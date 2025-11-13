يعود "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2026، أضخم حدث ريادي إقليمي مرتقب للمبتكرين وصنّاع التغيير، لينطلق بدورته التاسعة يومي 31 يناير و1 فبراير 2026 في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، تحت شعار "حيث ننتمي"، بهدف إثراء مشهد الابتكار وتعزيز الريادة المؤسسية على المستويين المحلي والعالمي، وتجسيد روح الانتماء والتعاون التي تُلهم المجتمعات الريادية وتدفع مسيرة الابتكار نحو آفاق أوسع.

وتحظى الدورة المقبلة من المهرجان بدعم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، وهم: "إعمار العقارية"، و"أرادَ" للتطوير العقاري، و"دو"، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول - إمارات، و"بنك الشارقة"، و"مجلس سيدات أعمال الشارقة"، لتجسد هذه الشراكات نهج المهرجان في توسيع نطاق تأثيره وترسيخ بيئة محفّزة لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والأفكار الإبداعية.

وينظم المهرجان مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، الذي يُعدّ محركاً رئيسياً في استراتيجية الشارقة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال. ويقدّم المهرجان من خلال فعالياته منصّة متكاملة لتمكين الجيل القادم من مؤسسي الشركات الناشئة، ودعم التنوع الاقتصادي، وتعزيز مساهمة الإمارة والمنطقة في اقتصاد المعرفة العالمي.

وتعليقاً على الدورة المقبلة من المهرجان، قالت سعادة نجلاء أحمد المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع": "الابتكار الحقيقي لا يتحقق بالعزلة، بل من خلال منظومة تؤمن بالإنسان وأفكاره ومرونته وقدرته على صناعة التغيير الإيجابي في العالم، لذلك يجمع المهرجان نخبة من قادة الأعمال مجسداً قناعتنا بأن رواد الأعمال هم بناة مستقبل الاقتصاد، إذ نؤمن في الشارقة بأن الاستثمار في بناء قدرات الإنسان هو استثمار في مستقبل مستدام، وهذا هو جوهر مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026؛ المنصة التي توظف الابتكار لتحقيق الأهداف الملموسة، والتي تعزز مساهمة الشعور بالانتماء في دعم مسارات التقدم والنمو".

وبدورها قالت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "كل منظومة مزدهرة تبدأ بأفراد يؤمنون بهدف مشترك، ويوقنون أن الأفكار التي تُبنى على الثقة والتعاون قادرة على تغيير اقتصادات بأكملها. وفي الشارقة، تحوّل هذا الهدف إلى منظومة متكاملة تجمع المؤسسين والمستثمرين والموجهين وصنّاع السياسات حول رؤية واحدة لتعزيز مسيرة ريادة الأعمال. ويأتي مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 ليجسّد هذه الرؤية من خلال منصة تُحفّز الابتكار والتقدّم، يجد فيها روّاد الأعمال فرصًا للتطوّر والنمو. ومن خلال هذه المنصة، تؤكد الشارقة أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي في مستقبلٍ مستدام."

شراكات استراتيجية لدعم منظومة ريادة الأعمال

واستناداً إلى تجاربه الناجحة في التنظيم وتوسيع نطاق التخصصات والأثر ، يعيد "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2026 تقديم مجموعة من المناطق المتخصصة بدعم من شركائه الأساسيين، صُمّم كلٌّ منها لخدمة جانب محدد من جوانب الرحلة الريادية.

وبدعم من "أرادَ" للتطوير العقاري، تسلط "منطقة التأثير" الضوء على المشاريع المساهمة في إحداث التأثير المجتمعي والبيئي الإيجابي. في حين توفر "منطقة الإبداع"، برعاية "إعمار" العقارية، مركزاً للابتكار في التصميم والمحتوى والفنون. كما تُعزز "منطقة صُنع في الشارقة" المواهب والمنتجات المحلية بالشراكة مع "مجلس سيدات أعمال الشارقة" و"بنك الشارقة". كما توفر "مدينة الشركات الناشئة" برعاية “du Business” العلامة التجارية التابعة لـ "دو"، مساحة مخصصة لتمكين الشركات الإماراتية الناشئة من عرض منتجاتها والتواصل مع المستثمرين والاستفادة من خبرات قادة عالم الأعمال. وللتركيز على الاستثمار والنمو، ترعى مؤسسة الإمارات العامة للبترول - إمارات منطقة" ذا فولت"، التي توفر رؤى بالغة الأهمية حول تمويل الأعمال وتطويرها.

"مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025

واستقطبت الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025 أكثر من 14 ألف زائر و300 متحدث عالمي ضمن 10 مناطق متخصصة، وشهدت تنظيم أكثر من 250 فعالية، وانعقاد 400 اجتماع استثماري حصري، إلى جانب 150 شركة ناشئة عرضت أحدث منتجاتها وخدماتها المبتكرة.

ومن خلال توسيع نطاق برامجه وفعالياته، وتوقيع مذكرات تفاهم استراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة مثل "مايكروسوفت" و"إنتربرايز آيرلاند"، رسّخ المهرجان مكانته كمنصة دولية مؤثرة تُعزّز الترابط بين منظومة ريادة الأعمال في الشارقة والعالم، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والابتكار.

لمزيد من المعلومات حول المهرجان والاستفادة من الحجز المبكر وشراء التذاكر، يرجى زيارة الرابط: https://sharjahef.com/.

-انتهى-

