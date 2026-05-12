دبي، الإمارات العربية المتحدة: حظيت «هوتباك»، المتخصصة في حلول التغليف المستدامة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لها، بتكريم ضمن المسار الزمني للتطور الصناعي في دولة الإمارات، وذلك خلال قمة «اصنع في الإمارات 2026» التي اختُتمت مؤخراً في أبوظبي. وسلط التكريم الضوء على الإسهامات البارزة للشركة في دعم مسيرة النمو الصناعي لدولة الإمارات على مدى الثلاثين عاماً الماضية.

وتُعد قمة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تُنظم في إطار الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات «مشروع 300 مليار»، بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبادرة الوطنية والمعرض الصناعي والتصنيعي الأبرز في الدولة، والهادف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، والتصنيع المتقدم، والابتكار، والاستثمار الصناعي.

وجاء هذا التكريم تقديراً لمسيرة «هوتباك» كشركة انطلقت من دولة الإمارات لتصبح واحدة من أكبر الشركات الإقليمية المتخصصة في تصنيع حلول تغليف المواد الغذائية ومنتجات النظافة، حيث تؤدي دوراً محورياً في دعم منظومة السلامة الغذائية في الدولة. وتحرص «هوتباك» على تطبيق أعلى المعايير في مختلف عملياتها ومنتجاتها، من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والالتزام بالمعايير الدولية للجودة وممارسات الاستدامة.

وتمتلك «هوتباك» 25 منشأة تصنيع حول العالم، من بينها 13 منشأة موزعة في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب عمليات تشغيلية تمتد عبر 17 دولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والهند، وأستراليا، وماليزيا، ودول مجلس التعاون الخليجي. وتخدم الشركة شريحة واسعة من العملاء في قطاعي الأعمال والمستهلكين على حد سواء، كما تُصدر منتجاتها إلى 107 دول حول العالم، فضلاً عن حضورها القوي في قطاع التجارة الإلكترونية داخل دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال عبد الجبار بي بي، المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: "نفخر بهذا التكريم ضمن قمة "اصنع في الإمارات"، والذي يمثل محطة ذهبية جديدة في مسيرتنا الممتدة على مدى ثلاثة عقود، والتي تُجسد قصة نجاح مُلهمة لقطاع التصنيع في دولة الإمارات. ويعكس هذا التكريم دورنا الراسخ في دعم المسيرة الصناعية للدولة، والتزامنا بتطوير حلول تصنيع تتسم بالاستدامة، وتواكب متطلبات المستقبل بمسؤولية وابتكار".

وأضاف: "ما بدأ كرؤية ريادية صغيرة في دولة الإمارات عام 1995، تحوّل اليوم إلى علامة تصنيع عالمية مرموقة تستند في نجاحها إلى قيم الطموح والمرونة والابتكار التي تتميز بها هذه الدولة. ونحن ممتنون لقيادة دولة الإمارات على توفير بيئة داعمة مكّنت الشركات باستمرار من التفكير برؤية أوسع، والاستثمار بثقة، وبناء أعمال مستدامة على المدى الطويل، بما أتاح لشركات وطنية ناشئة مثل “هوتباك” أن تتطور لتصبح لاعباً عالمياً".

وقال زين الدين بي بي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «هوتباك»: "لقد نمونا بالتوازي مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً، يرتكز على الابتكار والاستدامة وتعزيز القدرات الصناعية المحلية. ومن هذا المنطلق، فإن هذا التكريم لا يقتصر على الاحتفاء بنمو “هوتباك” فحسب، بل يعكس أيضاً الزخم الصناعي الكبير الذي نجحت دولة الإمارات في ترسيخه على مدار السنوات الماضية، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة".

وأضاف: "إن كل استثمار نقوم به في مجالات التصنيع المستدام، ومبادرات إعادة التدوير، وتطوير قدرات الإنتاج المتقدمة، ينطلق من إيماننا الراسخ برؤية الدولة طويلة الأمد. وبصفتنا علامة تجارية تأسست ونمت في دولة الإمارات، فإننا نرى أنفسنا ننمو جنباً إلى جنب مع الرؤية الوطنية للدولة، ونُسهم في بناء منظومة قائمة على الابتكار، وقادرة على المنافسة عالمياً، ومهيأة للمستقبل".

وقال أنور بي بي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمدير التنفيذي في مجموعة «هوتباك»: «استعرضت هوتباك ضمن منصة “بيت الصناعات” مجموعتها من المنتجات المستدامة والابتكارات القائمة على المواد المُعاد تدويرها، بما يعكس تركيزها المستمر على التصنيع المسؤول والتصاميم الصديقة للبيئة. ومع محفظة تضم أكثر من 4,500 منتج تخدم قطاعات الضيافة والمطاعم والمقاهي والتجزئة والقطاع الصناعي، أصبحت نحو 96% من منتجات “هوتباك” اليوم مستدامة، مع تركيز كبير على الحلول المعتمدة على مادة rPET وغيرها من المواد الصديقة للبيئة التي تسهم تدريجياً في رسم مستقبل صناعة التغليف".

وأضاف: "تحت شعار "صُنع في الإمارات ... ننمو مع الوطن"، استعرضنا حلول “هوتباك” الهادفة إلى تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، بما يدعم مبادرات الاستدامة وطموحات الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات".

ويعزز هذا التكريم ضمن قمة «اصنع في الإمارات 2026» مكانة «هوتباك» كواحدة من قصص النجاح الصناعية الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، والتي تواصل أداء دور فاعل في دعم طموحات الدولة لبناء منظومة تصنيع قوية، وجاهزة للمستقبل، وقادرة على المنافسة عالمياً، وترتكز على الابتكار والمرونة.

