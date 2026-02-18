دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظّمة لمعرض عالم القهوة دبي، بالشراكة مع جمعية القهوة المختصة (SCA)، أن النسخة السادسة للمعرض سوف تُقام خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2027 في مركز دبي التجاري العالمي؛ وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته الدورة الخامسة.

وسجّلت نسخة 2026 أرقامًا قياسية، حيث استقطبت أكثر من 20,000 زيارة لزوار متخصصين من أكثر من 80 دولة، وشارك فيها أكثر من 2,100 شركة وعلامة تجارية من 78 دولة، إلى جانب 9 أجنحة وطنية، لتكون الأكبر عالميًا في سلسلة معارض عالم القهوة حتى الآن.

ولم يقتصر النجاح على حجم المشاركة فقط، بل شمل نوعية الحضور أيضًا، إذ شكّل المختصّون والعاملون في القطاع 83% من إجمالي الزوار، فيما تجاوزت نسبة المشاركة الدولية 70%، وأكد 63% من الزوّار أنهم يشاركون للمرة الأولى، ما يعكس اتساع قاعدة الحضور العالمي. وبلغت نسبة متخذي القرار ومسؤولي المشتريات 68% من إجمالي الحضور، فيما أفاد 60% منهم بإبرام صفقات أو الدخول في اتفاقيات وشراكات جديدة خلال الحدث.

وعلى مدار ثلاثة أيام، وفّر المعرض بيئة متكاملة لدعم التبادل التجاري وبناء الشراكات، من خلال أجنحة العرض، وغرف التذوق، وقرية المنتجين، وقرية المحمصين، وبرنامج المزادات؛ كما شهدت البطولات والجوائز المحلية والعالمية منافسات قوية أسهمت في تكريم التميّز والابتكار وفق معايير دولية موحدة.

وعلى صعيد العارضين، أظهرت الإحصاءات مشاركة 41% منهم للمرة الأولى، فيما أكدت القاعدة الكبيرة من المشاركين لعدة دورات الثقة في قدرة المعرض على تحقيق النتائج المرجوة، وأكد 95% من العارضين تحقيق أهدافهم بصورة كليّة أو جزئية، وأفاد أكثر من 75% بتوليد فرص تجارية جدية، ما يعكس الثقة المتنامية في المعرض كمنصة تجارية فعالة لدخول أسواق الإمارات والمنطقة.

أما على صعيد الزوار التجاريين، فقد حققت نسبة الزوّار زيادة كبيرة من عدد من دول العالم مقارنةً بالعام الماضي، بما في ذلك البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا ومصر والدنمارك وأوكرانيا وسويسرا وطاجاكستان والسويد وسنغافورة وأرمينيا وألبانيا وتركيا والأرجنتين واستراليا والنمسا وأذربيجان والصين والتشيك.

وفي تعليقه على نجاح الحدث، قال خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس لدى إكس بي لايف: "وصل معرض عالم القهوة دبي إلى مرحلة مهمة يُقاس فيها النجاح بالنتائج المحققة؛ وقد أظهرت نسخة هذا العام كيف شكّل المعرض منصّة حقيقية لعقد الصفقات وإطلاق المنتجات، والتعرّف على المصادر الجديدة، والإعلان عن الشراكات التجارية، وتوقيع مذكرات التفاهم، وتكريم المتميزين الفائزين بالبطولات المحلية والعالمية، كما عكس مستوى التفاعل الذي شهدناه الدور المتزايد لدبي كمحور عالمي يجمع جميع العاملين في صناعة القهوة المختصة."

من جهتها قالت شوق بن رضا مديرة المعرض: "أكد معرض عالم القهوة دبي هذا العام مكانته كمنصة متكاملة تجمع بين المعرفة والتواصل والابتكار، حيث لمسنا اهتمامًا متزايدًا من المختصّين وصنّاع القرار والعلامات التجارية العالمية، إلى جانب حضور نوعي يعكس نضج قطاع القهوة المختصة في المنطقة. النتائج التي تحققت لم تقتصر على الأرقام، بل تجلّت في جودة النقاشات، ومستوى المنافسات، والزخم الذي شهده إطلاق المبادرات والمنتجات الجديدة. ونحن فخورون بما حققه المعرض من أثر ملموس يعزز نمو الصناعة ويدعم مجتمع القهوة محليًا وإقليميًا."

وخلال الحدث، تم توقيع 14 مذكرة تفاهم وشراكة بين 23 شركة وهيئة، ومنظمة من بينها تجديد الشراكة بين جمعية القهوة المختصة ودي إكس بي لايف لتنظيم المعرض لمدة خمس سنوات حتى عام 2031، وتوقيع عقد تنظيم مهرجان البحرين للقهوة بين دي إكس بي لايف، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض لمدة 3 سنوات قادمة، إلى جانب اتفاقيات تعاون محلية وإقليمية وعالمية عززت حضور الحدث خارج دولة الإمارات.

