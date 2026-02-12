اختتم المؤتمر العلمي الرياضي الدولي الثاني «تألق 2026» أعماله في قاعة الرازي بكلية الطب في جامعة الشارقة، بمشاركة واسعة من أساتذة وباحثين من المستويات الأكاديمية العليا، إلى جانب خبراء وممارسين من القطاعات التعليمية والصحية والرياضية، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للنسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

ونُظِّم المؤتمر من قبل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تحت شعار «دمج الحركة في التعليم»، فيإطار رؤية علمية تطبيقية تهدف إلى تعزيز الصحة الشمولية وجودة الحياةالمدرسية، لا سيما في الحلقة الأولى من التعليم.

وسجّل المؤتمر حضورًا وتفاعلًا لافتين، بمشاركة 480 باحثًا وخبيرًا وأكاديميًا وممارسًا، ما يعكس الاهتمام المتنامي بموضوع دمج الحركة في التعليم على المستويين الأكاديمي والتطبيقي

توصيات علمية برؤى دولية متخصصة

شهد المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين الذين قدّموا رؤى استراتيجية متخصصة لتطوير منظومة دمج الحركة في التعليم.

البروفيسورة لورا ألفري (Laura Alfrey) من أستراليا دعت إلى اعتماد نهج مؤسسي للتحول من “فواصل الحركة” إلى “التعلم عبر الحركة”، من خلال إنشاء بنك خطط دروس مدمجة بالحركة، وتوفير دعم نظامي للمعلمين يشمل التخطيط المشترك وبرامج تدريب أثناء الخدمة (Micro-credentials).

الدكتور لو تشين لونغ (Lu Qinlong) من جمهورية الصين طرح إطارًا وطنيًا متكاملًا يستهدف خفض نسبة الدهون وزيادة النشاط البدني، بما يسهم في تحسين الصحة النفسية وبناء شخصية متوازنة وترسيخ الرفاه الشامل للطلبة، مؤكّدًا أهمية تأهيل المعلمين عبر نظام اعتماد وتدريب هرمي، وتطوير مؤشرات تقييم شاملة لقياس جودة المخرجات الصحية والتربوية.

البروفيسور جوليان بوا (Julien Bois) من فرنسا دعا إلى تبنّي نموذج تطبيقي مبسّط لإطار (Co-Mu-Form-E) يُترجم إلى دليل إجرائي عملي، مع دمج استراتيجيات تكوين العادات وإعادة تصميم البيئة التعليمية وفق مبادئ التحفيز السلوكي، لضمان استدامة السلوك النشط لدى الطلبة.

البروفيسورة شيريل والتر (Cheryl Walter) من جنوب أفريقيا شدّدت على أهمية تبنّي إطار مدرسي يعزز الرفاه العاطفي عبر قياس أثر فواصل الحركة على مزاج وتركيز الطلبة، وتوطين الموارد التعليمية بما يتلاءم مع السياق الثقافي المحلي، إلى جانب تدريب المعلمين على توظيف “الاستراحات الذهنية” القصيرة لدعم الصحة النفسية.

الدكتورة أماني رفعت البحيري من مصر أوصت بتبنّي إطار وطني يعزز ثقافة الإثراء الحركي عبر شراكة فاعلة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتنظيم استخدام الشاشات التفاعلية، ودمج الحركة منهجيًا في العملية التعليمية بما يعزز الصحة الشمولية وجودة الحياة لدى الطلبة.

البروفيسور آندي دالي-سميث (Andy Daly-Smith) من المملكة المتحدة اقترح اعتماد إطار تنفيذي متكامل لتطبيق نموذج “المدارس النشطة”، يرتكز على تكييفه مع السياق البيئي والثقافي المحلي، وإشراك الطلبة كشركاء في تصميم الأنشطة (Co-creation)، مع تطبيق دورة سنوية قائمة على البيانات تشمل التخطيط والتنفيذ والتقييم المستمر، بما يضمن استدامة دمج الحركة وتحقيق تحسن تدريجي مبني على الأدلة.

البروفيسور هي ويني (He Wenyi) من جمهورية الصين استعرض نموذجًا متكاملًا للتربية البدنية الذكية (AI Sports)، يقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي باستخدام أجهزة إلكترونية والبيانات في تطوير التدريس المدرسي وتخصيصه، ضمن إطار أخلاقي صارم يحمي خصوصية بيانات الطلبة ويمنع إساءة استخدام التنبؤات، مع تعزيز القيم الرياضية والتربوية إلى جانب قياس الأداء.

أما الدكتور يي كو (Yi Qu) من جمهورية الصين، فقد قدّم تصورًا لتطوير نظام ذكي متكامل ينتقل من التشخيص إلى التدخل العلاجي الفوري عبر تدريبات تصحيحية آلية، مع توفير نسخة مبسطة للمعلمين غير المتخصصين، وتوظيف بيانات الميكانيكا الحيوية في الكشف المبكر عن الإصابات ضمن برامج الصحة المدرسية

ورش تطبيقية ومعرض تقني داعم

وتضمّن المؤتمر ورش عمل تطبيقية متوازية ركزت على تفعيل الحصص الدراسية بالحركة، وبناء الأطر التنظيمية الداعمة، والتوظيف التربوي للتكنولوجيا، بما يعزز الربط بين الطرح العلمي والتطبيق العملي داخل المدارس.

كما شمل معرضًا تطبيقيًا مصاحبًا استعرض حلولًا تقنية متقدمة وأدوات تعليمية ذكية وتفاعلية مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، دعمت مفهوم دمج الحركة في التعليم بوصفه نهجًا تربويًا متكاملًا يسهم في تفعيل البيئات التعليمية، وتعزيز التفاعل الذهني والبدني للمتعلمين، ورفع مستوى الدافعية والمشاركة النشطة أثناء العملية التعليمية. وشكّل المعرض امتدادًا علميًا وتطبيقياً للجلسات العلمية وورش العمل، وأسهم في تقريب المخرجات البحثية والتطبيقية من واقع الصف والمؤسسة التعليمية.

وبذلك، يختتم مؤتمر «تألق 2026» أعماله بوصفه منصة علمية تطبيقية تجمع بين البحث والممارسة، وتضع المدرسة في قلب معادلة التعليم والصحة، ضمن رؤية تهدف إلى بناء بيئات تعليمية أكثر توازنًا، وتحويل دمج الحركة في التعليم إلى ممارسة مستدامة قابلة للتنفيذ داخل المدارس.

المجلس العلمي لتألق

ويترأس المجلس العلمي للمؤتمر المستشار الرياضي بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة سعادة الدكتور عبد العزيز النومان، ويضم في عضويته نخبة من الأكاديميين والخبراء، هم: د. المختار شطارة، مدير المركز العلمي للبحوث وتطوير الأداء الرياضي في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ود. جورج نايسيس عميد كلية علوم الرياضة في جامعة كلباء، ود. السيد سامي صلاح الدين، الخبير العلمي بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ود. سعيدة عياشي، مدير المركز الطبي والرعاية الصحية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ود. داني عثمان، مدير مركز الإعداد الذهني والنفسي بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ود. كريم بن عياد، مدير فني ومدرب كرة طائرة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، ود. أماني رفعت البحيري، خبيرة إثراء حركي بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ود. مختار بورشاق، مستشار جودة حياة الطلبة في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والأستاذة نجلاء عبد الله، رئيس قسم الأنشطة في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ود. سلامة الرحومي، عميد شؤون الطالبات في جامعة الشارقة.

-انتهى-

#بياناتشركات