ارتفاع مساحة المعرض لتصل إلى 28 ألف متر مربع بمعدل نمو قدره 17% عن الدورة الماضية

ألف متر مربع بمعدل نمو قدره 17% عن الدورة الماضية زيادة عدد الشركات العارضة بنسبة 19% لتصل إلى 253 شركة عارضة

ارتفاع عدد الدول المشاركة لتصل إلى 37 دولة بنسبة نمو 6%، من بينهم تسع دول تشارك للمرة الأولى

تمثل الشركات الوطنية 60 % من إجمالي العارضين، و40% للشركات الدولية

% من إجمالي العارضين، و40% للشركات الدولية 20% نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة من مجموع الشركات العارضة

إطلاق 6 فعاليات جديدة مصاحبة للمعرض تقام للمرة الأولى

يضم المعرض 8 قطاعات أمنية ومنصات متخصصة لاستعراض أحدث التقنيات الأمنية

إطلاق النسخة الأولى لقمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام وتستقطب كوكبة من صناع القرار والمتخصصين العالميين

أبوظبي: تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026" في الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري، بمركز أدنيك أبوظبي.

وينظم المعرض من قبل مجموعة أدنيك، إحدى شركات "مُدن"، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأكاديمية ربدان، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي شريك التمكين الاستراتيجي، ومجلس الأمن السبراني شريك الأمن السبراني، وشركة بريسايت أحد أقطاب صناعة الذكاء الاصطناعي، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض شريك الوجهه، وشركة بي دبليو سي شريك المعرفة، وشركة إس إل جي الراعي الذهبي، وشركة ألايند إيدجيز الشريك الفضي.

وأكد سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مستجدات المعرض، أن الدورة التاسعة من "آيسنار" تمثل النسخة الأكبر في تاريخ الحدث، وتعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في دعم منظومات الأمن الوطني ودرء المخاطر، من خلال استقطاب نخبة من صناع القرار والخبراء والشركات العالمية المتخصصة في التقنيات الأمنية الحديثة.

وأشار إلى أن تنظيم "آيسنار 2026" يأتي بالتزامن مع قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام، التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للحوار الأمني وصناعة الحلول المستقبلية، من خلال مناقشة أبرز التحديات والتحولات التي يشهدها العالم، وتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم منظومات الأمن والطوارئ وتعزيز استدامتها، بما ينسجم مع توجهات وزارة الداخلية في تبني أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة.

وأضاف اللواء الريسي أن "آيسنار 2026" يشهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية الجديدة، أبرزها "منتدى الذكاء الاصطناعي للأمن" وهاكاثون "Code Breaker"، إلى جانب منصة "سيارات الإطفاء"، بما يعزز تبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على أحدث الحلول والتقنيات في مجالات حماية البنية التحتية والاستجابة للطوارئ، مؤكداً أن المعرض يواصل ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتعاون الأمني والابتكار.

وسيشهد "آيسنار" للمرة الأولى إطلاق "منتدى الذكاء الاصطناعي للأمن"، وهو منصة استراتيجية رفيعة المستوى تمتد فعاليات المنتدى على مدار ثلاثة أيام، بحيث تجمع قادة الحكومات، والأجهزة الأمنية، ومزودي التكنولوجيا، وخبراء الذكاء الاصطناعي.

كما سيشهد الحدث إطلاق هاكاثون Code Breaker، وهي مسابقة يشارك فيها المتنافسون في محاكاة سيناريوهات واقعية للأمن السيبراني، بما يبرز أهمية أنظمة الحماية الرقمية باعتبارها خط الدفاع الأول لتامين البنية التحتية الحديثة، ويقدم رؤى عملية حول التهديدات المتطورة والابتكارات المتقدمة في مجال الأمن السيبراني.

ومن جانبه، قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: " يعد معرض "آيسنار" منصة استراتيجية تساهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعكس النمو المتواصل للحدث، مرونة الاقتصاد الوطني، وقدرة قطاع صناعة المعارض على تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، وذلك عبر فتح أسواق جديدة وبناء شراكات نوعية ونقل وتوطين المعرفة في الدولة".

وكشف الظاهري أن الدورة الحالية تشهد نمو في جميع مؤشرات الأداء، من حيث المساحة والشركات العارضة والدول المشاركة، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة بنسبة 19% ليصل إلى 253 شركة عارضة مقارنة بالدورة السابقة، كما زادت المساحة الإجمالية للمعرض لتصل إلى 28 ألف متر مربع، وبنمو 17% مقارنة بالدورة الماضية.

