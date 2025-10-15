يُسلّط المعرض الضوء على الشركات التقنية التركية، والشركات الناشئة، والمواهب الوطنية التي تطوّر نماذج الذكاء الاصطناعي التأسيسية والتقنيات المستقبلية المتقدمة، بما يعزز ريادة تركيا في مشهد الذكاء الاصطناعي والاستثمار العالمي.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: مع توافد نخبة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، إلى جانب الشركات الناشئة الواعدة وشركات "اليونيكورن" والأصوات المؤثرة إلى دبي في اليوم الثاني من معرض جيتكس جلوبال 2025، وقّع ممثلون رفيعو المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا اتفاقية شراكة لإطلاق معرض جيتكس الذكاء الاصطناعي تركيا في مدينة إسطنبول.

ومن المقرر أن يُصبح معرض جيتكس الذكاء الاصطناعي تركيا وأوراسيا أبرز منصة عالمية تجمع قادة التكنولوجيا والمستثمرين لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها. وتنظم شركة كاون إنترناشونال، بالشراكة مع مكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، الحدث الذي يُقام يومي 9 و10 سبتمبر 2026 في مركز إسطنبول للمعارض.

في إطار شبكة جيتكس العالمية الرائدة في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يقدم معرض جيتكس الذكاء الاصطناعي تركيا برنامجًا متكاملًا يستعرض أحدث التطورات في قطاعات متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والألعاب، والحوسبة السحابية، والاتصالات، بمشاركة نخبة من المبتكرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

ووقع على اتفاقية الشراكة كل من تريكسي لوه ميرماند، الرئيس التنفيذي لشركة كاون إنترناشيونال، الجهة المنظمة العالمية لمعرض جيتكس؛ وجوخان يوجيل، نائب الرئيس الأول للاتصالات والتسويق ومكتب الاستثمار والتمويل في رئاسة الجمهورية التركية؛ وسعد الله أوزون، المدير العام للتكنولوجيا الوطنية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

تم توقيع اتفاقية الشراكة بين تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي والرئيس التنفيذي لشركة كاون إنترناشونال، وغوكهان يوجيل، نائب الرئيس الأول للاتصالات والتسويق في مكتب الاستثمار والتمويل برئاسة الجمهورية التركية، وسعد الله أوزون، المدير العام للتكنولوجيا الوطنية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

وقال غوكهان يوجيل، نائب الرئيس الأول للاتصالات والتسويق في مكتب الاستثمار والتمويل برئاسة الجمهورية التركية: "بينما تواصل تركيا مسيرتها الطموحة لترسيخ مكانتها كمركز محوري لحركة الذكاء الاصطناعي العالمية، يأتي معرض جيتكس الذكاء الاصطناعي تركيا ليكون ملتقىً يجمع رأس المال بالتكنولوجيا، مسرّعًا تطوير النماذج المحلية ومُعززًا بنيتنا التحتية الرقمية. تمتلك تركيا قاعدة صلبة وقابلة للاستثمار، تضم أكثر من 1059 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (حتى الربع الثالث من عام 2025)، وأكثر من 1300 مركز معتمد للبحث والتطوير والتصميم، وما يزيد على 12 ألف شركة موزعة على 106 مناطق تطوير تكنولوجي. كما تجاوزت صادرات التكنولوجيا المتوسطة والعالية 100 مليار دولار أمريكي، فيما حققت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عالية الجودة التزامات رأسمالية بلغت 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2024. وبفضل معرض جيتكس الذكاء الاصطناعي تركيا، سنحوّل موقع إسطنبول المحوري إلى مركزٍ نابضٍ بالشراكات الاستراتيجية والمبادرات التجريبية والمنتجات القابلة للتوسع عالميًا".

ومن جانبه، قال سعد الله أوزون، المدير العام للتكنولوجيا الوطنية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية: "تُعد تركيا ملتقىً فريدًا للأفكار والابتكارات المتنوعة، ويُجسّد إطلاق معرض جيتكس الذكاء الاصطناعي تركيا 2026 الدور المتنامي الذي تضطلع به بلادنا في قطاع التكنولوجيا العالمي. نحن في المبادرة الوطنية للتكنولوجيا ملتزمون بدعم هذا التقدم عبر مبادرات مثل Türkiye TechVisa لاستقطاب المواهب العالمية، وTurcorn 100 التي تمكّن الشركات الناشئة الواعدة من التوسع عالميًا. ومن خلال تعزيز التعاون وتطبيق الحلول العملية، نسعى إلى مستقبل تلعب فيه تركيا دورًا فاعلًا في تشكيل تطورات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم".

وأضافت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي والرئيس التنفيذي لشركة كاون إنترناشونال، الجهة المنظمة العالمية لمعرض جيتكس: "تركيا هي جسر التواصل بين الشرق والغرب، حيث تلتقي الثقافات والأفكار والفرص وتزدهر. ومن خلال استقطاب أكبر شبكة عالمية وأكثرها ترابطًا لمستثمري الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا إلى تركيا، فإننا نحوّلها إلى وجهة عالمية رائدة للتميز الرقمي في مجال الذكاء الاصطناعي. طموحنا هو بناء مستقبل تصبح فيه تركيا وأوراسيا قوة مؤثرة في مستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي".

تعزيز مكانة تركيا كمركز إقليمي للبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي

في دولة تستثمر بكثافة في تطوير بنيتها التحتية التقنية، يُسهم معرض جيتكس الذكاء الاصطناعي تركيا في تعزيز طموحات منظومة الذكاء الاصطناعي المحلية عبر شبكة دولية قوية، بما يعزز مكانتها كمحور رئيسي للابتكار العالمي.

وتقع منطقة أوراسيا عند التقاطع بين منظومة الأبحاث الأوروبية وفرص النمو الآسيوية، مع تسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتكنولوجيا الحكومية، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والصناعة 4.0.

ووفقًا للتقديرات، يمكن أن يؤدي تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة إلى تحقيق وفورات سنوية تصل إلى 4 مليارات دولار أمريكي، والمساهمة بما يصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي التركي، ما يُترجم إلى قيمة اقتصادية تُقدّر بمليارات الدولارات.

وفي الوقت ذاته، شهدت منظومة الابتكار في تركيا نموًا هائلًا خلال العقد الأخير، مما أرسا أسسًا متينة لاحتضان تقنيات الجيل القادم.

حول معرض جيتكس الذكاء الاصطناعي تركيا:

يُقام معرض جيتكس الذكاء الاصطناعي تركيا بدعم من شبكة جيتكس العالمية، أكبر منظومة للفعاليات التقنية والذكاء الاصطناعي في العالم، والتي تمتد عبر 14 مدينة ودولة. يُعقد الحدث يومي 9 و10 سبتمبر 2026 في مركز إسطنبول للمعارض، بتنظيم من شركة كاون إنترناشونال وبالشراكة مع هيئة الاستثمار في تركيا. ويهدف إلى ربط منظومات التكنولوجيا العالمية في إسطنبول، وتحفيز الاستثمارات والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، عبر توفير منصة متكاملة تعزز مكانة تركيا كمركز إقليمي للابتكار والتقنيات المتقدمة.

