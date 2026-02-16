أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، النسخة الثانية من جوائز "روّاد"، وهي المبادرة السنوية الهامة التي تكرم الأفراد والفرق المتميزة تقديراً لإسهاماتهم في تقديم تجارب استثنائية لضيوف جزيرة ياس. وتجسد جوائز "روّاد" معاني الريادة التي يحملها اسمها، إذ تكرم الجهات والأفراد تقديراً لالتزامهم وتفانيهم ونهجهم القيادي، ودورهم الأساسي في تعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والسياحة.

وأقيم حفل هذا العام في فندق "دبليو أبوظبي جزيرة ياس" وسط جزيرة ياس بمشاركة فرق عمل من مختلف قطاعات الأعمال التابعة لميرال، بما في ذلك المدن الترفيهية والمعالم السياحية، والفنادق، ومتاجر التجزئة، ومرافق الترفيه، وشركاء الوجهات. واستنادًا إلى النجاح الذي شهدته النسخة الافتتاحية والتي كرمت أكثر من 400 شخصاً وفريقاً متميزاً، توسع برنامج الجوائز هذا العام ليشمل 19 فئة لتسلط الضوء على نطاق أوسع من الإسهامات عبر مختلف أنحاء الجزيرة.

شهدت نسخة هذا العام أيضاً توسيع لجنة التحكيم لتضم نخبة من خبراء القطاع، بما يثري عملية التقييم بخبرات متخصصة ورؤى مهنية أوسع. ولضمان أعلى درجات النزاهة، أُعيد إسناد الترشيحات إلى محكمين مستقلين كلما ورد ترشيح من الجهة ذاتها التي ينتمي إليها أحد أعضاء اللجنة. وقد حصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 5,000 درهم إماراتي تقديراً لمساهماته المتميزة والتزامه بتقديم خدمة بمعايير عالمية.

وبهذه المناسبة، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: تمثل جوائز روّاد احتفاء بالأشخاص الذين يعكسون روح جزيرة ياس ويجسّدون قيمها، حيث إن شغفهم وإبداعهم والتزامهم يشكل أساس التجربة التي يعيشها الضيوف. تبرز في كل عام كفاءات تواصل تقديم نماذج ملهمة عبر مختلف مرافق الجزيرة، ويأتي هذا التكريم لتقدير الأفراد والفرق الذين يحرصون على الارتقاء بالمعايير المعتمدة، ويسهمون في ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للسياحة والترفيه".

وتهدف الجوائز للاحتفاء بالتميز عبر أربعة محاور رئيسية تشمل الأفراد المتميزين بأدائهم الاستثنائي في خدمة الضيوف أو في الجوانب التشغيلية، والزملاء الذين يبرز أثر إسهاماتهم الإبداعية ضمن فئات الجوائز المتخصصة، والفرق التي يسهم تعاونها الفاعل في إرساء معايير جديدة على مستوى القطاع، إضافةً إلى القادة الذين تلعب رؤاهم دورًا أساسياً في صياغة الثقافة المؤسسية والمعايير المعتمدة في مختلف مرافق جزيرة ياس. وتجسد هذه المحاور مجتمعة ترجمة عملية لنهج ياس، وتعكس حجم الكفاءات التي تقف وراء السمعة العالمية المرموقة للوجهة.

ومن خلال تسليط الضوء على الكفاءات التي تتميز بالخدمة الاستثنائية، ووضوح الابتكار، وفاعلية القيادة، تعكس جوائز "روّاد" التزام ميرال المستمر بتطوير المواهب وترسيخ ثقافة أداء عالية تمتد عبر مختلف نقاط تفاعل الضيوف. وقد تطور البرنامج ليصبح محطة سنوية أساسية للاحتفاء بالأشخاص الذين يقفون خلف نجاح جزيرة ياس، ويسهمون بدور مباشر في دعم رؤية أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والترفيه.

-انتهى-

#بياناتشركات