الجائزة تُبرز التزام "الإمارات الإسلامي" بالتمويل المستدام ودوره المحوري في دعم أهداف أجندة الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن فوزه بجائزة "أفضل صفقة للتمويل المستدام للعام" لمنطقة الشرق الأوسط ضمن حفل توزيع "جوائز التمويل المستدام" الذي نظمته مجلة "جلوبال فاينانس" لعام 2026.

يؤكد هذا التكريم المميز والبارز على ريادة "الإمارات الإسلامي" في دمج التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع الممارسات المستدامة، وتجلى ذلك في الإصدار الناجح لأول صكوك تمويلية مرتبطة بالاستدامة في العالم في عام 2025.

واستناداً إلى أساس من المصداقية والمنهجية الصارمة، نشر "الإمارات الإسلامي" "إطار الصكوك التمويلية المرتبطة بالاستدامة" لعام 2025، والذي حصل على رأي إيجابي من طرف ثان (SPO) يؤكد جودة الاستدامة لدى الجهة المصدرة ومتانة الإطار نفسه.

وبهذه المناسبة، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "يسرنا الحصول على جائزة ’أفضل صفقة للتمويل المستدام للعام‘ في الشرق الأوسط من مجلة ’جلوبال فاينانس‘. يعد هذا التكريم المميز دليلاً على ريادة ’الإمارات الإسلامي‘ في دمج التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع أحدث الممارسات المستدامة. لقد كان الابتكار وما زال محوراً أساسياً في دورنا في التمويل الإسلامي، ولا يزال يدعم طموحنا في إرساء معايير جديدة في هذا القطاع. ولا شك أن نجاح إصدار أول صكوك تمويلية مرتبطة بالاستدامة في العالم يعزز التزامنا الراسخ بالتمويل المسؤول، ويسلط الضوء على إخلاصنا وتفانينا في دعم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة في مجال الاستدامة، وتعزيز الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة وشمولاً".

من جانبه، قال إبراهيم خليل قائد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في "الإمارات الإسلامي": "يمثل الإصدار الناجح لأول صكوك تمويلية مرتبطة بالاستدامة في العالم إنجازاً كبيراً، يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين. ونحن نواصل دمج الاستدامة في أساليب عملنا، وإدارة المخاطر، وخلق القيمة. ويعزز هذا الإنجاز طموحنا في تطوير التمويل المستدام، ويؤكد على مكانة ’الإمارات الإسلامي‘ كمصرف رائد يساهم في بناء منظومة مالية أكثر مسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".

ترتكز ريادة "الإمارات الإسلامي" في مجال التمويل الإسلامي المرتبط بالاستدامة على هذا الهدف الواضح، ما يسهم في تمكين المصرف من تقديم حلول تمويلية إسلامية مسؤولة تدعم النمو المستدام للأفراد والشركات والمجتمعات.

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، الذراع المصرفي الإسلامي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 39 فرعاً و231 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد تم تكريم مصرف الإمارات الإسلامي بجائزة " أفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد للعام-الشرق الأوسط"، إلى جانب الفوز بجائزة "المرابحة الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "ذا بانكر للخدمات المصرفية الإسلامية 2025". وحصل المصرف على جائزة "أفضل بنك إسلامي للشركات في العالم" و "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز "جلوبال فاينانس لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية 2025". كما حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي رقمي في العالم" خلال جوائز "يوروموني للتمويل الإسلامي 2025".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