وفيما يتعلق بالمسابقات، شهدت جوائز تصميم القهوة مشاركة 11 متسابقًا، فيما شارك 10 متسابقين في جائزة أفضل منتج، إضافة إلى 22 مشاركًا في غرفة التذوق و17 في جناح البروبار، ما يعكس الزخم المهني الذي رافق فعاليات المعرض.

ومع اختتام الدورة الخامسة، تتجه الأنظار إلى نسخة 2027، حيث أكد أكثر من 90% من العارضين نيتهم العودة، فيما تم حجز 50% من مساحة الدورة السادسة بالفعل خلال أيام المعرض، ما يعكس الثقة العالية في مستقبل الحدث واستمرارية نموه.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.worldofcoffeedubai.com

نبذة عن معرض عالم القهوة دبي "وورلد أوف كوفي" World of Coffee Dubai

يعد معرض عالم القهوة دبي (WOC Dubai) المعرض التجاري الأول للقهوة للمشاركين والزوار الذين يتطلعون إلى دخول صناعة القهوة المزدهرة في الشرق الأوسط. يعرض هذا الحدث ميزات شهيرة مثل قرية المحمصات، والمحاضرات التفاعلية، وغرفة التذوق، وبطولة الإمارات العربية المتحدة الوطنية لجمعية القهوة الأمريكية (SCA)، وجوائز تصميم القهوة، ومسابقة أفضل منتج جديد للعرض، وبار التخمير، وصالة مجتمع جمعية القهوة الأمريكية (SCA)، حيث يجتمع المشترون والبائعون لإعادة التواصل وإقامة علاقات تجارية جديدة. يستقبل المعرض المتخصصين المحليين والإقليميين والعالميين في صناعة القهوة، بما في ذلك المنتجين والمصنعين والتجار والمزارعين والخبراء الدوليين والموزعين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمقاهي ومحامص القهوة والفنادق وعشاق القهوة من جميع أنحاء العالم.

لمحة عن جمعية القهوة المختصّة SCA))

تُعد جمعية القهوة المختصّة (SCA) أكبر جمعية تجارية غير ربحية قائمة على العضوية في قطاع القهوة عالميًا. وتمثل الجمعية آلاف المتخصصين في مجال القهوة حول العالم، بدءًا من المزارعين والمنتجين وصولًا إلى المحامص والباريستا. وترتكز رسالتها على مبادئ الانفتاح والشمولية وتبادل المعرفة، بهدف ترسيخ مجتمع عالمي ينهض بصناعة القهوة المختصة لتكون نشاطًا مزدهرًا وعادلاً ومستدامًا عبر جميع مراحل سلسلة القيمة.

وتضم عضوية الجمعية أفرادًا وجهات من مختلف دول العالم، يغطي حضورهم جميع عناصر سلسلة قيمة القهوة. وتعمل SCA كجهة موحّدة داخل قطاع القهوة المختصة، وتسعى إلى الارتقاء بالقطاع من خلال وضع معايير عالمية رائدة ودعم تبنّيها، وذلك عبر نهج تقدمي وتعاوني يسهم في تطوير الصناعة وتعزيز ممارساتها في كل مرحلة من مراحلها.

نبذة عن دي إكس بي لايف DXB LIVE

تُعد دي إكس بي لايف الذراع المتكاملة لإدارة الفعاليات وتجارب العلامات التابعة لـ مركز دبي التجاري العالمي. ومن خلال خبراتها الإبداعية والتقنية والتشغيلية، تقدّم الشركة فعاليات عالمية المستوى بمختلف أنواعها، بما في ذلك المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والأنشطة الترفيهية والمناسبات الوطنية والفعاليات المؤسسية الكبرى، إضافة إلى حفلات الزفاف الفاخرة والخاصة.

وتوفر الشركة خدماتها لأكثر من 100 فعالية كبرى سنويًا، حيث تقوم بتصميم وبناء ما يزيد على 500 ألف قدم مربع من الأجنحة والمعارض، إلى جانب تنفيذ فعاليات مباشرة معقدة وحلول مبتكرة للمؤتمرات. كما تقدّم استشارات استراتيجية للهيئات والجمعيات والمنظمات الدولية، وتقوم بتنظيم معارض تجارية واسعة النطاق وفعاليات جماهيرية.

ومع توسّع حضورها على الساحة الدولية، تعزز دي إكس بي لايف مكانتها بين أهم شركات الفعاليات في العالم من خلال شراكات قوية مع أبرز المؤسسات العالمية في القطاع. وتساهم منظومة خدماتها المتكاملة في صناعة تجارب استثنائية تربط العلامات التجارية بجمهورها عبر دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون، ومنطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وإفريقيا، والأميركيتين.

