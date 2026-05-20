حصدت شركة Sherpa Communications (شيربا كوميونيكيشنز)، المتخصصة في استشارات الأعمال والعلاقات العامة لقطاع الأعمال بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بجائزة “اختيار المحرر: التميز في الاستشارات العقارية” ضمن جوائز غلف بيزنس العقارية 2026، في خطوة تعكس مكانتها كشريك استراتيجي موثوق ضمن منظومة القطاع العقاري والبيئة العمرانية في المنطقة.

ويؤكد هذا التكريم المكانة التي رسختها الشركة من خلال تقديم استراتيجيات اتصال واستشارات متخصصة تدعم نمو الشركات العقارية وتعزز حضورها وتأثيرها في الأسواق الإقليمية.

وتقدّم الشركة خدماتها لشريحة واسعة من الجهات الفاعلة في القطاع العقاري، تشمل شركات الوساطة العقارية والمطورين العقاريين، وإدارة المرافق، وشركات تكنولوجيا العقارات (PropTech)، إضافة إلى مكاتب الهندسة المعمارية والتصميم والاستشارات الإنشائية وغيرها. وتوفر الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل الاتصال الاستراتيجي، والاستشارات التجارية، ودعم التوسع ودخول الأسواق، إلى جانب بناء الوعي بالعلامة التجارية وتعزيز الحضور التنفيذي للشركات على مستوى المنطقة.

وبخبرة تمتد لأكثر من 12 عاماً في مجال اتصالات الأعمال بين الشركات، يدعم فريق شيربا كوميونيكيشنز أيضاً مؤسسات عاملة في قطاعات حيوية أخرى تشمل التكنولوجيا، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات اللوجستية الذكية والتخزين، والأمن السيبراني وأمن المعلومات، وتقنيات الاتصالات الفضائية، والسيارات والتنقل الذكي، والتكنولوجيا المالية، وحلول الذكاء الاصطناعي، والرياضات الإلكترونية، إضافة إلى قطاع التعليم.

وتضم باقة خدمات شيربا مجموعة متكاملة من الحلول في مجالات العلاقات العامة الاستراتيجية والاستشارات التجارية، إلى جانب إدارة السمعة وبناء الحضور القيادي والتنفيذي للعلامات التجارية والعلاقات الإعلامية والتسويق عبر المؤثرين، وكتابة المحتوى وتوزيع البيانات الصحفية، وخدمات الترجمة، وإدارة إطلاق المنتجات والمؤتمرات الصحفية، والعلاقات العامة الرقمية وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مراقبة العلامات التجارية وتحليل المنافسين، والتدريب الإعلامي ومهارات التحدث أمام الجمهور.

وقالت أناستازيا جولوفاتينكو، مديرة العلاقات العامة في شيربا كوميونيكيشنز: "يشهد القطاع العقاري في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط تطوراً متسارعاً، حيث شهدت الأسواق خلال العام الماضي نمواً ملحوظاً في عدد الشركات الجديدة، والاستثمارات، والمشاريع العقارية المتخصصة. وفي ظل هذا المشهد التنافسي، أصبحت المكانة السوقية القوية والاتصال الاستراتيجي عنصرين أساسيين لنجاح الأعمال واستدامتها.

وتتمتع شيربا كوميونيكيشنز بخبرة محلية عميقة وفهم واسع لطبيعة الأسواق الإقليمية، إلى جانب نهج استشاري عملي يساعد الشركات على تعزيز حضورها وتحقيق أداء أقوى ضمن بيئات تنافسية متغيرة. ونعتز بثقة شركائنا وعملائنا، التي تشكّل دافعاً مستمراً لنا لتقديم خدمات عالية الجودة ودعم فعّال ومستدام."

ويأتي هذا التكريم في وقت يواصل فيه القطاع العقاري في دبي تسجيل نمو قوي، حيث أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل معاملات عقارية بقيمة 4.5 مليار درهم بتاريخ 18 مايو 2026، فيما أعلنت غرفة دبي للتجارة أن قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال استحوذ على 41.2% من إجمالي الشركات الجديدة المنضمة إلى الغرفة خلال مارس 2026، والبالغ عددها 2,709 شركة جديدة.

ومع استمرار التوسع المتسارع للمشهد العقاري في دولة الإمارات والمنطقة، تواصل شيربا كوميونيكيشنز دعم الشركات والعلامات التجارية في تعزيز حضورها وترسيخ مكانتها السوقية، بما يمكّنها من مواكبة المنافسة المتزايدة والاستفادة من الفرص التي يوفّرها قطاع يشهد نمواً متواصلاً وديناميكياً.