وبيّن الظاهري أن الشركات الوطنية تمثل 60% من إجمالي الشركات العارضة، ونسبة 40% للشركات العالمية، في حين تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 20% من مجموع الشركات العارضة، وهو ما يؤكد دور هذا المعرض في تمكين هذا القطاع الحيوي، إضافة لاستقطاب مشاركات من 37 دولة بنسبة نمو 6% مقارنة بالدورة السابقة، منها 9 دول تشارك للمرة الأولى.

من جانبه، قال العميد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي: "إن مشاركة شرطة أبوظبي يأتي في إطار حرصها المستمر على تعزيز جاهزية العمل الأمني والشرطي للمستقبل، واستعراض مشاريعها ومبادراتها الابتكارية التي تدعم الريادة المؤسسية وتواكب توجهات القيادة الرشيدة في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات أمنية استباقية تعزز جودة الحياة وترسخ مكانة أبوظبي كإحدى أكثر مدن العالم أمنًا وأمانًا."

وأضاف أن شرطة أبوظبي تستعرض من خلال مشاركتها منظومة متكاملة من المشاريع والأنظمة الذكية في المجالات الأمنية والمرورية والتقنية والتوعوية، من أبرزها فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، ونظام إدارة الحدث الأمني (WEB-EOC)، ومنصة «أمان»، إضافة إلى منظومة الذكاء الاصطناعي للمدينة الآمنة، والطائرات بدون طيار، ومنصة التدريب الافتراضي، إلى جانب مبادرات نوعية وعروض تفاعلية متخصصة.

وأشار العميد الكندي إلى أن مشاركة شرطة أبوظبي في «آيسنار 2026» تجسد التزامها المستمر بتطوير منظومة أمنية متكاملة ومبتكرة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل، بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجًا عالميًا في الأمن والاستقرار والابتكار.

وعلى صعيد متصل، سلّط سعادة سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، الضوء على النسخة الأولى من «قمة أبوظبي العالمية للأمن المُستدام 2026»، الحدث المصاحب لمعرض «آيسنار 2026»، مؤكداً أن القمة تمثل منصة دولية تجمع نخبةً من القيادات الأمنية والخبراء وصُنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل الأمن والجاهزية الوطنية في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وأضاف السعيدي أن القمة تركّز على عددٍ من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الأمن، بما يشمل الحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأمن التنبُّؤي، وتطوير منظومات الاستخبارات، وتعزيز الشراكات البحثية والمؤسسية، بما يدعم صناعة القرار ويعزّز الجاهزية والمرونة الوطنية في مواجهة التحديات والأزمات المُتغيّرة.

وأوضح أن القمة تشهد مشاركة ما يزيد على 60 متحدث من أكثر من 15 دولة، إلى جانب نخبة من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والجامعات ومراكز الفكر والدراسات، بما يعزّز الحوار الدولي والتعاون المشترك لتطوير حلول أمنية أكثر استدامة وجاهزية، تعكس رؤية دولة الإمارات ونهجها الاستباقي في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشار السعيدي إلى أن برنامج القمة يتضمن «حلقات الجاهزية»، وهي منصة شبابية متخصصة تهدف إلى تمكين الشباب وإشراكهم في حوارات المستقبل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الأمنية، والدفاع الوطني، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لقيادة القطاعات الأمنية والدفاعية مستقبلاً، وترسيخ ثقافة الابتكار والاستباقية لدى الجيل القادم من الكفاءات الوطنية.

إلى ذلك، وقال سعادة العميد الدكتور عمر محمد الخيال، مدير اتحاد الشرطة الرياضي ورئيس اللجنة الرياضية بوزارة الداخلية، إن إطلاق بطولة آيسنار للياقة البدنية لفئتي رجال الإطفاء والمجتمع، يأتي في إطار دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى تعزيز الجاهزية البدنية وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والانضباط، مؤكداً أن البطولة تمثل منصة رياضية ومجتمعية تجمع مختلف الجهات والمؤسسات في أجواء تنافسية تعكس قيم التعاون والتحدي والتميز.

وأضاف أن البطولة تشهد مشاركة واسعة من مختلف الجهات، حيث يشارك (60) فريقاً في فئة رجال الإطفاء و(46) فريقاً في فئة المجتمع، ما يعكس حجم الاهتمام الكبير بالبطولة وأهدافها الرياضية والمجتمعية. وأوضح أن هذه المشاركة تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية اللياقة البدنية باعتبارها عنصراً أساسياً في تعزيز الكفاءة والجاهزية، إلى جانب تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي وبناء مجتمع أكثر استعداداً وقدرة على مواجهة التحديات.

ومن الجدير ذكره أن الدورة الحالية ستشهد الإعلان عن توقيع العديد من الاتفاقيات والصفقات التجارية الأمر الذي يؤكد على دور المعرض الحيوي في دعم تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها إضافة لإقامة الشراكات وتعزيز القيمة المضافة على مختلف القطاعات الاقتصادية.

