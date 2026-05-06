​​​​الرياض، المملكة العربية السعودية، كشفت قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل برنامج دورتها لعام 2026، التي تُقام خلال الفترة من 22 إلى 24 يونيو في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية بالرياض، لتجمع المستثمرين والمطورين والمشغلين وصنّاع السياسات في مرحلة مفصلية يشهد فيها قطاع الضيافة في المنطقة تحولات متسارعة.

وتواصل قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها باعتبارها المنصة الأبرز في المملكة للاستثمار وإبرام الصفقات في قطاع الضيافة، حيث جمعت نسخة عام 2025 أكثر من 1100 من قادة القطاع، وأسفرت عن فرص أعمال بقيمة إجمالية تجاوزت 1.6 مليار دولار أمريكي، ما يعكس دور القمة كملتقى رئيسي لعقد الشراكات والصفقات النوعية. كما شهدت قمة العام الماضي حضور 254 مستثمراً يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 5.61 تريليون دولار أمريكي.

وستشهد دورة هذا العام للقمة مشاركة نخبة من القيادات العالمية في قطاعات الضيافة والسياحة والاستثمار العقاري لمناقشة أبرز القضايا المؤثرة في القطاع، بما في ذلك مسارات التعافي وإعادة ترتيب الأولويات في ظل المستجدات الجيوسياسية الراهنة، إلى جانب استعراض الفرص والعوامل الداعمة لتسريع تطوير قطاعي الضيافة والسياحة في مختلف أنحاء المملكة.

وتضم قائمة المتحدثين نخبة من القيادات البارزة، من بينهم غريغ جرجيريان، الرئيس التنفيذي للاستثمار والشؤون القانونية في مجموعة البحر الأحمر العالمية؛ وحمزة فاروقي، الرئيس التنفيذي لشركة ملت جلوبال؛ وحسام البصراوي، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي كابيتال؛ وجاومي تابيس إيبرن، المؤسس والرئيس المشارك لشركة آينا هوسبيتاليتي؛ وجوانا كوروفسكا، نائب الرئيس للتطوير في مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال؛ وخالد القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ركاز العقارية؛ وخالد سعود أبو حيمد، الرئيس التنفيذي لشركة الخزامى للاستثمار؛ والمهندس مشاري النهاري، الرئيس التنفيذي لشركة عسير للاستثمار؛ وميريام بالا، مديرة تجربة الضيوف في مطار الملك سلمان الدولي؛ ومعين شرهان، الرئيس التنفيذي لشركة أمسا للضيافة؛ ونيل غالاغر، الرئيس التنفيذي لشركة سونيفا؛ وعمر بن أحمد عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك ساند؛ وفيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا؛ وفيليب جونز، الرئيس التنفيذي للسياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ ورغد الناصر، الرئيسة التنفيذية للاستثمار في شركة جبل أحد القابضة؛ والدكتور ستيفان هونغلينغ، الرئيس التنفيذي لشركة إتش وورلد إنترناشيونال؛ وسلطان بدر العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة طيبة للاستثمارات.

وتقام القمة تحت شعار "ملتقى الفرص الاستثمارية ورأس المال"، حيث يتناول البرنامج مختلف جوانب الاستثمار في قطاع الضيافة، بداية من العقارات والتكنولوجيا والابتكار، وصولاً إلى العافية والحياة العصرية، إلى جانب عودة منتدى المساكن ذات العلامات التجارية، الذي يحظى باهتمام واسع، ومنصة الشركات الناشئة المرتقبة "ستارت أب دين". كما تتضمن القمة سلسلة من جلسات (Intelligence Talks) التي تقدم قراءات معمقة للعوامل المؤثرة في القطاع، مدعومة برؤى وتحليلات من ممثلي الجهات الحكومية ونخبة من قيادات القطاع.

