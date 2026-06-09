دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن حصول قسم الخدمات المصرفية الخاصة التابع له على جائزة "أفضل خدمة عملاء في الشرق الأوسط" ضمن جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة 2026.

ويؤكد هذا التقدير المتميز التزام "الإمارات الإسلامي" بتقديم خدمة استثنائية تعتمد على استشارات قوية ودعم مصرفي على مدار الساعة وتجربة رقمية متطورة تلبي احتياجات النخبة من المتعاملين الذين لديهم الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية والمؤسسات.

وكان قسم الخدمات المصرفية الخاصة في "الإمارات الإسلامي" قد شهد نمواً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت أصوله المُدارة بنحو 94% خلال الفترة نفسها. ويعكس هذا النمو ثقة المتعاملين الكبيرة في قدرة المصرف على تقديم حلول تتناسب مع احتياجاتهم المالية المعقدة. كما شهدت محفظة التمويل الخاصة بالمصرف توسعاً كبيراً، حيث تضاعفت خلال ما يزيد قليلاً عن العامين.

وبهذه المناسبة، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "يشرفنا أن نحظى بهذا التقدير البارز من مجلة يوروموني لخدمة المتعاملين، حيث تأتي هذه الجائزة الإقليمية انعكاساً لالتزامنا الدائم بتقديم أفضل الحلول لإدارة الثروات لمتعاملينا في الخدمات المصرفية الخاصة. نحن في "الإمارات الإسلامي" نسعى دائماً إلى أن يكون الابتكار في صميم خدماتنا المقدمة، من خلال استراتيجيات تستشرف المستقبل في إدارة الثروات، والاستشارات القائمة على بناء العلاقات، والحلول الرقمية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتغيرة لمتعاملينا."

ومن جانبه، قال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "تعد هذه الجائزة بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ بالتميز في خدمة المتعاملين، الذين نضعهم في صميم كل ما نقوم به، سعياً منا لتقديم تجارب شخصية موثوقة وعالية الجودة باستمرار، تلبي احتياجاتهم المتغيرة. ويغمرني شعور كبير بالفخر والسعادة بفرق عملنا، التي تواصل من خلال تفانيها واحترافيتها ونهجها الذي يضع المتعامل دائماً في المقام الأول، إرساء معايير جديدة للتميز في الخدمات المصرفية الخاصة."

ويواصل "الإمارات الإسلامي" جهوده لتوسيع نطاق خدماته المصرفية الخاصة بالتركيز على التوسع الإقليمي والابتكار، وتزويد المتعاملين بمنتجات وخدمات متنوعة.

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، الذراع المصرفي الإسلامي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 39 فرعاً و231 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد تم تكريم مصرف الإمارات الإسلامي بجائزة " أفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد للعام-الشرق الأوسط"، إلى جانب الفوز بجائزة "المرابحة الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "ذا بانكر للخدمات المصرفية الإسلامية 2025". وحصل المصرف على جائزة "أفضل بنك إسلامي للشركات في العالم" و "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز "جلوبال فاينانس لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية 2025". كما حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي رقمي في العالم" خلال جوائز "يوروموني للتمويل الإسلامي 2025".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

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