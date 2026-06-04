الدورة الخامسة تستقطب أكثر من 500 متخصص في القطاع الصحي من أكثر من 15 دولة، وأكثر من 20 شركة مشاركة، إلى جانب 70 متحدثاً ضمن 17 جلسة علمية متخصصة.

جلسات علمية تستعرض أحدث التطورات في التغذية السريرية والرعاية الصحية متعددة التخصصات وإدارة السمنة والذكاء الاصطناعي

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلقت اليوم في دبي فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026، بمشاركة نخبة من المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين والأطباء والأكاديميين والخبراء من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بهدف تعزيز ممارسات التغذية السريرية، وتطوير الرعاية الصحية متعددة التخصصات، وترسيخ نهج الرعاية المتمحورة حول المريض.

وخلال حفل الافتتاح، أكدت سمو الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، على الأهمية المتزايدة للتغذية السريرية في منظومة الرعاية الصحية الحديثة، مشيدةً بالمكانة التي تواصل دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخها كوجهة رائدة لتبادل المعرفة العلمية، والابتكار الصحي، والتعاون الطبي الدولي. وعقب مراسم الافتتاح، قامت سموها بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر، زارت خلالها عدداً من أجنحة الشركات المشاركة.

ويُعقد المؤتمر يومي 4 و5 يونيو 2026 في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، حيث يستقطب أكثر من 500 من المشاركين المتخصصين في القطاع الصحي من أكثر من 15 دولة حول العالم، وبمشاركة أكثر من 70 متحدثاً ضمن 17 جلسة علمية تُعنى بتطوير الممارسات القائمة على الأدلة في مجال التغذية السريرية، وتعزيز التبادل العلمي، وترسيخ التعاون بين مختلف التخصصات الصحية.

وأبرزت فعاليات اليوم الأول المكانة المتقدمة التي بات المؤتمر يحظى بها كإحدى أبرز المنصات العلمية المتخصصة في المنطقة في مجالات التغذية الوريدية والأنبوبية، والرعاية المتكاملة للمرضى، والابتكار في قطاع الصحة، والاتجاهات الحديثة التي تسهم في رسم مستقبل الرعاية الصحية القائمة على التغذية.

ويُنظَّم المؤتمر من قبل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في اندكس القابضة، بالتعاون مع شعبة الإمارات للتغذية الوريدية والأنبوبية (UAESPEN) تحت مظلة جمعية الإمارات الطبية. كما تشارك "فعاليات دبي للأعمال" بصفتها الشريك الرسمي لاستضافة الحدث، بما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة للتعليم الصحي، والتبادل العلمي، والابتكار الطبي، والتعاون الدولي.

وشهد حفل الافتتاح حضور نخبة من الأطباء والباحثين والأكاديميين والخبراء في القطاع الصحي، وممثلي المؤسسات الطبية الإقليمية والدولية، والشركاء الاستراتيجيين، وأعضاء اللجان العلمية، إلى جانب وفود من مختلف قطاعات الرعاية الصحية. فيما سلّطت الجلسة الافتتاحية الضوء على الدور المتنامي للتغذية بوصفها إحدى الركائز الأساسية للرعاية الصحية المتمحورة حول المريض، وأهمية النهج متعدد التخصصات في تحسين النتائج الصحية عبر مختلف المجالات الطبية.

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة وفاء حلمي عايش، رئيسة مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط، ورئيسة شعبة الإمارات للتغذية الوريدية والأنبوبية (UAESPEN)، نائب رئيس الجمعية العربية لتغذية الأطفال السريرية (ASPCN)، وأخصائية التغذية السريرية الاستشارية في مستشفى تداوي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة: "يُعقد مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026 هذا العام تحت شعار "الارتقاء بالتغذية الإكلينيكية: جسرٌ يربط بين العلم، والتكنولوجيا، والرعاية المتمحورة حول المريض"، وهو شعار يعكس التحول الكبير الذي يشهده مجال التغذية الإكلينيكية، حيث أصبحت التغذية العلاجية عنصراً محورياً في تحسين النتائج السريرية، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم التعافي، وتعزيز الرعاية الصحية المستدامة. ولقد حرصنا على إعداد برنامج علمي متكامل يجمع بين أحدث الأدلة العلمية والتطبيقات السريرية العملية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أبرز القضايا والتطورات الحديثة، كما نفخر هذا العام بتقديم تجربة علمية تفاعلية ومتقدمة".

وأضافت الدكتورة عايش: "يشرّفنا استمرار التعاون مع شركائنا المحليين والدوليين والإقليميين، وعلى رأسهم جمعية الامارات الطبية والجمعية الأمريكية للتغذية الوريدية والمعوية (ASPEN)، والجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والتمثيل الغذائي (ESPEN) والجمعيات العلمية المتخصصة من عالمنا العربي، الذين يجسدون معنا رؤية موحدة تهدف إلى تعزيز مكانة التغذية الإكلينيكية كجزء أساسي من الرعاية الصحية الحديثة".

وشمل البرنامج العلمي لليوم الأول جلسات علمية وحلقات نقاشية وعروضاً علمية متخصصة تناولت أبرز المستجدات في مجالي التغذية السريرية والرعاية الصحية متعددة التخصصات.

وناقشت الجلسات العلمية التطورات المتعلقة بالعلاج بالتغذية الوريدية والأنبوبية، وأحدث المستجدات في تغذية مرضى العناية المركزة والحالات الحرجة، وتغذية الأطفال وحديثي الولادة، والتغذية في علاج الأورام وإدارة سوء التغذية، والسمنة والسكري والعلاجات الحديثة المرتبطة بـ GLP-1، والتغذية الدقيقة والصحة الأيضية، والدعم الغذائي في الحالات السريرية المعقدة، والتغذية المرتبطة بالجهاز الهضمي، والرعاية متعددة التخصصات المتمحورة حول المريض.