ونظراً للدور المحوري الذي يلبه المستثمرون في دفع نمو القطاع، خصصت القمة هذا العام مساحة واسعة لجلسات المستثمرين، كما ستنظم لقاءات تواصل رفيعة المستوى تهدف إلى تحويل النقاشات إلى صفقات فعلية وشراكات عملية. كما سيوفر "ركن المستثمرين" منصة مخصصة لعرض المشاريع الاستثمارية، ومواءمة رؤوس الأموال مع الفرص المتاحة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يجعله بوابة رئيسية لتدفق الاستثمارات الدولية إلى المملكة العربية السعودية.

كما تعود جوائز قمة مستقبل الضيافة في عام 2026 للاحتفاء بالشخصيات التي كان لتفانيها والتزامها دور رئيسي في نجاح القطاع في ماضيه وحاضره ومستقبله. وتشمل جوائز هذا العام جائزة القيادة، وجائزة قائد المستقبل، وجائزة رائد التأثير.

وتنطلق دورة عام 2026 مساء يوم الاثنين 22 يونيو، مع حفل الاستقبال الرسمي الذي تستضيفه شركة الخزامى للاستثمار في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية بالرياض. ويبدأ البرنامج الرئيسي صباح الثلاثاء 23 يونيو، بجلسات مخصصة لمناقشة مواضيع التعافي والمرونة وإعادة ضبط استراتيجيات النمو في ظل استمرار حالة عدم اليقين على مستوى المنطقة. وعلى مدار البرنامج الحافل الممتد ليومين، تستضيف القمة أكثر من 30 جلسة عرض، وحلقة نقاش، ومنتدى متخصص، وفعالية تواصل تجمع نخبة من قادة القطاع وصنّاع القرار.

وبهذه المناسبة، قال علي شاهد، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا بينش" المنظمة لقمة مستقبل الضيافة: "تم تصميم أجندة قمة مستقبل الضيافة لتتناول أبرز القضايا والفرص الأكثر تأثيراً على قطاعي الضيافة والسياحة في المنطقة، مع التركيز على تقديم رؤى عملية تستجيب لمتغيرات السوق وتحدياته الراهنة. ويتضمن برنامج هذا العام جلسة متخصصة وموسعة حول استئناف الأعمال في ضوء التطورات التي شهدتها الأسابيع الماضية، إلى جانب البرنامج المعتاد الذي يحظى بترقب واسع، ويضم حلقات نقاش وفعاليات وفرص تواصل ومنتديات مصممة بعناية، بما يوفر رؤى دقيقة، وتوصيات نوعية، ووجهات نظر من نخبة الخبراء والمتخصصين".

وأضاف: "نتطلع إلى الترحيب مجدداً بالمشاركين الدائمين، إلى جانب الوفود التي تنضم للمرة الأولى، في قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية خلال يونيو المقبل، لخوض نقاشات معمقة، وتحليلات نوعية، والاستفادة من فرص واسعة تتيح لهم أن يكونوا جزءاً من رسم مستقبل قطاع الضيافة في المملكة".

حول شركة "ذا بينش" العالمية للفعاليات

أرست شركة "ذا بينش" إرثًا مميزًا في تعزيز فرص النمو والتطوير في قطاعي الضيافة والسفر، حيث صممت منتديات ومؤتمرات مبتكرة تهدف إلى تمكين هذه الصناعات من تحقيق التواصل المثمر، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة الازدهار. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بتأسيس منصات لا تقتصر على المعاملات التقليدية بل تُلهم التعاون وتحفّز التغيير المؤثر.

تجمع فعاليات "ذا بينش" نخبة من قادة الحكومات ووزارات السياحة وجمعيات السفر العالمية والعلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة، إلى جانب المستثمرين وأصحاب الفنادق وشركات الطيران ومطوري الوجهات، وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين في القطاع. وتشمل أبرز الأحداث التي نظمتها الشركة القمة العالمية لمستقبل الضيافة (المعروفة سابقًا بالمنتدى العربي للاستثمار الفندقي) وقمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منتدى الاستثمار في الضيافة في إفريقيا ومنتدى AviaDev. كل من هذه الفعاليات يمثل نقطة التقاء تُشعل الأفكار، وتُعمّق العلاقات، وتُطلق الاستثمارات، مما يجعل "ذا بينش" شريكًا استراتيجيًا في قيادة التحولات النوعية في هذا القطاع.

