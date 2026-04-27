أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) عن فوزها بجائزة "شريك العام لتطبيقات جوجل كلاود للأعمال في مجال الاتصالات لعام 2026". وتُمنح هذه الجائزة – التي تحصدها الشركة للعام الرابع على التوالي – تقديراً لابتكارات إريكسون بالتعاون مع جوجل كلاود من خلال تطوير منظومة سحابية أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمكّن مزودي خدمات الاتصالات من الابتكار بسرعة وعلى نطاق واسع، مع إدارة التعقيدات التشغيلية المتزايدة وتحقيق استقلالية الشبكات.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رازفان تيسلارو، رئيس قسم الاستراتيجية والبرمجيات والخدمات السحابية في إريكسون: "تمثل هذه الجائزة تأكيداً قوياً على الرؤية المشتركة التي تجمعنا مع جوجل كلاود لإعادة تشكيل كيفية بناء الشبكات وتشغيلها وتحقيق الإيرادات منها في عصر الذكاء الاصطناعي. ومن خلال الجمع بين ريادة إريكسون في قطاع الاتصالات وقدرات جوجل كلاود المتقدمة في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، نقدم قيمة أعمال استثنائية وتميزاً تقنياً ومساراً واضحاً نحو شبكات مستقلة بالكامل".

من جانبه، قال كيفن إيتشبوراني، رئيس منظومة الشركاء العالمية والقنوات في جوجل كلاود: "تكرّم جوائز شركاء جوجل كلاود الابتكار الاستراتيجي والقيمة الملموسة التي يقدمها شركاؤنا للعملاء. ويسعدنا أن نمنح إريكسون جائزة شريك جوجل كلاود لعام 2026، تقديراً لدورها في دعم نجاح العملاء خلال العام الماضي".

وجاء فوز إريكسون بالجائزة استناداً إلى سلسلة من الإنجازات الرائدة التي تحققت من خلال شراكتها الاستراتيجية مع جوجل كلاود، والتي تشمل:

إنجاز رائد في القطاع: تقديم شبكة الجيل الخامس الأساسية كخدمة:

نجحت إريكسون، بالتعاون مع جوجل كلاود، في تطوير شبكة الجيل الخامس الأساسية بمستوى شركات الاتصالات وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إطلاق منصة "Ericsson On-Demand"، ما يمثل تحولاً كبيرًا في كيفية نشر خدمات الشبكات الأساسية وإدارتها وتوسيع نطاقها.

وقد تم تصميم هذه المنصة باستخدام البنية التحتية لجوجل كلاود المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومحرك Google Kubernetes Engine، وتتم إدارتها بشكل متكامل من قبل إريكسون. ومن شأن هذا الحل تمكين مزودي خدمات الاتصالات من إنشاء خدمات الشبكات الأساسية بسرعة، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، واكتساب مرونة أعمال أكبر من خلال منصة سحابية أصلية مُدارة بالكامل.

تعزيز عمليات الشبكات المستقلة عبر أسس متقدمة لحوكمة البيانات:

يعكس هذا الإنجاز أيضاً رؤية إريكسون بالتعاون مع جوجل كلاود في مجال الشبكات المستقلة وعمليات الشبكات المستقلة، والتي تعد عنصراً أساسياً لتحقيق عوائد استثمارات شبكات الجيل الخامس والاستعداد لشبكات الجيل السادس مستقبلاً.

ومع إدارة نحو 800 ألف موقع اتصالات حول العالم، جعلت إريكسون من البيانات ركيزة استراتيجية لتحقيق الاستقلالية الكاملة.

وقد أسهمت خدمة Dataplex Universal Catalog من جوجل كلاود في إنشاء قاموس موحد للأعمال والجوانب التقنية، واكتشاف شامل للبيانات الوصفية، وقياس جودة البيانات، وتتبع مساراتها بشكل آلي. كما يعتمد نموذج تشغيل البيانات لدى إريكسون على حوكمة السياسات والأدوار والعمليات والتقنيات على مستوى المؤسسة بأكملها.

وكان لهذا التعاون دور محوري في تسريع تحول أعمال الشبكات ضمن الخدمات المدارة لدى إريكسون من خلال نقل واسع النطاق إلى جوجل كلاود، والابتعاد عن البنية التحتية التقليدية لمراكز البيانات نحو نموذج تشغيل سحابي أصلي، بما يحقق مستويات أعلى من المرونة والاعتمادية والأداء.

ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية المحسّنة للذكاء الاصطناعي لدى جوجل كلاود، بما في ذلك Cloud TPUs وGPUs، عززت إريكسون من مستويات الأمان والجهوزية لاستمرارية الأعمال ضمن عمليات الخدمات المدارة، ما أدى إلى تحقيق أداء وحماية أعلى مقارنة بالبيئات التقليدية.

ومن المتوقع أن تشمل المرحلة المقبلة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وآليات التحكم المعتمدة على السياسات، ومبادئ بنية البيانات، لضمان بقاء منتجات البيانات آمنة وشفافة وعالية الجودة.

ويؤكد هذا التكريم كشريك العام من جوجل كلاود لعام 2026 على الدور الريادي الذي تلعبه إريكسون في رسم ملامح مستقبل قطاع الاتصالات.

