بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عقدت اللجنة المنظمة لمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب في غرفة عجمان لقاءً مشتركاً لبحث خطة تنظيم المعرض في نسخته الثالثة عشرة، والمقرر عقده خلال شهر أبريل المقبل، بمشاركة جامعات من داخل الدولة وخارجها، كما جرى استعراض محاور التطوير والفعاليات المقترحة بما يواكب تطلعات الطلبة، ويعزز المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

حضر اللقاء، الذي أُقيم في مركز ثرا لريادة الأعمال، كلٌّ من عبدالله عبد المحسن النعيمي مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان ـ رئيس اللجنة المنظمة لمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، ومريم النعيمي، نائب رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض، إلى جانب مسؤولي وزارة التربية والتعليم ومكتب شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان وممثلي الجامعات، وأعضاء اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض.

وفي مستهل اللقاء، رحب عبدالله النعيمي بالحضور، موضحاً أن استمرار تنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، بتوجيهات القيادة الرشيدة وبدعم من غرفة عجمان، يعكس مكانته كمنصة تعليمية رائدة ومستدامة، كما أكد أن نسخة العام الجاري تحظى بتعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم واللجنة المنظمة، بما يسهم في تطوير المعرض ومواكبة المستجدات التعليمية وتعزيز دوره في خدمة الطلبة والمؤسسات التعليمية.

وقال "المعرض منصة للتواصل المباشر بين الجامعات من داخل الدولة وخارجها، والطلبة وأولياء الأمور، للتعرف على متطلبات التسجيل والقبول، وتسهيل اختيار التخصصات الدراسية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل، كما يمكن الطلبة من الحصول على الاستشارات الأكاديمية والإرشاد المهني، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة تعزز فرصهم المستقبلية".

وناقش الحضور أهمية تنويع ورش العمل المصاحبة للمعرض، والتركيز على توجيه الطلبة نحو التخصصات الأكثر توافقاً مع متطلبات سوق العمل، والتعريف ببرامج الجامعات، ومتطلبات القبول، والمنح الدراسية، إضافة إلى تقديم استشارات أكاديمية ومهنية.

وأكد اللقاء أن نسخة المعرض هذا العام سيكون لها دور رئيسي في المساهمة في تحقيق مستهدفات عام الأسرة 2026، من خلال إتاحة الفرصة لأولياء الأمور للمشاركة الفاعلة في رحلة أبنائهم التعليمية، ودعمهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التخصصات الأكاديمية والبرامج التدريبية.

وأكد الحضور الدور الحيوي للجنة المنظمة في دعم وتهيئة الشراكات، وتعزيز التعاون بين الجامعات المشاركة تحت مظلة المعرض، بهدف فتح قنوات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والأدوات التعليمية في مجال التعليم العالي، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من ديناميكية متسارعة في تنوع التخصصات وتطور متطلبات سوق العمل.

