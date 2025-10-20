يُطلق إنترسك 2026 دورته الأكبر حتى الآن، مع توسعة مساحة المعرض بمقدار 11,859 متراً مربعاً لاستيعاب مجموعة قياسية تضم أكثر من 1,400 عارض من أكثر من 60 دولة ضمن خمس فئات رئيسية للمنتجات.

تُقام الدورة السابعة والعشرون من المعرض في الفترة من 12 إلى 14 يناير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبدعم استراتيجي من القيادة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ميسي فرانكفورت ميدل إيست رسمياً عن التفاصيل الأولى للدورة السابعة والعشرين من معرض إنترسك، الذي سيقام في الفترة من 12 إلى 14 يناير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، مع مساحة عرض موسعة لتلبية الطلب القياسي من قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق.

ويُقام معرض إنترسك برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض عدداً قياسياً من العارضين، حيث يشهد مشاركة أكثر من 1400 عارض من أكثر من 60 دولة، كما يُتوقع أن يشهد المعرض حضور أكثر من 50 ألف زائر تجاري. ولمواكبة هذا الطلب العالمي المتزايد، ستتم توسعة مساحة المعرض بحوالي 12 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 13% من خلال إضافة قاعتين جديدتين، لتبلغ المساحة الإجمالية للمعرض 67 ألف متر مربع.

ومن المقرر أن تقدم الدورة القادمة من المعرض برنامجاً غنياً بالفعاليات المميزة، مع التركيز على تطوير قدرات الاستجابة للطوارئ وتأمين البنية التحتية الرقمية والمادية. كما سيستضيف المعرض قادة عالميين يعرضون أحدث التقنيات المبتكرة وحلولاً أمنية متقدمة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة لمستقبل آمن ومستدام، والتي جعلتها تُصنّف الأكثر أمناً في العالم عام 2025 من قِبل منصة "نومبيو" العالمية.

وبهذه المناسبة قال ديشان إسحاق، مدير إدارة معرض إنترسك لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "يواصل معرض إنترسك إرساء معايير جديدة لتعزيز الحوار والشراكات العالمية في قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق. ويؤكد نمو دورة 2026 على دور المعرض كمنصة مثالية تجمع رواد القطاع والمبتكرين والجهات الحكومية المعنية تحت سقف واحد لرسم ملامح مستقبل الاستجابة للطوارئ وحماية البنية التحتية، إذ لا يعكس هذا التوسع الطلب المتزايد على الحلول المتطورة فحسب، بل يعزز أيضاً مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتعاون في قطاع الأمن".

وسيضم المعرض خمس فئات رئيسية من المنتجات شملت كلاً من: الأمن التجاري والمحيطي والأمن السيبراني والأمن الوطني والعمل الشُرطي ومكافحة الحرائق والإنقاذ والسلامة والصحة.

وستتيح الفئات الخمسة لزوار المعرض فرصة مشاهدة عروض مثيرة، وإطلاق منتجات رائدة، ومحتوى تقني رفيع المستوى، وفرص تواصل حيوية للأعمال.

ومن أبرز العارضين العائدين للمعرض: هيكفيجن، وهانوا، وترانس جارد، وجينيتك، وغونيبو، وسالتو، وتي بي-لينك، إلى جانب عروض من أجنحة دولية من المملكة المتحدة، وألمانيا، وسنغافورة، وإيطاليا، وفرنسا، والسويد، وغيرها.

وسيقدم معرض إنترسك 2026 أيضاً برنامج مؤتمرات ديناميكي يعالج القضايا الملحة التي تواجهها قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق على مستوى العالم.

وفي إطار قمة قادة الأمن، ومؤتمر الإطفاء والإنقاذ، ومؤتمر الصحة والسلامة، ومسرح أكسيس كونترول، ومنتدى سيرا، سيجتمع نخبة من أبرز الخبراء العالميين والإقليميين لاستكشاف موضوعات تحويلية تشمل كلاً من: استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشُرطي والتحليلات التنبؤية في الاستجابة للطوارئ وحماية القوى العاملة في البيئات عالية الخطورة وأمن البنية التحتية الذكية.

وتماشياً مع مجموعة من الأهداف الوطنية، بما في ذلك مبادرة "الاستعداد للمليار"، التي تهدف إلى تدريب وزيادة الوعي بين مليار شخص في جميع أنحاء العالم بشأن السلامة والحماية من مخاطر الحرائق، فإن "يوم الوقاية من الحرائق"، الذي تستضيفه جمعية الحماية المتخصصة من الحرائق (ASFP)، سوف يسلط الضوء على التقدم المحرز في هذا المجال.

بدوره قال المهندس خالد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة نافكو: "بصفتنا شركة عالمية رائدة في حلول السلامة من الحرائق وشريكاً استراتيجياً موثوقاً به لمعرض إنترسك، تُقدّر نافكو هذا المعرض كقوة دافعة للابتكار والرؤية والمشاركة على مستوى القطاع، حيث يتميّز إنترسك بكونه فعالية عالمية رائدة، كشفنا من خلالها عن تقنيات المستقبل، وتواصلنا مع صناع القرار، وساهمنا في إحداث نقلة نوعية في مستقبل الحماية من الحرائق".

هذا ويقام معرض إنترسك بدعم الهيئات الحكومية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة تنظيم صناعة الأمن (سيرا)، وبلدية دبي، ومجلس الأمن السيبراني، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.

نبذة عن معرض إنترسك:

يعد إنترسك في دورته السادسة والعشرين الفعالية التجارية الرائدة عالمياً لكافة قطاعات السلامة والأمن العالمية. يجمع المعرض بين الموردين وقادة الفكر والمبتكرين والمصنعين والمشترين لمناقشة التقنيات الرائدة وللاطلاع على أحدث المنتجات والحلول عبر مجموعة واسعة من المجالات والقطاعات ولممارسة الأعمال. تقام الدورة القادمة في الفترة من 12 إلى 14 يناير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، وتقام تحت شعار ""المعرض الأول في العالم حيث يرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق.

