الدوحة، قطر : تشارك ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة في النسخة الثالثة عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي الثالث عشر 2026 الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 16 فبراير في الحي الثقافي كتارا.

ويُعد المعرض إحدى أبرز المنصات الزراعية في المنطقة، حيث يجمع أكثر من 300 عارض محلي ودولي لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والحلول المستدامة التي ترسم ملامح مستقبل القطاع الزراعي. ويشكّل المعرض نقطة التقاء محورية لقادة الصناعة وصنّاع القرار والمتخصصين في المجال الزراعي لتبادل الخبرات واستكشاف الابتكار وتعزيز مبادرات الأمن الغذائي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

ومن خلال مشاركتها، تؤكد ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة التزامها الراسخ بدعم القطاع الزراعي في قطر عبر تقديم أحدث المعدات والحلول المتكاملة المصممة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة والاستدامة في المزارع بمختلف أحجامها.

وقال إياد رشيد، المدير العام لشركة ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة: "إنّ مشاركتنا السّنوية في معرض قطر الزراعي الدولي الثالث عشر 2026 تعزز دورنا كشريك موثوق للمجتمع الزراعي في قطر. فتركيزنا لا يقتصر على توريد المعدات فحسب، بل نسعى إلى تمكين المزارعين من خلال حلول موثوقة وعالية الأداء قادرة على مواجهة تحديات التشغيل الحالية والاستعداد لفرص المستقبل. وبصفتنا جزءاً من مجموعة ناصر بن خالد، نواصل التزامنا بالمساهمة في تطوير قطاع زراعي مرن يدعم الأهداف الاقتصادية طويلة المدى والأمن الغذائي للدولة".

من جانبه، قال مرتضى عبد الرسول، رئيس قسم المعدات الزراعية في ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة: "يوفر هذا المعرض منصة مهمة للتواصل المباشر مع عملائنا وتعزيز شراكاتنا الدولية. وقد تم اختيار محفظة منتجاتنا بعناية لتلبية الاحتياجات المتطورة للعمليات الزراعية واسعة النطاق والمزارع الصغيرة على حد سواء. ومن خلال إدخال معدات متقدمة ومثبتة عالمياً إلى السوق المحلي، نواصل تعزيز مكانتنا الريادية وتقديم قيمة مضافة لعملائنا في مختلف أنحاء قطر".

وفي جناح مخصّص يمتد على مساحة تزيد عن 400 متر مربع، تستعرض ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة مجموعة متكاملة من معدات الزراعة وتنسيق الحدائق من علامات تجارية عالمية مرموقة تشمل CASE IH ،CASE Construction،Agrinova ،BCS ،HDK ، Zoomlion، Soilmaster. وتغطي الحلول المعروضة مختلف مراحل الدورة الزراعية، بدءاً من تجهيز التربة والزراعة وصولاً إلى الحصاد وصيانة الأراضي.

إرث عالمي يمتد لأكثر من 184 عاماً، تُعد CASE IH من أكثر الأسماء موثوقية في مجال المعدات الزراعية حول العالم، حيث تضم محفظتها جرارات عالية الكفاءة، وحصادات، وطرازات Farmall، ومعدات تطبيق دقيقة، وآلات زراعة متقدمة مصممة لتحسين الأداء وتعزيز الإنتاجية.

توفر Agrinova معدات متخصصة للحدائق وتنسيق المواقع، بما في ذلك آلات تهوية التربة، ومكانس شفط الأوراق، والفرامات، ومعدات احترافية لمعالجة الأخشاب، بما يلبي احتياجات المشغلين التجاريين والمستخدمين الخاصين على حد سواء.

بدورها تعرض Soilmaster معدات زراعية أساسية تشمل آلات جمع الأحجار، وحفارات الأعمدة، وأنظمة البذر والزراعة الدقيقة. وللتضاريس التي يصعب تشغيل المعدات رباعية الدفع التقليدية فيها، توفر جرارات BCS حلولاً متعددة الاستخدامات وعالية الكفاءة، مثالية للمنحدرات الشديدة والممرات وبيئات الزراعة المكثفة.

منذ تأسيسها في عام 1975، لعبت ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة دوراً محورياً في دعم قطاعات البنية التحتية والتنمية في قطر من خلال توفير حلول موثوقة للمعدات والآليات. وتعمل الشركة عبر أربعة أقسام رئيسية تشمل معدات الإنشاء وتحريك التربة، وخدمات التأجير، ومعدات الزراعة وتنسيق الحدائق، وحلول مناولة المواد، مما يعزز مكانتها كمزود رائد للمعدات الثقيلة في قطر.

