المنامة، مملكة البحرين : أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن إطلاق حملته الصيفية الجديدة لبطاقات خليجي الائتمانية لعام 2026، والتي تمنح العملاء فرصة التأهل للدخول في السحب على جوائز استرداد نقدي قيّمة عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية في مشترياتهم الصيفية داخل مملكة البحرين وخارجها.

وتأتي الحملة لتواكب موسم الصيف وما يرتبط به من خطط للسفر والعطلات والإنفاق اليومي، حيث يمكن لحاملي بطاقات خليجي الائتمانية تعزيز فرصهم في الفوز من خلال استخدامها في حجوزات السفر الدولية أو الإقامات المحلية داخل مملكة البحرين أو شراء احتياجاتهم اليومية، بما يجعل كل معاملة مؤهلة فرصة إضافية للدخول في السحب.

وتتضمن الحملة ثلاث فئات رئيسية مصممة لتناسب أنماط إنفاق العملاء خلال موسم الصيف. وتشمل الفئة الأولى "المعاملات خارج البحرين"، حيث يتأهل العملاء الذين يستخدمون بطاقات خليجي الائتمانية في المعاملات الدولية وشراء تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق للدخول في السحب على جائزة استرداد نقدي تصل إلى 2,000 دينار بحريني لثلاثة فائزين.

أما الفئة الثانية "الإقامات المحلية"، فتتيح للعملاء فرصة الدخول في السحب على جائزتين استرداد نقدي تصل قيمة كل منهما إلى 1,000 دينار بحريني، وذلك عند استخدام بطاقات خليجي الائتمانية في المصروفات المتعلقة بالإقامات المحلية وحجوزات الفنادق داخل مملكة البحرين، لتخص بذلك العملاء الذين يفضلون قضاء عطلات مريحة داخل المملكة.

وتشمل الفئة الثالثة "الإنفاق اليومي"، حيث يتأهل العملاء للدخول في السحب على ثلاث جوائز استرداد نقدي تصل قيمة كل منها إلى 500 دينار بحريني، وذلك عند استخدام بطاقات خليجي الائتمانية في مختلف أنواع المعاملات المحلية. وتعكس هذه الفئة حرص البنك على مكافأة العملاء على إنفاقهم اليومي المعتاد، إلى جانب مشتريات السفر والعطلات.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالقول: "ندعو عملاءنا إلى الاستفادة من هذه الحملة الصيفية المميزة واستخدام بطاقات خليجي الائتمانية في مشترياتهم اليومية وخططهم الصيفية، سواء للسفر إلى الخارج أو الاستمتاع بإقامة محلية أو تلبية احتياجاتهم اليومية. فكل معاملة مؤهلة تمنحهم فرصة أكبر للدخول في السحب والفوز بجوائز استرداد نقدي قيّمة."

وأضافت: "نحرص في خليجي بنك على تقديم حملات وعروض ترويجية تواكب أسلوب حياة عملائنا وتمنحهم قيمة مضافة حقيقية عند استخدام منتجاتنا المصرفية. وتأتي هذه الحملة ضمن جهودنا المستمرة لمكافأة حاملي بطاقات خليجي الائتمانية وتشجيعهم على الاستفادة من حلول دفع آمنة ومرنة ومصممة لتناسب احتياجاتهم داخل مملكة البحرين وخارجها."

وتتيح الحملة للعملاء الدخول تلقائيًا في السحب عند استخدام بطاقات خليجي الائتمانية في المعاملات المؤهلة ضمن الفئات الثلاث، حيث تسهم كل معاملة في زيادة فرص الفوز. وتؤكد الحملة القيمة المضافة التي توفرها بطاقات خليجي الائتمانية من خلال الجمع بين سهولة الدفع والمرونة وفرص الفوز، بما يمنح العملاء تجربة مصرفية أكثر تميزًا خلال موسم الصيف.

ويمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة من الحملة التقدم بطلب الحصول على بطاقات خليجي الائتمانية من خلال الاتصال على مركز خدمة العملاء عبر الرقم 17540054. ويدعو خليجي بنك عملاءه إلى المبادرة باستخدام بطاقاتهم الائتمانية خلال فترة الحملة لتعزيز فرصهم في الفوز.

تجدر الإشارة إلى أن بطاقات خليجي الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية قد تم تصميمها لتلبية مختلف احتياجات العملاء داخل مملكة البحرين وخارجها، وتشمل بطاقة فيزا كلاسيك وبطاقة فيزا الذهبية وبطاقة فيزا البلاتينية وبطاقة فيزا إنفينيت، إلى جانب بطاقة الشركات، مع مجموعة من المزايا التي تشمل إمكانية الاستخدام عالميًا وأميال طيران الخليج وتأمين السفر وغيرها من المزايا المصممة لتوفير تجربة دفع أكثر مرونة وأمانًا.

هذا ويعد خليجي بنك من أبرز المصارف الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، ويقدم نموذجًا مصرفيًا متكاملًا يجمع بين الابتكار والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من خلال باقة متنوعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية الموجهة للأفراد والشركات، إلى جانب مبادراته المجتمعية والتنموية الهادفة إلى دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.

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