تتميز الفعاليات التي تنظمها شركة "ذا بينش" بقدرتها على تعزيز الحوارات التفاعلية والرؤى المستقبلية، وتوحيد جهود رواد الصناعة للتصدي للتحديات واستثمار الفرص، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع. تم تصميم كل فعالية لتكون أكثر من مجرد منصة للتواصل، حيث تركز على تحويل الأفكار إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: thebench.com

حول قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية

التاريخ: 22 – 24 يونيو 2026

المكان: فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض، المملكة العربية السعودية

الرعاة:

شركة الخزامى للاستثمار وفندق ماندارين أورينتال الفيصلية بالرياض بوصفهما راعيين مضيفين؛ وشركة طيبة للاستثمارات بوصفها الشريك المؤسس؛ وكل من مصرف الراجحي، وأمسا للضيافة، وبلاك ساند، وجناح مقاطعة تشونغتشينغ – الصين، وإيلاف، وفنادق إيواء، وشركة جبل عمر للتطوير، ومجموعة فنادق راديسون، ومجموعة البحر الأحمر بوصفهم شركاء استراتيجيين؛ وتضم فئة الرعاة الرئيسيين كلاً من فنادق BWH، وكلوب ميد، ومجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، وإيطاليا للضيافة، وروتانا، وشركة أسكوت المحدودة، وفندق ذا تورش الدوحة؛ أما فئة الرعاة فتشمل أكور، وأليف للضيافة، وشركة بان القابضة، وبلاك لاين، وإتش وورلد إنترناشيونال، وHAMA MEA، وهاوس أوف أتينشن، وJT+Partners، ونايت فرانك، وكوفيزي، وليغاسي هوتيلز القابضة، وفنادق ماينور، وكوو، وشركة سيرب القابضة، وسوميت للتعليم، وSTR، ومجموعة فيرست للضيافة، وIHCL، وتوريزم إيكونوميكس، وويندهام؛ وتشارك كل من AIRE، ودار للهندسة، وiReserved، وفنادق ميليا العالمية، وفنادق روف، وفنادق سفير ومنتجعاتها، وفنادق شذا، وسوفوس، وتكنوجيم، ووايت ووتر بوصفهم جهات عارضة.

حول فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض

يقع فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض في قلب حي العليا الراقي، حيث يقدم نموذج متميز لفنون الضيافة العربية المعاصرة. ويضم الفندق 325 غرفة وجناح بتصميم أنيق، مع خدمة خادم شخصي على مدار الساعة، ومجموعة من خيارات الطعام الفاخرة، وسبا حائز على جوائز مخصص للسيدات فقط، إلى جانب مركز لياقة بدنية مزوّد بأحدث التجهيزات.

كما يوفر الفندق مرافق اجتماعات متعددة الاستخدامات تمتد على مساحة 6,300 متر مربع، صُممت لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات بمختلف أحجامها وطبيعتها. ويحيط بالفندق كلٌ من برج الفيصلية و"مود مول" ومعالم بارزة أخرى في العاصمة، مما يجعله وجهة مميزة تجمع بين جاذبية الرياض العصرية وروح المملكة الأصيلة.

نبذة عن شركة الخزامى للاستثمار

تعد شركة الخزامى للاستثمار من الشركات البارزة في تطوير وإدارة العقارات التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة عام 1995، وتتبع نموذج أعمال متنوع يشمل ملكية واستثمار وإدارة أصول في قطاعات الضيافة والتجزئة، والقطاع التجاري، والأغذية والمشروبات، والقطاع السكني.

وخلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 25 عام، حصدت الشركة العديد من الجوائز العالمية، من بينها جائزة "الشركة الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة في المملكة العربية السعودية" من جوائز السفر العالمية لعام 2019. وتدير الشركة اليوم خمسة فنادق ومنشآت ضيافة تشمل: فندق الفيصلية وأجنحة الفيصلية بالرياض، وفندق ومارينا البيلسان، وفندق وريزيدنس فيوز بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وشقق البستان بالرياض. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: alkhozama.com

