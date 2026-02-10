الدوحة، قطر- شارك مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، في فعاليات المدينة التعليمية المُقامة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة 2026 والتي تنظمها مؤسسة قطر في حديقة الأكسجين ضمن برنامج شهد أنشطة رياضية وتفاعلية متنوعة.

وقدّم المركز أنشطة رياضية تفاعلية مناسبة للعائلات أكدت أن النشاط البدني ليس هدفًا صحيًا فحسب، بل مدخلٌ عملي لبناء المهارات التي تدعم الجاهزية المهنية والأكاديمية على المدى الطويل، وشملت الأنشطة ألعابًا تحفز الفضول المهني وحب الاستكشاف عند الأطفال واليافعين، وتبرز العلاقة بين العادات الصحية وبين المهارات الأساسية التي يحتاجها الأفراد في مساراتهم المستقبلية، مثل العمل الجماعي، والتواصل الفعّال، ووضوح الأهداف، والانضباط؛ بما ينسجم مع رسالة اليوم الرياضي للدولة في ترسيخ ثقافة النشاط البدني كرافعة لرفاه الفرد وازدهار المجتمع وتعزيز إنتاجيته.

وفي إطار تعزيز الشمولية وإتاحة الفرص لمختلف الشرائح المجتمعية، أشرك المركز متطوعين من برنامج "لأنك تقدر" من ذوي الإعاقة في تنفيذ وإدارة أنشطة المركز خلال الفعالية، كجزء من البرنامج التدريبي الذي يخضعون له لتعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل عبر تجارب عمل ميداني تنمي مهاراتهم وشعورهم بالمسؤولية وقدرتهم على العمل ضمن فريق والتعامل مع الجمهور العام.

وبدوره، علق السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، على أنشطة المركز قائلًا: "يمثّل اليوم الرياضي للدولة تذكيرًا مهمًا بأن العافية والرفاه ليسا منفصلين عن النجاح، بل يجعلانه ممكنًا، وهما الهدف منه في ذات الوقت. فعندما نساعد الأفراد على بناء عادات صحية أكثر استدامة، فإننا ندعم في الوقت ذاته ثقتهم بأنفسهم، وتركيزهم، وجاهزيتهم للتعلّم والعمل. وسعدنا بشكل خاص برؤية متطوعي برنامج "لأنك تقدر" يشكلون قدوة لغيرهم اليوم عبر مساهمتهم الفاعلة في تنظيم فعاليات مركزنا، حيث أظهروا المعنى الحقيقي للشمول بجهودهم على أرض الواقع".

وتأتي مشاركة مركز قطر للتطوير المهني في اليوم الرياضي للدولة امتدادًا لجهوده المستمرة لترسيخ مفاهيم العافية والتوازن الحياتي ضمن ثقافته المؤسسية وبرامجه، إلى جانب مبادراته الداخلية التي تشجّع على المواظبة على النشاط البدني وتعزيز روح الفريق من خلال الرياضات الجماعية.

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

