الشارقة، أعلنت مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة عن تنظيم النسخة الثانية من سلسلة "حوارات نماء"، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تعزيز وعي النساء بقضايا تمس حياتهن اليومية، وتمكينهن بالمعرفة والمهارات العملية، وكشفت أن حوارات العام الجاري تتناول موضوع "صحة المرأة وجودة حياتها".



ويأتي اختيار هذا الموضوع في إطار التزام "نماء" بصحة المرأة وتعزيز برامج الرعاية الشاملة التي تضمن رفاهها الجسدي والنفسي، والتي تشكل واحدة من الركائز الأربعة الرئيسية التي تركز عليها المؤسسة وهي؛ التعليم والصحة والمهارات الحياتية والمكانة المجتمعية، بهدف ترسيخ نهج شامل لتمكين المرأة والمجتمع. كما ينسجم هذا التوجه مع احتفاء دولة الإمارات بـ"عام الأسرة"، باعتبار أن جودة حياة المرأة عامل أساسي في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.

وتُعقد جلسات "حوارات نماء" بنسختها الثانية في مواقع متعددة في إمارة الشارقة، في إطار حرص "نماء" على توسيع نطاق المبادرة والوصول إلى النساء في مختلف مناطق الإمارة، وإتاحة مساحات حوار قريبة من واقعهن واحتياجاتهن اليومية.

فهم متكامل لحياة المرأة

قالت سعادة مريم الحمادي، المدير العام لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة:"إن النهوض بدور المرأة في الحاضر لم يعد مرتبطاً بفرص العمل فقط، بل بقدرتها على إدارة توازنها اليومي واتخاذ قرارات واعية تعزّز حضورها واستدامة عطائها في مختلف أدوارها، لذلك حرصنا أن تركز سلسلة حوارات نماء هذا العام على جودة حياة المرأة بوصفها مدخلاً أساسياً للاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، لا بوصفها موضوعاً فردياً معزولاً".

وأضافت: "كلما اتسعت دائرة الوعي بجودة الحياة، وتعزّزت أدوات إدارة الوقت والطاقة والضغوط، أصبحت المرأة أكثر قدرة على المشاركة الفاعلة في التنمية، وأكثر إسهاماً في بناء بيئات أسرية ومهنية متوازنة، وهذا تماماً ما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات واحتفائها بالعام 2026 عاماً للأسرة".

وتتناول جلسات "حوارات نماء" محاور متعددة ومتكاملة تتناول جوانب مختلفة من صحة المرأة وجودة حياتها، حيث تركز كل جلسة على موضوع محدد، وتقدّم خطوات عملية قابلة للتطبيق، إلى جانب إتاحة مساحات حوار مفتوحة لتبادل التجارب والخبرات، بما يعزّز الوعي بأهمية السلام النفسي، ويدعم قدرة المرأة على تحقيق استقرار مستدام في مختلف أدوارها الحياتية.

