أعلنت «الوطني للثروات»، المجموعة الرائدة في إدارة الثروات، تحقيقها إنجازاً جديداً يعكس مكانتها كأفضل مديري الأصول في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر تتويجها بجائزة «أفضل مدير ذو تركيز استثماري إقليمي في الشرق الأوسط» لعام 2026، ضمن جوائز التميّز في إدارة الأصول على مستوى الشرق الأوسط المقدّمة من منصة MandateWire العالمية التابعة لصحيفة فايننشال تايمز.

وسلطت هذه الجوائز في نسختها الأولى الضوء على المؤسسات التي تقود مستقبل الاستثمار في المنطقة وتضع معايير جديدة للتميز في قطاع إدارة الأصول، كما أبرزت إسهامات تلك المؤسسات في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير أسواق المال في الشرق الأوسط.

واعتمدت جوائز MandateWire للتميز في إدارة الأصول على مستوى منطقة الشرق الأوسط منهجية دقيقة في عملية التحكيم واختيار الفائزين، ارتكزت على أربعة محاور أساسية شملت: تقييم الأداء القابل للقياس وقدرته على التفوق على المؤشرات المعيارية، ومستوى الابتكار في المنتجات والعمليات، والأثر الفعلي على العملاء من حيث النتائج وتجربة الاستثمار، إضافة إلى المساهمة في تطوير السوق وتعزيز ممارسات القطاع.

واستندت لجنة التحكيم في اختيار المؤسسات الفائزة إلى تقييم أداء الجهات المشاركة خلال الفترة من يونيو 2024 إلى يونيو 2025.

استراتيجيات حصيفة

ويبرهن فوز «الوطني للثروات» بهذه الجائزة المرموقة على صلابة نهجها الاستثماري الذي يجمع بين السعي الدائم إلى تحقيق نمو مستدام لرأس المال والاعتماد على استراتيجيات دقيقة وحصيفة، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة تواكب تطلعات العملاء وتدعم السعي لتحقيق عوائد قوية على المدى الطويل. وقد تمكنت المجموعة عبر هذا النهج من تحقيق مسار متواصل من النجاحات، ما يعزز ثقة العملاء ويدعم مكانتها الريادية في السوق.

كما يعكس هذا التكريم المستوى العالي من الخبرة المهنية التي يتمتع بها فريق إدارة الأصول في «الوطني للثروات»، وهو فريق يضم نخبة من الكفاءات المتخصصة في مجال استثمارات الأسهم، الدخل الثابت، وأدوات السيولة ممن يمتلكون خبرات متنوعة تمتد لعدة عقود في إدارة المحافظ، والتداول، والتحليل المالي وتحليل الائتمان، وإدارة الخزينة. وقد نجح الفريق في تقديم أداء استثنائي عبر مجموعة من الصناديق التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مساهماً في ترسيخ قيمة إضافية ملموسة لعملاء المجموعة . مع الإشارة الى أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

ويتابع فريق إدارة الأصول في «الوطني للثروات» نهجاً ديناميكياً في إدارة الصناديق، يجمع بين فهم عميق لتوجهات المستثمرين والعمل المستمر على تنمية شبكة العملاء في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط، وتحسين آجال الاستحقاق الاستثمارية، وتطوير أفضل منتجات الأسهم، الدخل الثابت والسيولة وأكثرها ابتكاراً، مع مراعاة الظروف المتغيرة لأسواق المال العالمية. كما يدير الفريق حسابات منفصلة (SMAs) للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية عبر استراتيجيات متنوعة تلائم مختلف تفضيلاتهم، سواء في المنتجات التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتتبوأ «الوطني للثروات» مكانة ريادية بوصفها أكبر مجموعة لإدارة الثروات في الكويت ومن بين الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ، مستندة إلى شبكة عالمية تمتد عبر تسع مدن في خمس دول.

وتقدم المجموعة حلولاً مالية متكاملة مصممة لتلبية احتياجات الأفراد والعائلات من ذوي الملاءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدة من قوة مجموعة بنك الكويت الوطني وملاءتها العالية وانتشارها الإقليمي والعالمي. كما تواصل المجموعة السعي نحو تعزيز قدرات عملائها على تحقيق أهدافهم المالية طويلة الأجل عبر خبرتها الواسعة والتزامها بالابتكار في استراتيجيات الاستثمار.

ويأتي فوز «الوطني للثروات» بجائزة «أفضل مدير ذو تركيز استثماري على مستوى الشرق الأوسط» لعام 2026 ليؤكد التزامها المستمر بالتميز والابتكار، ويعزز مكانتها كوجهة موثوقة تجمع بين الخبرة العميقة والرؤية الاستراتيجية والقدرة على السعي لتقديم قيمة مستدامة للعملاء في أسواق تشهد تطوراً متسارعاً.

تجدر الإشارة إلى أن الوطني للثروات هي علامة مسجلة باسم بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. لاستخدامها في خدمات ادارة الأصول التي يتم تقديمها، على مستوى العالم، من قبل شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. وهي شركة استثمار رائدة والشركات التابعة لها (وشركات أخرى تابعة للمجموعة)، الى جانب الخدمات المصرفية الخاصة المقدمة على مستوى العالم من بنك الكويت الوطني وهو أحد أكبر وأقدم المؤسسات المالية في المنطقة.

للمزيد من المعلومات حول الفائزين بجوائز التميّز في إدارة الأصول على مستوى الشرق الأوسط المقدّمة من منصة MandateWire، يرجى زيارة الموقع التالي:

AME Awards Winners | Asset Management Excellence Awards - Middle East