كما سلّط البرنامج الضوء على تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحلول الصحية الرقمية، وأدوات تقييم التغذية المعتمدة على التكنولوجيا، لدعم اتخاذ القرارات السريرية وتعزيز مسارات الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض.

واستعرض الخبراء أحدث الإرشادات الغذائية القائمة على الأدلة، والابتكارات في مجال الدعم الغذائي للحالات الطبية المعقدة، ونماذج الرعاية التعاونية الهادفة إلى تعزيز التعافي، والحد من المضاعفات، وتحسين النتائج الصحية على المدى الطويل.

وأكد المتحدثون خلال جلسات اليوم الافتتاحي على الدور المحوري المتزايد للتغذية في مجالات الوقاية من الأمراض، والعلاج، وإعادة التأهيل، وإدارة الحالات الصحية طويلة الأمد، مشددين على أهمية تعزيز التعاون بين الأطباء، وأخصائيي التغذية، والصيادلة، والممرضين، والباحثين، ومختلف الكوادر الصحية.

كما تناولت النقاشات خلال اليوم الأول موضوعات إدارة السمنة، وعلاجات GLP-1، واستراتيجيات الرعاية الأيضية الحديثة، والتغذية المرتبطة بالجهاز الهضمي، والرعاية متعددة التخصصات للمرضى ذوي الاحتياجات الغذائية المعقدة.

ويواصل المؤتمر التركيز على تحويل الأدلة العلمية إلى ممارسات تطبيقية تساعد العاملين في القطاع الصحي على تقديم رعاية غذائية أكثر فاعلية للمرضى في المستشفيات والعيادات ومختلف البيئات الصحية المجتمعية.

كما يوفر مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026 منصةً لعرض أحدث الأبحاث والتطورات العلمية الإقليمية والدولية في مجال التغذية السريرية، ويتضمن أكثر من 50 عرضاً للملصقات العلمية تستعرض دراسات بحثية، وتقارير حالات سريرية، ومستجدات علمية تسهم في تطوير علوم التغذية وتعزيز ممارسات الرعاية الصحية متعددة التخصصات.

ويواصل المؤتمر استقطاب مشاركة واسعة من أخصائيي التغذية السريرية، وأخصائيي التغذية، والأطباء، وأطباء الغدد الصماء، وأطباء الجهاز الهضمي، وأطباء العناية المركزة، وأطباء الأطفال، وأطباء الأورام، والجراحين، والصيادلة، والممرضين، والأكاديميين، والإداريين في قطاع الصحة، والباحثين، والمتدربين، وصنّاع القرار في القطاع الصحي من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

ويتيح المؤتمر للمشاركين الحصول على 28 ساعة تعليم طبي مستمر (CME) معتمدة من هيئة الصحة بدبي، بما يسهم في تعزيز فرص التطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي.

ويواصل المؤتمر تعزيز مكانته كمنصة علمية تعاونية تحظى بدعم نخبة من المؤسسات والمنظمات الصحية الإقليمية والدولية. وتشمل الجهات الداعمة للدورة الحالية الجمعية الأمريكية للتغذية الوريدية والمعوية (ASPEN)، وجمعية الشرق الأوسط لطب التغذية والسمنة، والرابطة العمانية للتغذية والتغذية العلاجية، ونقابة أخصائيي التغذية الفلسطينيين، وجامعة بوليتكنك فلسطين، والجمعية الهندية للتغذية الوريدية والأنبوبية (IAPEN INDIA)، والجمعية العربية لتغذية الأطفال السريرية (ASPCN)، وجمعية الغذاء والتغذية الأردنية، والجمعية المصرية للتغذية الوريدية والأنبوبية، وجامعة الشارقة، وشعبة الإمارات للتغذية الوريدية والأنبوبية.

كما يحظى المؤتمر بدعم مجموعة من الشركاء والعارضين، من بينهم "نستله هيلث ساينس" بصفتها شريك الرؤية، و"إيلي ليلي" بصفتها الشريك الاستراتيجي، و"أبوت" و"فريزينيوس كابي" ضمن فئة الرعاة اللؤلؤيين، إلى جانب "داتش ميديكال فود" و"نيوتريشيا" كشركاء داعمين في مجال التغذية.

ويعكس مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026 المكانة التي تواصل دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخها كوجهة عالمية للمؤتمرات الطبية وتبادل المعرفة والابتكار في مجالات الرعاية الصحية، بما يعزز التعاون الإقليمي والدولي، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتعليم الطبي والبحث العلمي.

وإلى جانب البرنامج العلمي المتخصص، شكّل المؤتمر منصةً لتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل بين المشاركين من مختلف التخصصات والجهات المعنية. كما شارك الحضور على مدار اليوم الأول في نقاشات وجلسات تفاعلية هدفت إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الصحية والجمعيات العلمية والجهات الأكاديمية وممثلي القطاع.

وتتواصل أعمال المؤتمر غداً بجلسات علمية وحلقات نقاش متخصصة وورش عمل وعروض بحثية تسلط الضوء على أبرز التطورات والابتكارات والممارسات القائمة على الأدلة في مجالي التغذية السريرية والرعاية الصحية متعددة التخصصات.

وفي ظل النجاحات التي حققتها دوراته السابقة، يواصل مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط توسيع نطاق حضوره العلمي إقليمياً ودولياً، بما يعزز مكانته منصةً رائدة لتطوير المعرفة في مجال التغذية السريرية، وتشجيع التعاون متعدد التخصصات، ودعم الابتكار في مجالات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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