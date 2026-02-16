جلسات متخصصة شهدت مشاركة 150 متحدثاً وحوالي 18 ألف زائر من 80 دولة

عكست الأثر المتسارع للتقنيات الناشئة في إعادة تشكيل منظومات التجارة العالمية

المحاور الاستراتيجية شملت الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتعزيز الشراكات الدولية

دعت لتهيئة بيئة ابتكارية تمكّن الشركات ورواد الأعمال من التوسّع إقليمياً وعالمياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، يواصل منتدى "وورلديف دبي 2026"، الملتقى العالمي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة المتخصص في قطاع التجارة الرقمية، الذي تستضيفه دبي للمرة الثانية على التوالي، فعالياته بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً، وحضور حوالي 18 ألف زائر من 80 دولة، يمثّلون نخبة من الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات المحلية والدولية المختصة بقطاع التجارة الرقمية.

وشهد المنتدى، الذي تُنظمه "دبي كوميرسيتي"، على مدار ثلاثة أيام ويختتم فعالياته (غداً السبت)، نقاشات متخصصة على مدار يوميه الأول والثاني، عكست الأثر المتسارع للتقنيات الناشئة في إعادة تشكيل منظومات التجارة العالمية، ودورها في تعزيز الترابط بين الأسواق ودعم مسارات التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر تكاملاً.

وجاءت جلسات المنتدى، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع "وورلديف"، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين العاملين في قطاعي التجارة الإلكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية، لتُسلّط الضوء على محاور استراتيجية شملت الاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتهيئة بيئة ابتكارية تمكّن الشركات ورواد الأعمال من التوسّع في أسواق إقليمية وعالمية متسارعة التحول، بما يدعم التنافسية الاقتصادية ويرسّخ مكانة دبي مركزاً رئيسياً للتجارة الرقمية.

زخم ومكانة متقدمة

وقالت سعادة آمنة لوتاه، مدير عام دبي كوميرسيتي: "يعكس الزخم الذي سجّله المنتدى المكانة المتقدمة التي رسّختها دبي كمركز محوري للتجارة الرقمية، وقدرتها على جمع صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال ضمن منصة واحدة لرسم ملامح المرحلة المقبلة لهذا القطاع الحيوي. إذ أبرزت النقاشات أن مستقبل التجارة الرقمية يرتبط بقدرة الأسواق على تبنّي نماذج تشغيل أكثر مرونة، وتكامل سلاسل الإمداد رقمياً، وتسريع توظيف التقنيات المتقدمة ضمن أطر تنظيمية متوازنة تواكب التحولات العالمية".

وأضافت لوتاه: "تجسّد هذه الدورة مستوى النضج الذي بلغته منظومة التجارة الرقمية في دبي، وتعزّز دور دبي كوميرسيتي منصةً متخصصة تُمكّن الشركات من التوسع بثقة نحو أسواق إقليمية وعالمية متسارعة التحول، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويُكرّس مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً للاقتصاد الرقمي العالمي".

تمكين النمو الرقمي

واستعرضت أمل دخان، الشريكة الإدارية في شركة "500 جلوبال" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في جلسة بعنوان "تمكين النمو الرقمي: فرص الاستثمار في المراحل المبكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، العوامل التي تعزز جاذبية المنطقة للاستثمار، مؤكدة أهمية الدور الداعم للحكومات عبر الأطر التنظيمية المحفزة للتكنولوجيا، وتوافر الكفاءات الشابة، وارتفاع تبنّي المستهلكين للحلول الرقمية، إضافة إلى الاستقرار النسبي وتنوع مصادر التمويل.

وأشارت أمل دخان إلى أن التمويل في المراحل المبكرة أصبح أكثر انتقائية ويرتكز على مواءمة أوضح بين المستثمر والمؤسّس، متوقعة أن يستقطب الذكاء الاصطناعي الحصة الأكبر من الاستثمارات، إلى جانب التكنولوجيا المالية، ونماذج البيع المباشر للمستهلك، وتكنولوجيا العقارات، وتكنولوجيا التأمين، والتجارة الرقمية.

