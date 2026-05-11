الدمام: اختتم المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري "سيريدو 2026" أعمال نسخته الرابعة، التي أُقيمت برعاية وزارة البلديات والإسكان، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو 2026 في قاعة الدارة بالدمام بمشاركة واسعة من أبرز الشركات المحلية في المجال العقاري..

وشهد أروقة المعرض، التي استمرت لثلاثة أيام، إقبالاً من الزوار والمهتمين بالقطاع العقاري، حيث تم استعراض أحدث المشاريع العقارية والمبادرات الاستثمارية التي تعكس تطور البيئة العقارية في المنطقة الشرقية وتنوع الفرص المتاحة فيها.

وقدر مستثمرون في القطاع العقاري قيمة المشاريع السكنية المشاركة بنحو 3-7 مليار ريال موزعة على أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالمنطقة الشرقية.

فيما كشف المعرض، أن حجم القطاع العقاري في المملكة يتجاوز 750 مليار ريال، حيث تبرز المنطقة الشرقية كأحد اهم مراكز الثقل العقاري بالمملكة، بحجم سوق يتجاوز 140 مليار ريال وحصة مؤثرة من اجمالي السوق العقاري، نتيجة الموقع الاستراتيجي والقدرة على استقطاب الاستثمارات.

وتميز المعرض الذي يقام لأول مرة في المنطقة الشرقية لهذا العام بتقديم مشاريع ذات طابع عصري يعكس احتياجات المستثمرين والباحثين عن فرص عقارية متفردة تجمع بين مفاهيم الرفاهية والحداثة، مع تقديم أحدث التوجهات في مجال الاستدامة والتطور التكنولوجي في القطاع العقاري.

وشهد معرض " سيريدو 2026" على مدار أيامه الثلاثة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي ركزت على أحدث التوجهات والابتكارات في القطاع العقاري بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات، من بينها تأثير التقنيات العقارية على السوق العقاري، والزمالة السعودية في التطوير العقاري، ومميزات الوسيط العقاري الناجح بالسوق العقاري، والمرأة والوساطة العقارية ومستقبل الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري.

وشهد المنتدى كذلك تركيزا واسعا على التحول الرقمي في القطاع العقاري، باعتباره أحد أبرز محركات التغيير في السنوات الأخيرة.

وكشف احمد الفقيه، خبير ومدرب عقاري في ورشة (مميزات الوسيط العقاري الناجح بالسوق العقاري)، أن القطاع العقاري السعودي يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا، مدعومًا بالتطور التقني الكبير الذي تعيشه المملكة، ما أسهم في بروز المنصات العقارية السعودية كنماذج مبتكرة قادرة على المنافسة عالميًا، حيث توجد 75 منصة عقارية مرخصة بالمملكة، وتوقعات وصول قيمة المنصات إلى قرابة 2.5 مليار دولار بحلول عام 2030م، مشيراً في ذات السياق أن عدد الإعلانات العقارية المرخصة وصلت الى 685 ألف اعلان مرخص خلال 2023- 2025م.

وأعرب بندر الغامدي، مدير عام رواد للمعارض، المنظمة للمعرض عن شكره وتقديره لوزارة البلديات والإسكان على رعايتها الكريمة للمعرض، وايضاً شركاء النجاح الهيئة العامة للعقار وصندوق التنمية العقاري، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس دعم الوزارة المستمر لقطاع العقارات والإسكان، وتساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع البلدي والسكني، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار في المملكة.

وأشار بأن النسخة الخامسة ستقام في مدينة جدة من 6-8 سبتمبر 2026 في السوبردوم، لاستعرض من خلالها أبرز المشاريع العقارية التي تقدمها أهم شركات التطوير العقاري المحلية بمشاركة أبرز المطورين العقاريين.

