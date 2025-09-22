• يُعقد المؤتمر الإفتتاحي في جامعة هيريوت-وات دبي، من 26 إلى 28 مارس 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف جامعة هيريوت-وات دبي مؤتمر رأس المال الاجتماعي 2026 في الفترة من 26 إلى 28 مارس، بمشاركة كبار العلماء والممارسين وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الدور الحيوي لرأس المال الاجتماعي في بناء مجتمعات مرنة ومزدهرة. يُعقد مؤتمر رأس المال الاجتماعي 2026، الذي تنظمه الجمعية الدولية لرأس المال الاجتماعي (ISCA)، لأول مرة، ليطلق منصة عالمية جديدة للبحث والحوار حول قضايا رأس المال الاجتماعي. سيجمع المؤتمر الأكاديميين والممارسين وصانعي السياسات الرائدين بهدف تعزيز المعرفة والممارسات والسياسات في مجال رأس المال الاجتماعي

سيستضيف المؤتمر كوكبة من المتحدثين الرئيسيين البارزين الذين ساهمت أبحاثهم الرائدة في صياغة نقاشات عالمية حول التواصل الإنساني والمجتمع ودور المجتمعات. من بينهم عالم السياسة الشهير، روبرت د. بوتنام، أستاذ فخري للسياسة العامة في جناح بيتر وإيزابيل مالكين بجامعة هارفارد. وهو مؤلف العديد من الكتب البارزة، منها "إنجاح الديمقراطية"، و"البولينج وحيدًا"، و"النهضة". وقد أعادت أبحاثه تعريف الفهم العالمي للمشاركة المدنية، والثقة، وتراجع الحياة المجتمعية ثم نهضتها، جاعلةً رأس المال الاجتماعي مفهومًا أساسيًا في العمل السياسي والأكاديمي حول العالم. كما مُنح بوتنام الميدالية الوطنية للعلوم الإنسانية لعام ٢٠١٢ من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ينضم إليه راج تشيتي، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد ومدير "رؤى الفرص"، الذي أسهم عمله الرائد في مجال عدم المساواة والحراك الاجتماعي بشكل كبير في تشكيل الفكر الاقتصادي والسياسات العامة. حاز تشيتي على العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك زمالة ماك آرثر للعبقرية وميدالية جون بيتس كلارك، وهما من أبرز الأوسمة في مجال الاقتصاد. وهو أيضًا أحد أصغر أعضاء هيئة التدريس الدائمين في تاريخ قسم الاقتصاد بجامعة هارفارد.

من المتحدثات الرئيسيات البارزات في المؤتمر، بيات فولكر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة أمستردام الحرة والمديرة العلمية للمعهد الهولندي لدراسة الجريمة وإنفاذ القانون (NSCR). ساهمت أبحاث فولكر في تطوير مجال علم الاجتماع من خلال دراسة الشبكات والثقة والتماسك المجتمعي، مع التركيز على كيفية تأثير البنى الاجتماعية على الشمول والسلامة والرفاهية في المجتمعات الحديثة، وعلى مدار مراحل الحياة. كمت انها عضوة في مجلس إدارة مجلة "الشبكات الاجتماعية" وحائزة على جائزة سيميل من الشبكة الدولية لتحليل الشبكات الاجتماعية (INSNA).

سيستكشف هؤلاء القادة الفكريون الثلاثة، المرموقون عالميًا، معًا كيف يُشكّل رأس المال الاجتماعي الديمقراطية، ويُعزز الفرص الاقتصادية، ويُقوّي التماسك الاجتماعي. كما ستُسلّط رؤاهم الضوء على دور الثقة والشبكات والعلاقات كأساسٍ للمجتمعات المرنة.

وقالت البروفيسورة هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت-وات دبي: "يشرفنا أن نرحب بهذه الأصوات المرموقة في مؤتمر رأس المال الاجتماعي 2026 الافتتاحي. يُتيح هذا التجمع فرصةً نادرةً للتعلم مباشرةً من نخبةٍ من أكثر المفكرين تأثيرًا في تشكيل هذا المجال. نتطلع إلى الترحيب بالأكاديميين والممارسين من جميع أنحاء العالم، الذين ستُثري آراؤهم وأبحاثهم الحوارَ وتُسهم في بناء مجتمعاتٍ أقوى وأكثر ترابطًا."