واستعرض ميتش بيترمان، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية في دبي كوميرسيتي، خلال جلسة بعنوان "دبي كوميرسيتي: منظومة حية تجمع التجارة والخدمات اللوجستية والتجارة العالمية"، ملامح المنظومة المتكاملة التي توفرها المنطقة الحرة لدعم حركة التجارة وتعزيز الترابط بين سلاسل الإمداد والأسواق العالمية، وذلك في جلسة أدارها أورخان إسایيف، نائب الرئيس في منصة "وورلديف" الدولية.

وفي جلسة بعنوان "مستقبل الخدمات اللوجستية: تحقيق السرعة والاستدامة عبر الحدود"، ناقش المتحدثون توجّهات القطاع في ظل تنامي متطلبات التجارة العابرة للحدود، بمشاركة فارون باريهار، نائب الرئيس ورئيس الشؤون المؤسسية في "شيبروكيت"، وإبراهيم سورتي، رئيس الشؤون التجارية في "أرامكس"، فيما أدار الجلسة سانديب نارايانان، نائب الرئيس التنفيذي في "تريدلينغ".

مبادرة Dune

ونظّمت شركة "أوراسيا كابيتال"، الذراع الاستثمارية التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، على هامش المنتدى، مبادرة (Dune) التي جمعت أبرز المستثمرين في مجال ريادة الأعمال ورأس المال الجريء، وشهدت تبادلاً للرؤى الاستثمارية واستكشاف الفرص المستقبلية، وتضمّنت عدداً من ورش العمل المتخصصة حول مجموعة من المواضيع المخصصة للمستثمرين، وتخللها إطلاق مسابقة للشركات الناشئة للفوز بتمويل بقيمة 100 ألف درهم إماراتي، استقبلت أكثر من 360 طلباً للمشاركة.

وكانت المسابقة قد شهدت تفاعلاً واسعاً من قبل المؤسسات الاستثمارية التي حضرت مجموعة من المشاريع الواعدة في العديد من القطاعات والمجالات، مثل الذكاء الاصطناعي والأزياء والمنصات الرقمية وحلول نقاط البيع، وتقييم مخاطر الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنصات تكنولوجيا التعليم وغيرها.

وفازت بالجائزة شركة "مفتاح" الناشئة التي ولدت في دبي وتختص في مجال تكنولوجيا العقارات، والتي قدمت حلاً متكاملاً لإعادة تعريف مفهوم الإيجارات طويلة الأجل في إمارة دبي من خلال أتمتة عملية التأجير بالكامل، حيث وُلدت الشركة من تحديات سوق الإيجارات المتشعبة التي تعتمد بشكل كبير على رسائل واتساب، والمكالمات المتكررة مع الوكلاء، والتوجيه غير المتسق، لتجمع هذه الخطوات في تطبيق واحد.

وتوفر الشركة من خلال منصتها للمستخدمين إمكانية البحث عن العقارات، وحجزها، وإجراء معاينات ذاتية عند الطلب، وتقديم العروض، وتوقيع العقود إلكترونيًا، بما في ذلك عقود الإيجار، وتسهيل عمليات الدفع، كل ذلك من خلال واجهة سهلة الاستخدام، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد المبذول من قِبل المستأجرين والمالكين والوسطاء على حد سواء.

المعرض المصاحب

وسيُخصّص اليوم الثالث من المنتدى (السبت) لمجموعة من الجلسات المتخصصة بمواضيع استراتيجية، إلى جانب توفير الفرص للجمهور والمشاركين لاستكشاف أجنحة المعرض المصاحب، والذي يضم ما يزيد عن 160 جهة عارضة وعلامة تجارية، تشمل أبرز الشركات العالمية والإقليمية في قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والمالية، بما في ذلك Temu، وزاجل، وLandmark Group، وVtex، وOmniful، وDHL، وeBay، وAmazon Seller Society، إلى جانب مشاركات رسمية من جمارك دبي والإمارات دبي الوطني (Emirates NBD)، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى الرائدة، بهدف إتاحة الفرصة للزوار للتفاعل مع العارضين والتعرف على أحدث الابتكارات، وتعزيز فرص التواصل وبناء الشراكات التجارية.

