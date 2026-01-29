على مدار يومين في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"

يطلق "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" في دورته التاسعة يومي 31 يناير و1 فبراير 2026 في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" سلسلة من المبادرات والبرامج الريادية والثقافية التي تستهدف دعم الشركات الناشئة، حيث أعلن عن استحداث باقة "تأسيس الأعمال" وتخصيص برنامج لريادة الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال، وإطلاق برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والترفيهية والمجتمعية.

ويجمع المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، 35 علامة تجارية عالمية وشركة محلية، في برنامج حافل بالعروض المباشرة بمشاركة نخبة من المشاهير والمؤثرين والمبدعين، منهم بن صويلح، أحد أشهر الكوميديين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودي جي ميشيل، أول حاملة لقب بطولة "دي إم سي سكراتش ميديل إيست" DMC Middle East Scratch في دولة الإمارات.

تأسيس الأعمال في "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026"

ويستحدث المهرجان باقة "تأسيس الأعمال"، بالتعاون بين مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، مجمع الشارقة للبحوث و التكنولوجيا و الابتكار، و بنك الامارات دبي الوطني، و دو للأعمال، للمرة الأولى في دورة العام الجاري، وهي رخصة تجارية تبدأ قيمتها من 1,000 درهم متاحة بشكل حصري خلال المهرجان لأول 100 شركة ناشئة تستوفي المعايير التي تشترط أن تكون الشركات المتقدمة شركات تقنية ناشئة تعمل ضمن أحد القطاعات الستة، وهي؛ الاستدامة، والصناعات الإبداعية، وتكنولوجيا التعليم، والتصنيع المتقدم، وتكنولوجيا الصحة، والنقل.

وتهدف باقة "تأسيس الأعمال" المستحدثة في منطقة "مدينة الشركات الناشئة"، التي ينظمها المهرجان ، إلى دعم مؤسسي الشركات الراغبين في الانتقال من الفكرة إلى مرحلة التأسيس الرسمي للأعمال مباشرة من داخل المهرجان. وتتيح لمؤسسي الشركات الناشئة اتخاذ خطوات عملية لتأسيس شركاتهم، إلى جانب التواصل مع المستثمرين وشركاء منظومة ريادة الأعمال.

لقاءات أعمال في "ردهة المستثمرين"

وبالتوازي مع إطلاق الباقة، يوفر المهرجان لمؤسسي الشركات فرصة زيارة "ردهة المستثمرين" وعقد لقاءات أعمال مع منصة "كارتا" Carta العالمية لإدارة ملكية الأسهم وحقوق المساهمين، بهدف مساعدة الشركات الناشئة على مراجعة جوانب الملكية، بما في ذلك هيكل جدول الملكية والاستعداد لمراحل النمو المستقبلية.

ريادة الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات

وإلى جانب التركيز على تأسيس الأعمال، يسلط المهرجان الضوء على نماذج ريادية خارج الأطر التقليدية للشركات الناشئة، من خلال تخصيص برنامج لقطاع الأغذية والمشروبات يستعرض مفاهيم غذائية يقدمها مؤسسو الشركات أنفسهم من خلال تجاربهم الريادية. ويتضمن البرنامج قوائم طعام حصرية للمهرجان وشراكات لإطلاق منتجات جديدة، مثل تعاون علامة "فريو" للمشروبات الغازية، مع علامة "كوكوليلي" للحلويات لإطلاق نكهتين جديدتين خلال أيام المهرجان؛ الكولا بالكرز، والكولا بالفانيليا، إضافة إلى ورش عمل يقدمها طهاة ورواد أعمال.

ويشهد البرنامج مشاركة مجموعة من المطاعم والمقاهي ومتاجر الحلويات، تعكس تنوّع مشهد ريادة الأعمال الغذائية في الشارقة، وتشمل قائمة المطاعم المشاركة "فلات برغر" Flat Burger، "كامل" Caml، "ذا كت" The Cut، "مستر برسكيت" Mr. Brisket، و"سولت " Salt، أما المقاهي، فتضم "بريك باي مارا" Break by Mara، هونوريه" Honoré، بينش مارك" Benchmark، "هوف" Hoof، فيند" Fynd، و"إنرتشايلد" Innerchild. وتُضيف مشاريع الحلويات بُعداً آخر للتجربة، حيث تشارك "عموديز كريميري" Amoodi’s Creamery و"هاوس أوف بوبس" House of Pops بمفاهيم مبتكرة في مجال المثلجات، فيما يقدم عمر عديلي الكنافة الفلسطينية المستندة إلى إرث الطهي الإقليمي.

برنامج ثقافي يتضمن فعاليات مباشرة

ويستكمل المهرجان محتواه الريادي بإطلاق برنامج ثقافي حافل يمتد على مدار يومين، ويشمل عروضاً في مجالات الكوميديا والموسيقى والفنون الإبداعية، تسهم في تعزيز الجوانب الثقافية والروح المجتمعية داخل المهرجان.

ويستضيف البرنامج عدداً من الشخصيات الإبداعية، من بينهم بن صويلح، أحد أبرز الأسماء الكوميدية في دولة الإمارات، ودي جي ميشيل، أول حاملة لقب بطولة "دي إم سي سكراتش ميديل إيست" DMC Middle East في دولة الإمارات. إلى جانب فرق موسيقية من نادي الموسيقى في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وطلال محمود، صانع أفلام وممثل وكاتب مسرحي وكوميدي مقيم في الشارقة، إضافة إلى مجموعة من الفنانين والمبدعين.

وتُقام الدورة التاسعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" تحت شعار "حيث ننتمي" يومي 31 يناير و1 فبراير 2026 في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، وسيعلن المهرجان المزيد من التفاصيل حول برنامجه خلال الفترة المقبلة. وتتوفر معلومات عامة عن المهرجان على الرابط: https://sharjahef.com/.