قال البروفيسور روبرت د. بوتنام: "يسعدني الانضمام إلى مؤتمر رأس المال الاجتماعي 2026 كمتحدث رئيسي. في وقتٍ أصبحنا فيه أكثر اتصالًا رقميًا من أي وقت مضى، فإن التواصل البشري هو ما يدعم مجتمعاتنا حقًا. يوفّر هذا المؤتمر فرصة فريدة لتعميق فهمنا لدور الثقة والعلاقات في تعزيز المجتمعات على مستوى العالم"

قال تريستان كلاريدج، مدير معهد رأس المال الاجتماعي: "سيجمع هذا المؤتمر نخبة من الباحثين والممارسين وصانعي السياسات في العالم في مجال رأس المال الاجتماعي، مما يُشكّل منصة عالمية فريدة للتعاون. يُتيح مؤتمر رأس المال الاجتماعي 2026 منصة عالمية لتبادل الأفكار حول رأس المال الاجتماعي، ومناقشة هذه الأفكار، وصقلها. لا يقتصر الأمر على فهم العالم كما هو، بل يشمل أيضًا تشكيل دور رأس المال الاجتماعي في بناء مستقبل أكثر ترابطًا ومرونة." بالإضافة إلى الكلمات الرئيسية، سيتضمن البرنامج ورش عمل وحلقات نقاش وعروضًا تقديمية يقدمها أكاديميون وممارسون من جميع أنحاء العالم. يوفر المؤتمر للباحثين منصةً مرموقة لعرض أعمالهم، والتواصل مع نخبة من الباحثين في هذا المجال، والتواصل عبر مختلف التخصصات، بما في ذلك علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية والسياسات العامة.

باب تقديم الملخصات مفتوح الآن، ويدعو إلى تقديم مساهمات حول مواضيع تتراوح بين المشاركة المدنية، والتنقل، والتضامن العابر للحدود الوطنية، وتنمية المجتمع، ودور أنظمة التعليم والمعرفة. سيُسهّل استكشاف هذه المواضيع حوارًا هادفًا، ويخلق فرصًا للتواصل والتعاون بين الباحثين والممارسين وصانعي السياسات ذوي الاهتمامات المشتركة.

نبذة عن مؤتمر رأس المال الاجتماعي 2026:

يُعد مؤتمر رأس المال الاجتماعي 2026 هو أول مؤتمر عالمي مُخصص لرأس المال الاجتماعي، ويجمع نخبة من الباحثين والخبراء وأصحاب المصلحة على مدار ثلاثة أيام من النقاشات المُعمقة، وعروض الأبحاث الرائدة، وفرص التواصل التعاوني. سيُمثل هذا الحدث المُرتقب منصةً لاستكشاف الدور المُتطور لرأس المال الاجتماعي في سياقات مُتنوعة، بدءًا من التنمية الاقتصادية والحوكمة، وصولًا إلى مرونة المجتمع والتحول الرقمي.

عن جامعة هيريوت وات دبي:

بصفتها أول جامعة بريطانية تؤسس حرمًا جامعيًا لها في عام 2005، أثبتت جامعة هيريوت وات دبي مكانتها بصفتها جامعة رائدة في سوق التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة. وقد جذبت سمعتها في التعليم العالمي عالي الجودة والبحث العملي الرائد، إلى جانب روابطها القوية مع قطاع الأعمال والصناعة، عددًا كبيرًا من الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا. وتقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج والتخصصات، تغطي درجات البكالوريوس والدراسات العليا. ويتميز خريجو جامعة هيريوت وات بكونهم من الأكثر توظيفًا وطلبًا من جانب أفضل المؤسسات حول العالم، إذ يحصل أكثر من 90% منهم على وظائف بمستوى خريجين أو يتابعون دراساتهم خلال ستة أشهر من التخرج.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.hw.ac.uk/dubai.htm.

