هذه المبادرات انطلاق خريجيها بثقة نحو مساراتهم المهنية الواعدة ضمن المشهد العالمي المتطور للرعاية الصحية.

