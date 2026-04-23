جدة: حصدت الخطوط السعودية جائزة "أفضل تجربة درجة رجال الأعمال" ضمن النسخة الأولى من جوائز The List Awards 2026، في إنجاز يجسد استمرار استثماراتها في تطوير مقصورات السفر المميزة، وترسيخ استراتيجيتها الشاملة للارتقاء بتجربة الضيوف وفق أعلى المعايير العالمية.

وجاء هذا التتويج بعد تقييم استمر على مدار عام كامل من قبل الفريق التحريري للجهة المنظمة ولجنة تحكيم مستقلة، لتكريم العلامات الرائدة التي تتميز بالأصالة والدقة والاتساق في التنفيذ عبر قطاعي الضيافة والطيران.

وتم اختيار جناح درجة رجال الأعمال في "السعودية" من بين منافسة قوية، نظير تصميمه المغلق الذي يوفر أعلى مستويات الخصوصية، ومستوى الراحة المتقدم، وتجربة الطعام المتميزة على متن الطائرة. ويتوفر الجناح على طائرات Boeing 787-9 وBoeing 777-300ER بتوزيع 1-2-1 يضمن الوصول المباشر إلى الممر لكل ضيف، فيما يتحول المقعد بعرض 22 بوصة إلى سرير مسطح بطول 76 بوصة، ويتميز بأبواب منزلقة للخصوصية ومساحات تخزين مخصصة. كما تعزز خدمة الطاهي الجوي، التي تقدم أطباقًا حسب الطلب، مفهوم الضيافة الراقية والتخصيص في الخدمة.

وأكد رئيس تجربة الضيوف في الخطوط السعودية روسين ديميتروف أن هذا التكريم يعكس متانة استراتيجية التحول التي تنتهجها "السعودية"، وجهود فرق العمل في الارتقاء بمعايير تجربة الضيوف، مشيرًا إلى أن جناح درجة رجال الأعمال يجسد التزام الناقل الوطني بتقديم مزيج متكامل من الخصوصية والراحة والضيافة السعودية الأصيلة ضمن تجربة سفر مميزة بمعايير عالمية.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل مواصلة "السعودية" تنفيذ برنامج تحول شامل يرتكز على الابتكار الرقمي وتحديث الأسطول وتطوير المقصورات، حيث تشغل حاليًا 149 طائرة، مع 116 طائرة جديدة قيد الطلب، بما يعزز مكانتها كعلامة طيران متميزة ويدعم طموح المملكة في ترسيخ موقعها كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران.

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وفي المركز الثاني عالميًا في انضباط مواعيد الرحلات لعام 2025 وفقًا لتقرير Cirium. وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

